Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 13-й тур

17 ноября, 22:00. "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Прямая трансляция - Сетанта Спортс

Пришло время подготовки к Боксинг дей в Англии. АПЛ уже возвращается к формату двух матчей через неделю после окончания еврокубков, а "Манчестер Юнайтед" так может подготовиться к играм в четверг, что ему пригодится после вылета в Лигу Европы. В этот же день недели сойдутся полный аутсайдер лиги и претендент, как минимум на топ-4. Так кто кого?

Шеффилд Юнайтед

Один. Один зачетный пункт набрал "Шеффилд Юнайтед" за первые 12 туров АПЛ. Сейчас команда идет на последнем месте, уступая спасительному 17-му месту восемь очков. Достаточно хорошая команда в прошлом году изменилась полным провалом в этом. В сезоне 2019-2020 "клинки" неплохо выступали в начале и завершили чемпионат за 12 очков до ЛЧ на девятом месте. Однако, сейчас результаты "Шеффилда" - это просто катастрофа. Более того, владельцы клуба после предыдущего матча с "Саутгемптоном" (0: 3) выразили поддержку главному тренеру Крису Уайлдеру и заявили, что не собираются его увольнять. Пока на "Бремолл Лейн" очень темно и прояснений не ожидается.

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" тоже не в лучшем своем состоянии. Они вылетели из Лиги Чемпионов и к головной боли борьбы за топ-4 АПЛ добавился еще одна: Лиги Европы. Этот турнир для большинства английским команд можно назвать так: "И сил тратить не хочется, и жаль бросить, потому что можно в групповой этап ЛЧ попасть". Если бы не поражение от "Лейпцига", то, казалось бы, дела налаживаются. К ничьей с "Манчестер Сити" команда набрала 12 очков в последних четырех матчах АПЛ. Более того, победа в сегодняшней игре позволит "красным дьяволам" вернуться в топ-5 чемпионата. Еще нужно учитывать, что у них игра в запасе с "Астон Виллой". Да и победную серию на выезде можно продолжить.

Кадры

"Шеффилду" в поединке не помогут Кин Брайан, О'Коннелл из-за травм. Под вопросом один из лидеров нападения Оливер Макберни, который не доиграл предыдущий матч с "Саутгемптоном".

В "Ман Юнайтед" все более-менее проясняется с лазаретом. До сих пор там находится Фил Джонс (он вылетел еще в июне из-за травмы колена). Под вопросом Эдинсон Кавани, который пропустил две последних игры (против "МС" и "Вест Хэма”). Полностью восстановился Антони Марсьяль и готов сыграть с первых минут. К сожалению для болельщиков "красных дьяволов", у француза до сих пор "ноль" в графе результативных действий за семь матчей в этом сезоне АПЛ. А вот в постоянно критикуемого Погба один забитый гол в ворота "Вест Хэма", который начал камбэк "МЮ" в том матче. Для полузащитника следующие матчи важны, ведь весь футбольный мир на ушах из-за его желания уйти из команды и несогласованности с агентом игрока Миной Райола.

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Цифры, факты и шансы

"Шеффилд" пропускает в семи подряд домашних матчах АПЛ, однако не более двух голов.

Победная серия "Манчестер Юнайтед" в чемпионате на выезде достигла девяти поединков.

Только два гола для “клинков” в последних семи играх на "Бремолл Лейн".

23 подряд матчей "маникунианци" забивают на выезде. За последние четыре игры - 11 голов.

Предыдущий матч между этими соперниками в Шеффилде завершился ничьей 3:3. Однако тогда играл нестабильный "Манчестер Юнайтед" с, как выяснилось, выскочкой с Чемпионшипа. Сейчас ситуация кардинально изменились и это тот матч, в котором "красным дьяволам" ни в коем случае нельзя терять очки. Вряд ли они не победят, ведь силы, даже сейчас, очень неровные. На разгром ожидать не стоит, однако верх должны взять подопечные Сульшера.

Прогноз на матч: Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 0:2.