Просто машина. Легендарный Никлас Бендтнер показал неимоверные трансформации своего тела. ФОТО
Собрался на Мистера Олимпию?
instagram.com/bendtner
Никласу Бендтнеру только 36 лет, но он на футбольной пенсии еще с 2020-го года.
Впрочем, не похоже, что бывшая звезда сборной Дании не скучает по футболу.
Ник путешествует, постоянно мелькает на телевидении и качается.
Много качается.
Не так давно бывший игрок опубликовал эффектное фото из тренажерного зала.
Пользователи сразу отметили изменения в габаритах Бендтнера, относительно его игровых дней.
Еще немного - и можна подавать заяку на "Мистер Олимпия".
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