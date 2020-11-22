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Ливерпуль - Лестер: Анонс и прогноз матча АПЛ
Лидеры чемпионата сойдутся в очном противостоянии
АПЛ. Девятый тур
22 ноября, 21:15. Ливерпуль. Стадион "Энфилд"
Трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Сетанта
Английская Премьер Лига славится тем, что в одном туре в ней бывает сразу несколько центральных матчей. Кроме поединка между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" таким станет и противостояние "Ливерпуля" и "Лестера". Первая и третья позиция турнирной таблицы на начало этого тура встретятся в очном матче и решат, кто из них заслуживает быть выше.
История противостояния
Эти команды играли между собой в 29-ти официальных матчах в рамках Премьер-лиги (то есть начиная с 1992-го). 15 из них завершились победой "Ливерпуля", восемь - победой "Лестера" и еще шесть вничью. Последний раз встречались в конце декабря прошлого года. Тогда "лисы" потерпели разгромное домашнее поражение 0:4.
"Лестеру" в последнее время трудно находить ключи к получению трех очков против ближайших соперников. Команда не побеждала "мерсисайдцев" с 2017 года. А последний выигрыш для них на выезде датируется аж концом ХХ века. Из последних шести матчей между ним пять остались за подопечными Клоппа. Единственный неудачный результат для них - ничья в 2019. Как раз в том сезоне "Ливерпулю" не хватило двух очков для чемпионства, возможно и именно из-за этого результат.
Кадры
Перед матчем "Лестер" может похвастаться не только первым местом в турнирной таблице, но и большинством здоровых игроков. Однако, все равно трое из них остаются в лазарете. Амарти, Ндиди и Соунчу не помогут Брендану Роджерсу в поединке.
А вот проблемы "Ливерпуля" с полнотой состава известна сейчас всем (запасайтесь чипсами, это будет долго). Начнем с центра защиты. К травмированному Ван Дейку, который выбыл до конца года из-за травмы колена, в лазарет прибыл его коллега по амплуа Джо Гомес. Игрок сборной Англии получил повреждение на тренировке своей национальной команды. Сместимся на фланги. Трент Александер-Арнольд получил повреждения в поединке с "Манчестер Сити", а вместе и с ним выбыл и Эндрю Робертсон, который тоже, как и Джо Гомес, травмировался в сборной. Продвигаемся к центру поля. Продолжают восстанавливаться Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Алькантара и Фабинью. И, наконец, атакующие игроки. А вот Салах не травмирован, однако заболел коронавирусом и тоже не поможет Юргену Клоппу.
Цифры, факты и шансы
- Уже 62 матча не проигрывает "Ливерпуль" в домашних поединках АПЛ.
- Беспроигрышная серия подопечных Клоппа составляет семь игр. Предшествовало им разгромное поражение от "Астон Виллы".
- Последние шесть встреч "Лестера" закончились победой "лис": по три в ЛЕ и АПЛ.
- Все выездные матчи в этом сезоне (их было шесть) гости этого матча выиграли.
Тяжелая ситуация с травмами не позволит "Ливерпулю" полностью раскрыть свою мощность в поединке. Однако, в тот самый момент дублеры смогут проявить себя и показать Клоппу, что они заслуживают играть в старте. "Лестер" неожиданно для многих занимает первое место (на момент начала тура, напомним) и в матче они захотят доказать, что это не просто так. За "лисами" в этом сезоне выездные победы над "Арсеналом" и "Манчестер Сити", которые показывают закономерность лидерства. Команды не любят играть в осторожный футбол, а с нерегулярными игроками основы матч приобретет новых голевых красок.
Прогноз на матч: Ливерпуль - Лестер 2:2.
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