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31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО

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Церемония была частной

31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Садио Мане готовится к еще одному заходу на победу в Кубке Африканских Наций со сборной Сенегала.

Позитивных эмоций футболисту должна придать свадьба со своей давней избранницей Аишей.

Невесте 19 лет, но сообщается, что пара уже давно вместе и избранница была предназначена игроку как минимум с 16 лет.

Стоит уточнить, что возраст согласия в Сенегале именно 16 лет.

Сенегальские СМИ отмечают, что оба супруга - крайне набожные люди, которых вместе свела именно религия.

Мане дождался окончания своей невестой школы и самостоятельно закрыл все ее счета за обучение.

Также Аиша не приемлет социальных сетей и ведет закрытый образ жизни.

Церемония прошла в закрытом формате и только после Садио опубликовал ряд фото в своих соцсетях.

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Садио Мане вТренде
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
10.01.2024 в 13:02
Вот ты какая настоящая любовь..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
10.01.2024 в 13:02
Вот ты какая настоящая любовь..
Ответить
0
0

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