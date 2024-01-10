31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Церемония была частной
Садио Мане готовится к еще одному заходу на победу в Кубке Африканских Наций со сборной Сенегала.
Позитивных эмоций футболисту должна придать свадьба со своей давней избранницей Аишей.
Невесте 19 лет, но сообщается, что пара уже давно вместе и избранница была предназначена игроку как минимум с 16 лет.
Sadio Mane wedding pic.twitter.com/790bamGPUG— Fabrizio Romano (@fabrizoromanoz) January 9, 2024
Стоит уточнить, что возраст согласия в Сенегале именно 16 лет.
Сенегальские СМИ отмечают, что оба супруга - крайне набожные люди, которых вместе свела именно религия.
Мане дождался окончания своей невестой школы и самостоятельно закрыл все ее счета за обучение.
Также Аиша не приемлет социальных сетей и ведет закрытый образ жизни.
Церемония прошла в закрытом формате и только после Садио опубликовал ряд фото в своих соцсетях.
الحمد لله— Sadio Mané (@SMane_Officiel) January 8, 2024
@magvision_evens pic.twitter.com/YBf3dS51jr
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