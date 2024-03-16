  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО

Новости

Количество легенд зашкаливает

Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО

instagram.com/jrmoraes10

UA-Футбол
Новина українською

С лета Жуниор Мораес без команды, но 36-летнему футболисту точно не приходится скучать.

Бывший бомбардир "Шахтера" проводит время со старыми знакомыми.

Бразило-украинец опубликовал видео с загадочным текстом "Угадайте кто?".

Сильной интриги не вышло, поскольку уже на втором фото личности людей были раскрыты: ими оказались сам Мораес, другой бывший "горняк" Элано и легенда "Баварии" Зе Роберто.

Нужно признать, что Зе Роберто, которому грядущим летом стукнет 50, просто в роскошной форме.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Лидер Арсенала побывал на матче НБА и обменялся майками со звездой Бостона. ФОТО
yellow-arrow
Она сказала ДА. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО
Элано Зе Роберто Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости