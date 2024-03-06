Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Ирина всегда в тренде
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Ирина Морозюк уже почти месяц официально в разводе.
Гордая и свободная украинская бизнес-леди воспитывает детей и развивает свой бизнес в Киеве.
Ну и конечно же - радует фанатов провокационными фото в соцсетях.
Сегодня утром красотка поприветствовала подписчиков эффектным кадром.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.03.2024 в 17:36
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