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Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО

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Фанаты в восторге

Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО

instagram.com/mademoiselle.anna

UA-Футбол
Новина українською

Именно Александр Зубков отдавал пас на Михаила Мудрика в злополучном моменте с непризначенным пенальти в матче со сборной Италии.

Пока футболист мог стать героем сборной Украины и автором решающего ассиста - его жена взрывала соцсети яркими фото.

Анна постепенно превращается в звезду соцсетей (уже более 22 тысяч пдписчиков в инстаграме).

Девушка выстрелила серией эффектных фото в купальнике, демонстрируя не менее эффектные формы.

"Це скарб", "Памела Андерсон", "Идеальная" и многое другое - фанаты в комментариях просто в восторге.

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Александр Зубков вТренде
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Комментарии
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download1 (huyersk)
24.11.2023 в 16:35
соковита курочка
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1
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
24.11.2023 в 16:35
соковита курочка
Ответить
1
0
magnum power (БОМЖ)
24.11.2023 в 15:42
комусь - вiйна, а комусь пляж Малiбу.
Ответить
2
0
Djarik87 (Киевская область)
24.11.2023 в 15:26
Кусок сілікона))
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2
0

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