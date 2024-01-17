С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Татуировок много не бывает
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Ирина Морозюк продолжает эпатировать общественность.
Татировки бывшей жены футболиста сборной Украины - неотъемлемая часть ее образа.
И их становится все больше.
Красотка продемонстрировала новую татуировку на груди по очертаниям очень напоминающую украинский трезубец.
Также стоит отметить, что ранее Ирина уже похвасталась эффектной большой татуировкой на животе.
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