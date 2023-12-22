Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Получилось вполне достойно
Фото: instagram.com/sergioramos
Знаменитый защитник "Севильи" Серхио Рамос решил попробовать свои силы в шоу-бизнесе и поучаствовал в записи песни и клипа группы Los Yakis, которая исполняет фламенко.
Клип всего за 8 часов набрал уже 132 тысячи просмотров на YouTube, его лайкнули 8,5 тысяч юзеров.
37-летний Рамос - уроженец Андалусии, которая считается родиной фламенко. Ранее он уже пел в этом жанре в 2012 году в дуэте с певицей Канелитой, так что это даже не дебют.
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