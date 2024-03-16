Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО
Количество легенд зашкаливает
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С лета Жуниор Мораес без команды, но 36-летнему футболисту точно не приходится скучать.
Бывший бомбардир "Шахтера" проводит время со старыми знакомыми.
Бразило-украинец опубликовал видео с загадочным текстом "Угадайте кто?".
Сильной интриги не вышло, поскольку уже на втором фото личности людей были раскрыты: ими оказались сам Мораес, другой бывший "горняк" Элано и легенда "Баварии" Зе Роберто.
Нужно признать, что Зе Роберто, которому грядущим летом стукнет 50, просто в роскошной форме.
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