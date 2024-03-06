Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО

Ирина Морозюк уже почти месяц официально в разводе.

Гордая и свободная украинская бизнес-леди воспитывает детей и развивает свой бизнес в Киеве.

Ну и конечно же - радует фанатов провокационными фото в соцсетях.

Сегодня утром красотка поприветствовала подписчиков эффектным кадром.