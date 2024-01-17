С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО

Ирина Морозюк продолжает эпатировать общественность.

Татировки бывшей жены футболиста сборной Украины - неотъемлемая часть ее образа.

И их становится все больше.

Красотка продемонстрировала новую татуировку на груди по очертаниям очень напоминающую украинский трезубец.

Также стоит отметить, что ранее Ирина уже похвасталась эффектной большой татуировкой на животе.