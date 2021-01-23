Эвертон - Шеффилд Уэнсдей: Анонс и прогноз матча Кубка Англии

Кубок Англии, четвертый раунд

24 января, 22:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Одна из многих пар Кубка Англии, где встречается явный лидер - участник АПЛ, и аутсайдер - член Чемпионшипа, да еще и на поле команды из высшего дивизиона. "Эвертон" всего на восемь очков отстает от первого места в таблице, имея две игры в запасе, в то время как "Шеффилд Уэнсдей" не хватает трех зачетных пунктов до спасительного 21-го места во втором по счету футбольном соревновании Англии. Сможет ли андердог противопоставить что-то более именитому сопернику?

История противостояния

"Совы" в последний раз играли в АПЛ еще в сезоне 1999/2000 - тогда однажды победили "ириски" и еще один матч завершился вничью. После этого команды встречались еще дважды в Кубке Футбольной Лиги - общий счет 0:5 в пользу "Эвертона".

Кадры

"Эвертон", как и полагается командам АПЛ в матчах с коллективами из низших дивизионов, выставит дублирующий состав на игру. Это подтверждает еще факт переполненности в лазарете подопечных Карло Анчелотти. Не смогут принять участие в матче Аллан, Фабиан Делф, Жан-Филипп Гбамен, Люка Динь и Алекс Ивоби. От травмы восстановился самый результативный игрок "ирисок" - Доминик Кальверта-Льюин, который пропустил две последние встречи команды. На его счету 14 голов и один ассист в 19-ти поединках этого сезона.

Отметим, что ориентировочная стоимость всех футболистов "Шеффилд Уэнсдей" по данным портала Transfermarkt (30,5 млн евро) меньше, чем поодинокие ценники четырех игроков "ирисок": Ричарлисона (60 млн), Доминика Кальверта-Льюина (45 млн), Хамеса Родригеса (35 млн) и Люка Диня (33 млн).

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Цифры, факты и шансы

Из последних восьми матчей "Эвертон" победил в пяти в основное время, еще один раз в экстра-тайм - против партнера "Шеффилда" по зоне вылета в Чемпионшипе "Ротергема" и дважды потерпел поражение.

"Совы" с последних пяти поединков взяли верх в четырех, однажды сыграв вничью.

Последний раз лучший бомбардир "ирисок" Доминик Кальверта-Льюин забивал еще 5 декабря в матче против "Бернли" - с тех пор шесть "сухих" встреч для него.

Последний раз в матче "сов" более трех голов было забито еще 18 июля - с тех пор 28 матчей подряд ТМ 3,5. В "Эвертона" такая же серия длится 10 игр. Интересно, что обе команды начали список не очень результативных матчей после противостояний с "Фулхэмом".

44-летний защитник "Шеффилда" Каллум Петерсон отметился голом в трех последних поединках подряд. Всего на его счету пять мячей в этом сезоне - лучший результат в команде.

"Совы" достаточно прилично выглядят в последних матчах, и это показывает их готовность к противостоянию с одним из лидеров АПЛ. "Эвертон" в этом сезоне неожиданно мог потерпеть поражение в чемпионате и потянуть определения победителя в матче с андердогом к экстра-тайму в Кубке. Команды не любят богатые на голы матчи, а "Шеффилд" и подавно - привычка такая у коллективов из ниже за соперника дивизионов сушить игру. Однако Карло Анчелотти не может себе позволить дважды подряд портить себе нервы против аутсайдеров Чемпионшипа.

Прогноз на матч: "Эвертон" - "Шеффилд Уэнсдей" 1:0.