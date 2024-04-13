Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста

В 2005 году экс-полузащитник "Милана" женился на проповеднице Церкви возрождения во Христе Каролине Селико. В браке девушка родила сына и дочь, но в 2015 жена решила подать на развод.

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Она сообщила, что причиной прекращения отношений не стали измены. По ее словам, Рикардо хорошо к ней относился, подарил отличную семью. Впрочем, Каролина призналась, что была несчастной и чего-то не хватало. Бывшая проповедница предположила, что Кака был слишком идеален для нее.

Развод произошел, когда бразилец защищал цвета американского "Орландо Сити", в котором завершил карьеру игрока.