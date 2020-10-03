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Подбитые орлы летят на Стэмфорд Бридж. Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "стекольщиками" в рамках чемпионата Англии

Подбитые орлы летят на Стэмфорд Бридж. Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

3 октября. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Челси" начал сезон неоднозначно – в копилке команды Лэмпарда уже все три возможных исхода после первых трех туров АПЛ. Сначала "синие" неубедительно взяли верх над "Брайтоном (1:3), а затем почти без шансов влетели "Ливерпулю" (0:2). Разгром "Барнсли" в Кубке Английской лиги добавил "пенсионерам" немного хорошего настроения (6:0), но неделю назад "ВБА" вел к перерыву со счетом 3:0 и позволил сопернику оформить камбэк только из-за недостатка опыта. Также из свежего: Маунт не реализовал свой 11-метровый в лотерее 1/8 финала все того же Кубка Лиги с "Тоттенхэмом" и заблокировал дальнейший путь своей команды по сетке (1:1, 5:4 по пенальти).

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Во многом планы Фрэнка на старте скомкало отсутствие Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша, ведь нет никаких сомнений в том, что американец и марокканец занимают важные места в проекте английского менеджера. Кай Хавертц и Тимо Вернер уже давно дебютировали за "Челси" и продолжают искать свои лучшие лекала, Тьяго Силва и Бен Чилвелл набрали кондиции и повторяют за немцами, даже Эдуар Менди сыграл свой дебютный матч на английских полях, но Зиеш – по-прежнему недоступен. К счастью, Пулишич начнет поединок с "Кристал Пэлас" на скамейке запасных. Вполне вероятно, что отдых из-за неприятной судороги получит Вернер. Наверняка стоит ожидать появления на поле все того же Чилвелла – Алонсо не дождался финального свистка встречи с "Вест Бромвичем" и преждевременно отправился в автобус, чем обрушил на себя гнев Лэмпарда и воспитательную беседу.

"Кристал Пэлас" начал кампанию достаточно неплохо для собственных реалий. "Орлы" уже успели с минимальным счетом обыграть "Саутгемптон" (1:0), затем по пенальти уступить "Борнмуту" в Кубке лиги, после чего ошарашить блеклый "Манчестер Юнайтед" Сульшера на "Олд Траффорд" (1:3). Однако праймовый "Эвертон" Анчелотти доказал в прошлом туре (1:2), что завсегдатай второй половины турнирной таблицы обосновался на 6-й позиции рейтинга ненадолго.

Подбитые орлы летят на Стэмфорд Бридж. Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ - изображение 1

У Ходжсона огромные проблемы перед противостоянием со своим экс-подопечным по сборной Англии. Батшуайи не сыграет, так как принадлежит "Челси", но Ван Анхольт, Кэхилл, Томкинс, Уикхэм и Фергюсон – травмированы. Также под вопросом участие в поединке Скотта Данна и Джеффа Шлуппа.

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Прогноз. 3:1. "Синие" выиграли последние 5 матчей с "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях. Даже на фоне несыгранности и где-то отсутствия должной психологии, "Челси" обязан набирать очки, если хочет зацепиться за ТОП-4 по итогам сезона. Переполненный лазарет "стекольщиков" этому только поспособствует.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Рой Ходжсон Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас Прогноз
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