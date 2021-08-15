Ньюкасл - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.08.2021

Английская Премьер-лига, первый тур

15 августа, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Первый тур АПЛ нового сезона уверенно набирает обороты. Пока за восемь матчей ни разу команды не сыграли вничью, забив в среднем чуть больше двух голов за 90 минут. "Ньюкасл" и "Вест Хэм" не привыкли делить очки между собой, ведь за последние 14 поединков одинаковые цифры на табло были зафиксированы лишь однажды.

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"Ньюкасл"

"Сороки" не слишком активно провели текущее трансферное окно. Единственным приобретением команды является 21-летний Джо Виллок, который во второй половине прошлого сезона забил восемь мячей в 14 встречах, находясь в аренде из "Арсенала". Это означает, что если ждать лучшего результата по сравнению с прошлым сезоном (12 место), то только за счет энтузиазма Стива Брюса и его подопечных. Шейхи, которые так долго пытались купить "Ньюкасл", так и не пришли, а нынешние владельцы не хотят выходить на трансферный рынок.

Кадры хозяев

Сразу четверо футболистов находятся в лазарете "сорок". Важнейшей потерей является голкипер Мартин Дубравка. Вместе с ним игру пропустят Андерсон, Даммет и Дарлоу.

"Вест Хэм"

Лондонская команда удивила в прошлом сезоне, особенно во второй его части. В итоге - долгожданное попадание в еврокубки. Однако такой турнир, как Лига Европы, не ценится в Англии, и он будет обузой для "молотобойцев", особенно со стороны физической выносливости. Весенний моторчик Мойеса Лингард не перешел в Лондон на полноценной основе, оставшись в "МЮ", а "Вест Хэм" так и никого нового не приобрел на трансферном рынке. Сейчас тот же вопрос ухода Ярмоленко остается закрытым, ведь впереди как минимум 44 матча в сезоне - нужны кадры.

Кадры гостей

Точно не сыграет сегодня в Ньюкасле Масуаку. Участие Лансини и Огбонны под вопросом.

Последние матчи "Ньюкасла" и "Вест Хэма"

Товарищеские поединки "Ньюкасла"

"Сороки" в рамках подготовки к сезону провели пять спаррингов в Англии. Среди соперников АПЛ представлял только "Норвич". В общем, удалось одержать три победы и одну ничью, еще в пассиве одно поражение.

07.08.2021. "Ньюкасл" - "Норвич" 3:0

30.07.2021. "Бертон" - "Ньюкасл" 0:2

27.07.2021. "Ротерем" - "Ньюкасл" 1:1

23.07.2021. "Донкастер" - "Ньюкасл" 2:3

18.07.2021. "Йорк" - "Ньюкасл" 1:0

Товарищеские поединки "Вест Хэма"

"Молотобойцы" успели провести перед сезоном на два спарринга больше за "сорок". Интересно, что подопечные Мойеса ни разу не проиграли в товарищеских встречах. Отметим, что Ярмоленко провел лишь 62 минуты на поле, выйдя в основном составе в последнем матче против "Аталанты".

07.08.2021. "Вест Хэм" - "Аталанта" 2:0

31.07.2021. "Брентфорд" - "Вест Хэм" 0:1

24.07.2021. "Селтик" - "Вест Хэм" 2:6

21.07.2021. "Рединг" - "Вест Хэм" 0:3

13.07.2021. "Нортгемптон" - "Вест Хэм" 1:2

13.07.2021. "Лейтон Ориент" - "Вест Хэм" 0:0

09.07.2021. "ФК Данди" - "Вест Хэм" 2:2

Последние пять личных встреч между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом"

17.04.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 3:2

12.09.2020. "Вест Хэм" - "Ньюкасл" 0:2

05.07.2020. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2

02.11.2019. "Вест Хэм" - "Ньюкасл" 2:3

02.03.2019. "Вест Хэм" - "Ньюкасл" 2:0

Ставки и коэффициенты на матч "Ньюкасл" - "Вест Хэм"

Прогноз на матч "Ньюкасл" - "Вест Хэм" от UA-Football

Команды начинали прошлый сезон АПЛ тоже личным противостоянием. Тогда старт в "Вест Хэма" был не слишком удачный, а "Ньюкасл" одержал выездную победу. На этот раз должна сыграть решающую роль лучшая физическая подготовка "молотобойцев". Мойес настраивает команду на новые вершины, пятое место в АПЛ - это не предел. Прогноз на матч: победа "Вест Хэма".