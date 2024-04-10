Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО

Уже сегодня состоится суперматч между ПСЖ и "Барселоной" за право выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

На пути у звездной атаки парижан во главе с Килианом Мбаппе встанет Марк-Андре Тер Штеген.

Многолетний страж ворот каталонцев продолжает демонстрировать высочайший уровень игры в этом сезоне.

А мы, пользуясь случаем - знакомимся с его женой Дани, которая работает архитектором и имеет огромную армию поклонников в соцсетях (600 тысяч подписчиков в инстаграме).