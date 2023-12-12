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Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО

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Родион Плакса - герой тура

Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО

instagram.com/khadzholovaa

UA-Футбол
Новина українською

В последнем туре УПЛ в 2023 голу "Александрия" разгромила "Металлист 1925".

Два из трех голов на счету Родиона Плаксы.

Однако, главное не это, а последующий жест футболиста, который призвал к активным действиям по освобождению пленных украинских воинов, в том числе и "азовцев".

Поддержала игрока и его вторая половинка Катерина.

Правильные посылы от прекрасной пары!

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