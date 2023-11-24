Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Фанаты в восторге
instagram.com/mademoiselle.anna
Именно Александр Зубков отдавал пас на Михаила Мудрика в злополучном моменте с непризначенным пенальти в матче со сборной Италии.
Пока футболист мог стать героем сборной Украины и автором решающего ассиста - его жена взрывала соцсети яркими фото.
Анна постепенно превращается в звезду соцсетей (уже более 22 тысяч пдписчиков в инстаграме).
Девушка выстрелила серией эффектных фото в купальнике, демонстрируя не менее эффектные формы.
"Це скарб", "Памела Андерсон", "Идеальная" и многое другое - фанаты в комментариях просто в восторге.
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download1 (huyersk)
24.11.2023 в 16:35
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