Вест Хэм - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

В октябре прошлого года эти две лондонские команды расписали зрелищную ничью 3:3. Тогда "шпоры" вели в счете до 82-й минуты в три мяча, но в эндшпиле что-то пошло не так и "молотобойцы" отыгрались. Невероятный вышел матч, украшение турнира, хотя эти соперники не редко показывают что-то похожее в очных противостояниях.

АПЛ. 25-й тур

Олимпийский стадион (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Вест Хэм 14:00 Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

***

Команда Мойеса очень неплохо идет в этом чемпионате, особенно по сравнению с прошлым сезоном. "Вест Хэм" удерживает место в пятерке лучших команд Премьер-лиги, набирая очки там, где соперник проявляет малейшую слабость. В прошлом туре "Шеффилд Юнайтед" был разгромлен 3:0.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Тоттенхэм" в прошлом туре АПЛ уступил "Ман Сити" 0:3. Очень неуверенно выступают подопечные Моуриньо в сезоне 2020/21, в пяти последних матчах чемпионата у них четыре поражения при одной победе. Правда, среди недели у "Хотспур" была победа в Лиге Европы над "Вольфсбергером" 4:1.

"Вест Хэм" отдыхал целую неделю и, возможно, со свежими силами подойдет к столичному дерби. "Тоттенхэм" вернулся из Венгрии (матч ЛЕ прошел на нейтральном поле), и всего два дня отдыхал перед матчем. Тем не менее, букмекеры считают гостей условным фаворитом встречи. Но даже если "шпоры" одержат победу в туре, не смогут догнать "молотобойцев" в турнирной таблице и приблизиться к Топ-5. Высока вероятность, что победитель вообще не будет выявлен. Прогноз: ничья 1:1.