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Вест Хэм - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 21 февраля, начало встречи в 14:00
В октябре прошлого года эти две лондонские команды расписали зрелищную ничью 3:3. Тогда "шпоры" вели в счете до 82-й минуты в три мяча, но в эндшпиле что-то пошло не так и "молотобойцы" отыгрались. Невероятный вышел матч, украшение турнира, хотя эти соперники не редко показывают что-то похожее в очных противостояниях.
АПЛ. 25-й тур
Олимпийский стадион (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Вест Хэм 14:00 Тоттенхэм
Телетрансляция матча на канале Сетанта
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Команда Мойеса очень неплохо идет в этом чемпионате, особенно по сравнению с прошлым сезоном. "Вест Хэм" удерживает место в пятерке лучших команд Премьер-лиги, набирая очки там, где соперник проявляет малейшую слабость. В прошлом туре "Шеффилд Юнайтед" был разгромлен 3:0.
"Тоттенхэм" в прошлом туре АПЛ уступил "Ман Сити" 0:3. Очень неуверенно выступают подопечные Моуриньо в сезоне 2020/21, в пяти последних матчах чемпионата у них четыре поражения при одной победе. Правда, среди недели у "Хотспур" была победа в Лиге Европы над "Вольфсбергером" 4:1.
"Вест Хэм" отдыхал целую неделю и, возможно, со свежими силами подойдет к столичному дерби. "Тоттенхэм" вернулся из Венгрии (матч ЛЕ прошел на нейтральном поле), и всего два дня отдыхал перед матчем. Тем не менее, букмекеры считают гостей условным фаворитом встречи. Но даже если "шпоры" одержат победу в туре, не смогут догнать "молотобойцев" в турнирной таблице и приблизиться к Топ-5. Высока вероятность, что победитель вообще не будет выявлен. Прогноз: ничья 1:1.
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