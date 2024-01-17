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С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО

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Татуировок много не бывает

С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Ирина Морозюк продолжает эпатировать общественность.

Татировки бывшей жены футболиста сборной Украины - неотъемлемая часть ее образа.

И их становится все больше.

Красотка продемонстрировала новую татуировку на груди по очертаниям очень напоминающую украинский трезубец.

С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО - изображение 1

Также стоит отметить, что ранее Ирина уже похвасталась эффектной большой татуировкой на животе.

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