Центральным матчем 21 тура Английской Премьер-лиги станет противостояние лондонского "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на не слишком удачные результаты лондонцев на старте текущего сезона подопечные Микеля Артета не проигрывают уже 6 матчей подряд во внутреннем чемпионате. Статистику испортил проигранный матч "Саутгемптону" в Кубка Англии. Зато у "красных дьяволов" дела обстоят получше, за исключением последней встрече против "Шеффилда", где манкунианцы сенсационно уступили последней команде чемпионата на "Олд Траффорд". До этого последнее поражение в чемпионате была именно от "Арсенала" еще в 7 туре, поэтому уже в эту субботу подопечные Сульшера получат возможность свести счеты с канонирами и реабилитироваться за поражение в последнем матче. По оценкам аналитиков Parimatch, у МЮ 39% на победу, у канониров - 33% (в 28% оценивается ничья).

После 20 туров, манкунианцы являются одними из лидеров турнирной таблицы АПЛ, что обусловлено фантастической игровой формой лидеров команды Маркуса Решфорда и, безусловно, игрой одного из лучших приобретений МЮ за последние несколько лет - Бруну Фернандеша. На двоих у этих игроков 30 набранных баллов по системе гол+пас в текущем сезоне. Добавить к этому уверенную игру в обороне Гарри Магваер, как всегда надежного на линии ворот Давида Де Хеа и неплохую форму Поля Погба, который в последних матчах демонстрирует ту игру, ради которой он вернулся в Манчестер из Турина, и в результате получим очень крепкую команду. Такая попытается навязать борьбу "Ливерпулю", "Лестеру" и соседям из голубой части своего города в чемпионский гонке, которую сейчас возглавляет "Манчестер Сити".

На стороне "Арсенала", который идет 9-м, статистика, ведь в очных противостояниях с МЮ канониры одержали пять побед в последних шести поединках и однажды сыграли вничью. Последний раз лондонская команда уступала на своем поле манкунианцам ровно два года назад. Помочь продлить беспроигрышную серию команде Артеты может пара нападающих Ляказетт и Обамеянг, которые на двоих имеют 15 баллов по системе гол+пас. Команда немного забивает, но и пропускает достаточно мало - 20 мячей в 20 турах является показателем надежности звена обороны "Арсенала" и стража ворот в лице Бернда Лено.

Учитывая игру команд и их текущую форму, можно предположить, что зрители не станут свидетелями большого количества голевых моментов, ведь тренеры сыграют в более прагматичный футбол, что может повлиять на зрелищность. Примером является недавняя игра "Ливерпуля" и МЮ в чемпионате. Скорее всего судьба поединка будет решена во второй его половине, поэтому прогноз на победу подопечных Сульшера во втором тайме может быть неплохим вариантом.

Таким образом 21 тур Английской Премьер-лиги дарит нам замечательное противостояние принципиальных соперников. Это будет 235 игра команд между собой, она привлечет внимание миллионов болельщиков по всему миру, а Parimatch придаст эмоций и интереса от просмотра матча!