Подбитые орлы летят на Стэмфорд Бридж. Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

3 октября. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Челси" начал сезон неоднозначно – в копилке команды Лэмпарда уже все три возможных исхода после первых трех туров АПЛ. Сначала "синие" неубедительно взяли верх над "Брайтоном (1:3), а затем почти без шансов влетели "Ливерпулю" (0:2). Разгром "Барнсли" в Кубке Английской лиги добавил "пенсионерам" немного хорошего настроения (6:0), но неделю назад "ВБА" вел к перерыву со счетом 3:0 и позволил сопернику оформить камбэк только из-за недостатка опыта. Также из свежего: Маунт не реализовал свой 11-метровый в лотерее 1/8 финала все того же Кубка Лиги с "Тоттенхэмом" и заблокировал дальнейший путь своей команды по сетке (1:1, 5:4 по пенальти).

Во многом планы Фрэнка на старте скомкало отсутствие Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша, ведь нет никаких сомнений в том, что американец и марокканец занимают важные места в проекте английского менеджера. Кай Хавертц и Тимо Вернер уже давно дебютировали за "Челси" и продолжают искать свои лучшие лекала, Тьяго Силва и Бен Чилвелл набрали кондиции и повторяют за немцами, даже Эдуар Менди сыграл свой дебютный матч на английских полях, но Зиеш – по-прежнему недоступен. К счастью, Пулишич начнет поединок с "Кристал Пэлас" на скамейке запасных. Вполне вероятно, что отдых из-за неприятной судороги получит Вернер. Наверняка стоит ожидать появления на поле все того же Чилвелла – Алонсо не дождался финального свистка встречи с "Вест Бромвичем" и преждевременно отправился в автобус, чем обрушил на себя гнев Лэмпарда и воспитательную беседу.

???? Frank Lampard: 'Pulisic is in the squad for tomorrow. It’s great to have him back for himself and for the boost he gives the team because he’s an important player for us.' ???? pic.twitter.com/B7rsegxiwe