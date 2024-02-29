Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО

Сегодня стало известно, что Поль Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы.

Француз опубликовал свежее сообщение в своих соцсетях, где он не согласен с решением Национального антидопингового трибунала Италии.

"Мне сегодня сообщили о решении NADO Italia и считаю, что вердикт неверный.



Мне грустно, я шокирован и мое разбито сердце от того, что у меня отняли все, что я построил в своей профессиональной карьере.



Когда я освобожусь от юридических ограничений, станет понятна вся история, но я никогда сознательно и намеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые нормы.



Как профессиональный спортсмен, я никогда не сделал бы ничего, что могло бы повысить мои показатели с использованием запрещенных веществ, я всегда уважал и не обманывал коллег-спортсменов, а также болельщиков команд, за которые выступал.



Результат объявленного сегодня решения я буду обжаловать в Спортивном Арбитражном суде", - написал футболист в своем инстаграме.