Арсенал - Уотфорд. Прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 38-й тур

26 июля. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” Лондон 18:00 “Уотфорд”

“Уотфорд” принял противоречивое решение уволить Найджела Пирсона за два тура до конца чемпионата. В первой игре без тренера, который смог их вывести из зоны вылета, “шершни” уступили “Манчестер Сити” 0:4. Сегодня “Уотфорд” вновь сыграет против гранда. Перспективы не самые радужные. Чтобы остаться в элите, нужно не только набрать очки в матче с “Арсеналом”, но и надеяться, что “Астон Вилла” не выиграет у “Вест Хэма”.

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Для “Арсенала” матч с “Уотфордом” не имеет турнирного значения. Команда Артеты застряла в середине турнирной таблицы, а пробиться в Лигу Европы может только через Кубок Англии. Финал старейшего клубного турнира в мире состоиться первого августа. Возможно, Артета применит ротацию, чтобы основные футболисты были в лучшем физическом состоянии перед игрой с “Челси”.

Точно не сыграют в матче Пабло Мари, Бернд Лено, Габриэл Мартинелли и Калум Чамберс. Под вопросом состояние Мустафи. У “Уотфорда” вне игры остаются Янмат, Деулофеу и Саксесс.

Цифры и факты

Форвард “Арсенала” Пьер-Эмерик Обамеянг забил “Уотфорду” четыре гола в четырех матчах АПЛ.

“Арсенал” не проигрывает в последнем туре АПЛ в последних 14 сезонах (12 побед, две ничьи).

“Канониры” выиграли шесть из пяти последних домашних матчей против “Уотфорда”.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Мартинес – Тирни, Луис, Холдинг – Мэйтленд-Найлз, Себальос, Джака, Бельерин – Обамеянг, Ляказетт, Пепе

“Уотфорд”: Фостер – Мариаппе, Кабаселе, Доусон, Масина – Дукуре, Чалоба, Хьюз – Сарр, Дини, Уэлбек

Прогноз на матч “Арсенал” – “Уотфорд”

В истории Премьер-лиги не раз случались драматические развязки в последнем туре. Игры за выживание всегда могут привести к сенсационным результатам. Улавливается это настроение их в коэффициентах букмекеров. Хотя “Арсенал” и считается фаворитом матча, его преимущество нельзя назвать убеждающим (2.16 на победу “канониров” против 3.42 “Уотфорда”). Ставка “обе забьют да” в 1.58 является более надежным вариантом, чем определение победителя.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.