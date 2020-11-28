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Брайтон - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 28 ноября, начало встречи в 14:30
В июле этого года сыграли между собой "Брайтон" и "Ливерпуль", на поле "чаек" мерсисайдцы без особых проблем разобрались с хозяевами 3:1. А также в ноябре прошлого года встречались эти команды, уже на "Энфилде". "Красные" праздновали победу 2:1. Вообще, "Брайтон" очень удобный соперник для "Ливерпуля", который не проиграл гранду последний раз в далеком 1991-м году (2:2).
АПЛ. Десятый тур
Стадион: Зе Амекс (Брайтон энд Хоув)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Уорикшир)
Брайтон 14:30 Ливерпуль
Трансляцию матча можно посмотреть на канале Сетанта
В шести последних матчах АПЛ не проигрывала команда Юргена Клоппа. Четыре из них мерсисайдцы выиграли и всего два свели вничью. Неделю назад удалось уверенно обыграть "Лестер" 3:0, что подтвердило намерения и серьезность чемпиона защитить свой титул.
Однако есть у "Ливерпуля" проблемы, по сравнению с прошлым феноменальным сезоном (ведь тогда подобных осечек не было). В Лиге Чемпионов в мид-уик "Аталанта" смогла обыграть лучшую команду Англии (2:0), показав его слабые стороны.
"Брайтон" в последнем туре АПЛ обыграл "Астон Виллу" 2:1, что помогло выбраться из зоны вылета Премьер-лиги. Это всего вторая победа для "чаек" в новом чемпионате. Вряд ли у команды Грэма Поттера есть силы продолжить борьбу на том же уровне и оказать достойное сопротивление "Ливерпулю". Может гости одержат победу с не очень уверенным счетом, тем не менее, три дежурных очка наберут. Прогноз: победа Ливерпуля 2:1.
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