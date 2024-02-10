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Просто машина. Легендарный Никлас Бендтнер показал неимоверные трансформации своего тела. ФОТО

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Собрался на Мистера Олимпию?

Просто машина. Легендарный Никлас Бендтнер показал неимоверные трансформации своего тела. ФОТО

instagram.com/bendtner

UA-Футбол
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Никласу Бендтнеру только 36 лет, но он на футбольной пенсии еще с 2020-го года.

Впрочем, не похоже, что бывшая звезда сборной Дании не скучает по футболу.

Ник путешествует, постоянно мелькает на телевидении и качается.

Много качается.

Не так давно бывший игрок опубликовал эффектное фото из тренажерного зала.

Пользователи сразу отметили изменения в габаритах Бендтнера, относительно его игровых дней.

Еще немного - и можна подавать заяку на "Мистер Олимпия".

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