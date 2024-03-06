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Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО

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Пора в ММА?

Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО

Фото: instagram.com/krasavafc

UA-Футбол
Новина українською

В январе Николай Морозюк вернулся в Украину - теперь он представляет медиа-команду "Руха".

Параллельно экс-футболист "Динамо" и сборной Украины приводит себя в форму.

Результатом 4,5 месяцев работы спортсмен поделился в своих соцсетях.

Николай существенно набрал мышечной массы и выглядит готовым кандидатом в боксеры или бойцы ММА.

Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО - изображение 1
ФОТО: инстаграм Николая Морозюка
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.03.2024 в 19:12
обещал вернутся в Одессу в ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.03.2024 в 19:12
обещал вернутся в Одессу в ЧО
Ответить
0
0

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