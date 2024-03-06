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Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО

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Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Ирина Морозюк уже почти месяц официально в разводе.

Гордая и свободная украинская бизнес-леди воспитывает детей и развивает свой бизнес в Киеве.

Ну и конечно же - радует фанатов провокационными фото в соцсетях.

Сегодня утром красотка поприветствовала подписчиков эффектным кадром.

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вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.03.2024 в 17:36
Шльондра вокзальна
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.03.2024 в 17:36
Шльондра вокзальна
Ответить
0
0
Скачков Леонід (Рівне)
06.03.2024 в 17:18
Гидота!
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2
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