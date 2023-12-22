  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы

Новости
Обновлено

Получилось вполне достойно

Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы

Фото: instagram.com/sergioramos

UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый защитник "Севильи" Серхио Рамос решил попробовать свои силы в шоу-бизнесе и поучаствовал в записи песни и клипа группы Los Yakis, которая исполняет фламенко.

Клип всего за 8 часов набрал уже 132 тысячи просмотров на YouTube, его лайкнули 8,5 тысяч юзеров.

37-летний Рамос - уроженец Андалусии, которая считается родиной фламенко. Ранее он уже пел в этом жанре в 2012 году в дуэте с певицей Канелитой, так что это даже не дебют.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
yellow-arrow
Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
yellow-arrow
Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Серхио Рамос Севилья музыка и футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости