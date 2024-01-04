Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
Футболист и красотка отправились отдыхать
instagram.com/arabellachi
Слухи о романе Рубена Диаша и эффектной Арабеллы Чи ходят еще с сентября.
Однако, прямого подтверждения футболист и звезда реалити-шоу не давали.
Но тепер, кажется, завеса тайны однозначно упала.
Рубен и Арабелла были замечены вместе в аэропорту, когда пара отправлялась на отдых.
ФОТО: Click
Стоит отметить, что 32-летняя модель на шесть лет старше своего бойфренда-футболиста.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против Мальорки
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн