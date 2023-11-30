У юной звезды МЮ есть тату с героями сериала Побег. Один из актеров отреагировал на супергол футболиста. ФОТО
Гол реально вышел роскошным
Getty Images / Global Images Ukraine
Алехандро Гарначо - восходящая звезда "Манчестер Юнайтед" и всей АПЛ.
Гол футболиста в ворота "Эвертона" покорил сердца многих фанатов.
Среди которых даже оказались известные личности.
Звезда сериала "Побег" Доминик Перселл обратился к Гарначо в инстаграме.
Актер поздравил спортсмена с успехом и призвал присоединиться к "Ливерпулю", за который болеет он сам.
Важно отметить, что Алехандро - большой фанат сериала "Побег".
На плече игрока красуется огромная татуировка с изображением главных героев картины.
Потому кто знает, может и прислушается к совету кумира?
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