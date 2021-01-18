Вест Хэм – Вест Бромвич. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 19-й тур

Олимпийский стадион, Лондон

"Вест Хэм" 20:00 "Вест Бромвич"

Трансляция – Setanta Sports

Матч "Вест Хэма" и "Вест Бромвич Альбиона" станет редкой для АПЛ дуэлью двух британских тренеров. Противостояние Дэвида Мойеса и Сэма Эллердайса обещает нам не самую яркую игру с упором на стандарты и фланговую игру, но тем не менее фаворит встречи вполне очевиден. Это "молотки", набравшие отличный ход в рождественский период.

"Вест Хэм" не проигрывает уже 5 матчей во всех турнирах, неожиданно расположившись на одной позиции с "Челси" и "Саутгемптоном" по итогам 18 туров АПЛ. Особенно впечатляет оборона лондонцев, которая ещё не пропускала в новом году. Надёжная защита позволила коллективу Дэвида Мойеса выбить практичные победы с неизменным счётом 1:0 в трёх последних поединках. И хотя атака "молотков" потеряла в вариативности после продажи Аллера в "Аякс", кому до этого дело, если прямолинейный Майкл Антонио продолжает забивать.

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"Вест Бром" же в этом сезоне выступает откровенно провально. Рок-н-ролльный стиль Славена Билича перестал работать на уровне АПЛ, поэтому "дрозды" решились на увольнение хорвата и приглашение опытного пожарника Эллердайса. После ничьей в игре против "Ливерпуля" (1:1) со схемой 6-4-0 могло показаться, что Большой Сэм вновь может провернуть чудесное спасение благодаря своему фирменному дуболомному стилю, но последующие результаты поубавили оптимизма у фанов "дроздов".

ВБА дважды кряду позорно проиграли на своем поле "Лидсу" (0:5) и "Арсеналу" (0:4), за чем последовал еще и вылет из Кубка Англии от 3-лигового "Блэкпула" в серии пенальти. Немного скрасила картину победа над "Вулвз" (3:2) в последнем туре, но триумф в дерби Black Country был скорее "заслугой" команды Санту, которые сами привезли себе все три глупых гола.

Ориентировочные составы:

"Вест Хэм": Фабьянски – Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал - Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма, Боуэн – Антонио

"Вест Бромвич": Баттон – Гиббс, Бартли, Аджайи, О`Ши – Сойерс, Ливермор – Гросицки, Перейра, Снодрграсс – Робинсон