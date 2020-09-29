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Тоттенхэм – Челси. Прогноз на 1/8 финала Кубка Лиги
Жозе Моуриньо проверит своего экс-подопечного
Кубок английской лиги, 1/8 финала
29 сентября. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
"Тоттенхэм" 21:45 "Челси"
Трансляция на канале Setanta Sports
Сегодня Жозе Моуриньо со своим "Тоттенхэмом" проверит "Челси" Фрэнка Лэмпарда. В прошлом году Фрэнк дважды обыграл своего бывшего тренера в АПЛ, а до того выбивал "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе из все того же Кубка Лиги с куда более скромным "Дерби". Поэтому можно не сомневаться, что Особенный постарается, чтобы наконец проучить своего бывшего подопечного.
Большой головной болью для "Тоттенхэма" является их календарь. В ближайшие 6 дней им предстоит сыграть сразу 3 матча. Вслед за сегодняшней игрой в четверг им предстоит поединок с "Маккаби Хайфа" в Лиге Европы, а уже в воскресенье – выезд в АПЛ на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед", еще одному бывшему клубу Жозе. В любом случае не стоило ожидать увидеть основные составы команд сегодня, а в столь затруднительных обстоятельствах пространство для манёвра у "шпор" еще более ограничено.
Ранее в личных встречах Лэмпард во многом адаптировался под "Тоттенхэм" Моуриньо, переходя на более оборонительные 3-4-3. Однако в новом сезоне "синие", да еще и после серьезнейшего трансферного усиления, пытаются играть "от себя" даже в матчах с "Ливерпулем", не меняя ничего в своей формации. Команда все еще только на этапе строительства, новичкам еще только предстоит адаптироваться и сыграться, а защита и вратарская позиция не вызывает ничего, кроме печальной ухмылки. Но в стремлении Лэмпарда играть более рискованно и стремиться диктовать свои условия сомневаться не приходиться. И именно из столь дерзкого плана и вытекают все те ужасы, что демонстрирует их оборона.
Перед сегодняшним матчем Жозе заявил о том, как важна для них игра с "Маккаби" в Лиге Европы в четверг, и что ставка будет сделана именно на еврокубок. Ясное дело, что клубу нужны дополнительные деньги за еврокубки, однако вряд ли Моуриньо когда-нибудь так просто отдаст игру "Челси", тем более дерби. Скорее уж португалец в своей коронной манере пытается спутать карты сопернику и сбить их с толку. Получится ли – это совсем другой вопрос.
Ориентировочные составы:
"Тоттенхэм": Харт – Регилон, Дайер, Альдервейрельд, Орье – Фернандеш, Ндомбеле – Бергвейн, Алли, Ламела – Моура
"Челси": Менди – Чилуэлл, Зума, Томори, Аспиликуэта – Жоржиньо, Баркли – Хадсон-Одои, Хавертц, Маунт – Жиру
Прогноз: Победа "Челси" со счётом 1:2. "Тоттенхэм" наверняка сможет создать проблемы для обороны своих соседей и забить, но исход должны решить физические кондиции команд. Моуриньо будет играть в эконом-режиме, выставив лимит мощностей для своей команды. Поэтому для победы и выхода в следующий раунд "Челси" нужно будет навязать свой темп игры.