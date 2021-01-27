Манчестер Юнайтед – Шеффилд. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 20-й тур

27 января, стадион "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:15 "Шеффилд Юнайтед"

Трансляция – Setanta Sports

Один из лидеров чемпионата "Манчестер Юнайтед" начнёт второй круг встречей с главным аутсайдером розыгрыша из "Шеффилда". К этому моменту команд разделяют невероятные 35 пункта, что на первый взгляд вызывает вопрос об уместности данного анонса – всё, дескать, и так здесь понятно. Но команда Криса Уайлдера умеет создавать "дьяволам" проблемы, подтверждением чему служит недавняя игра соперников на "Брэммол Лейн", откуда фаворит уехал с нелегкой победой 2:3. А годом ранее оба "Юнайтеда" и вовсе поделили очки в аналогичной поединке (3:3). Добавить к этому конфликт наставников у бровки в прошлом месяце – и у нас может получиться не такое уж унылое зрелище.

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в АПЛ с начала ноября. С тех пор длится их 13-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, которая вывела их на первую строчку и даже заставила говорить о появлении третьей силы в лиге. Кажется, впервые с времён ухода сэра Алекса "дьяволы" могут побороться за чемпионство. В пользу этого говорит и вылет из ЛЧ, снизивший нагрузку на команду в и без того сумасшедшем по нагрузкам сезону. Да "Ливерпуль" наконец сбавил обороты, в то время как "Сити" придётся больше месяца обходиться без де Брюйне. Таким шансом нужно пользоваться, и победа над "Шеффилдом" выглядит обязательной.

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Несмотря на впечатляющую серию, игра "Манчестер Юнайтед" всё равно периодически вызывает вопросы. Четыре последних победы в лиге были минимальными, а команда порой слишком зависит от индивидуальных качеств игроков. В матче с "Ливерпулем" (3:2) в Кубке на выходных игру вновь решил великолепный Бруну. Но даже с откровенно кризисным коллективом Клоппа "дьяволы" не пытались доминировать на поле и, откровенно говоря, по содержанию игры немного уступили сопернику. Визуальные впечатления косвенно подтверждает и продвинутая статистика. Согласно данным Understat, по ожидаемым очкам МЮ идёт четвертым в лиге, существенно уступая тем же соседям по городу. Больше баллов в АПЛ "перенабрал" только "Эвертон" Карло Анчелотти.

А вот "Шеффилду" же наоборот просто катастрофически не везёт. Они имеют наибольший разрыв между качеством игры и извлеченным из него результатом. Конечно, где-то сказывается и качество исполнителей, и психологические проблемы в коллективе неизбежны при постоянных неудачах. Но всё равно – это дичайший нефарт и аномалия. Уайлдер остаётся отменным специалистом. В конце концов, идеи далеко не каждого английского наставника перенимают такие мэтры как Антонио Конте. "Клинки" здорово выстрелили в прошлом сезоне, финишировав в топ-10. Но отсутствие усиления и мгновенно стартовавшая новая кампания их добила. Тем более, что их стиль подразумевает высокую интенсивность. Посмотрим, удастся ли им вновь создать проблемы МЮ, либо же команду Сульшера ждёт лёгкие три очка.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Теллес, Магуайр, Байи, Ван-Биссака – Матич, Фред – Рэшфорд, Бруну, Гринвуд – Марсьяль

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл – Брайан, Ампаду, Башем – Стивенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Богл – Шарп, Макголдрик