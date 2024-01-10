31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО

Садио Мане готовится к еще одному заходу на победу в Кубке Африканских Наций со сборной Сенегала.

Позитивных эмоций футболисту должна придать свадьба со своей давней избранницей Аишей.

Невесте 19 лет, но сообщается, что пара уже давно вместе и избранница была предназначена игроку как минимум с 16 лет.

Sadio Mane wedding pic.twitter.com/790bamGPUG — Fabrizio Romano (@fabrizoromanoz) January 9, 2024

Стоит уточнить, что возраст согласия в Сенегале именно 16 лет.

Сенегальские СМИ отмечают, что оба супруга - крайне набожные люди, которых вместе свела именно религия.

Мане дождался окончания своей невестой школы и самостоятельно закрыл все ее счета за обучение.

Также Аиша не приемлет социальных сетей и ведет закрытый образ жизни.

Церемония прошла в закрытом формате и только после Садио опубликовал ряд фото в своих соцсетях.