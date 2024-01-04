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Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО

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Футболист и красотка отправились отдыхать

Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО

instagram.com/arabellachi

UA-Футбол
Новина українською

Слухи о романе Рубена Диаша и эффектной Арабеллы Чи ходят еще с сентября.

Однако, прямого подтверждения футболист и звезда реалити-шоу не давали.

Но тепер, кажется, завеса тайны однозначно упала.

Рубен и Арабелла были замечены вместе в аэропорту, когда пара отправлялась на отдых.

Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО - изображение 1Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО - изображение 2Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО - изображение 3
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Стоит отметить, что 32-летняя модель на шесть лет старше своего бойфренда-футболиста.

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