Арсенал - Лидс. Прогноз на матч АПЛ

Соседи по турнирной таблице и, на сегодня, команды примерно одного класса встречаются в 24-м туре. Более того, у "Лидса" положение намного удобнее, одно очко преимущества перед "Арсеналом" и игра в запасе. Вот только команде Артеты пора бы уже возвращаться в группу лидеров (или ближе к ней), иначе сезон может оказаться совсем провальным. Максимальная задача стоит перед лондонцами на эту игру, только победа может устроить хозяев.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал Лондон 18:30 Лидс Юнайтед

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В трех последних матчах чемпионата "Арсенал" набрал аж одно очко – ничья с "Ман Юнайтед" 0:0. Затем в двух следующих поединках "Вулверхэмптон" и "Астон Вилла" обыграли "канониров" - соответственно 2:1 и 1:0. Крайне неуверенно выступают подопечные Артеты, сложно что-то прогнозировать по игре лондонцев, еще сложнее по их результатам.

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"Лидс" оправдывает резюме самой бескомпромиссной команды этого сезона в АПЛ – всего две ничьи, как и у "Шеффилда", но "клинки" откровенный аутсайдер чемпионата. Команда Бьелсы несмотря на ранг соперника старается играть в свой футбол, атакующий и результативный, хоть иногда и пропускает больше, чем необходимо.

В прошлом туре "белые" обыграли "Кристал Пэлас" 2:0, а в 22-м туре была неудача во встрече с "Эвертоном" 1:2. С "Арсеналом" в ноябре прошлого года "Лидс" расписал ничью 0:0 и теперь обязан показать что-то более интересное. Ничтожные шансы, что снова получится "сухой" матч, скорее всего мы увидим больше двух голов.

Высокая вероятность того, что хозяева сделают работу над ошибками и смогут дожать гостей. "Лидс" попросту не умеет играть от обороны. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.