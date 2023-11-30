У юной звезды МЮ есть тату с героями сериала Побег. Один из актеров отреагировал на супергол футболиста. ФОТО

Алехандро Гарначо - восходящая звезда "Манчестер Юнайтед" и всей АПЛ.

Гол футболиста в ворота "Эвертона" покорил сердца многих фанатов.

Среди которых даже оказались известные личности.

Звезда сериала "Побег" Доминик Перселл обратился к Гарначо в инстаграме.

Актер поздравил спортсмена с успехом и призвал присоединиться к "Ливерпулю", за который болеет он сам.

Важно отметить, что Алехандро - большой фанат сериала "Побег".

На плече игрока красуется огромная татуировка с изображением главных героев картины.

Потому кто знает, может и прислушается к совету кумира?