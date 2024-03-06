Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
Пора в ММА?
Фото: instagram.com/krasavafc
В январе Николай Морозюк вернулся в Украину - теперь он представляет медиа-команду "Руха".
Параллельно экс-футболист "Динамо" и сборной Украины приводит себя в форму.
Результатом 4,5 месяцев работы спортсмен поделился в своих соцсетях.
Николай существенно набрал мышечной массы и выглядит готовым кандидатом в боксеры или бойцы ММА.
ФОТО: инстаграм Николая Морозюка
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
06.03.2024 в 19:12
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
- Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов
- Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1