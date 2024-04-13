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Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста

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Женщине не понравилось, что бразилец был слишком классным мужем для нее

Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста

Фото - José Cruz / Agencia Brasil

В 2005 году экс-полузащитник "Милана" женился на проповеднице Церкви возрождения во Христе Каролине Селико. В браке девушка родила сына и дочь, но в 2015 жена решила подать на развод.

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Она сообщила, что причиной прекращения отношений не стали измены. По ее словам, Рикардо хорошо к ней относился, подарил отличную семью. Впрочем, Каролина призналась, что была несчастной и чего-то не хватало. Бывшая проповедница предположила, что Кака был слишком идеален для нее.

Развод произошел, когда бразилец защищал цвета американского "Орландо Сити", в котором завершил карьеру игрока.

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Кака
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Источник:
Football Talk (Х)
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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scorpius (Ck)
13.04.2024 в 17:55
Слишком хорошо тоже плохо. Бабы...
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
13.04.2024 в 17:55
Слишком хорошо тоже плохо. Бабы...
Ответить
0
0

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