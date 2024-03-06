Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО

В январе Николай Морозюк вернулся в Украину - теперь он представляет медиа-команду "Руха".

Параллельно экс-футболист "Динамо" и сборной Украины приводит себя в форму.

Результатом 4,5 месяцев работы спортсмен поделился в своих соцсетях.

Николай существенно набрал мышечной массы и выглядит готовым кандидатом в боксеры или бойцы ММА.

ФОТО: инстаграм Николая Морозюка