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Ньюкасл - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.08.2021
Рассчитывает ли Мойес на Ярмоленко?
Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен
Английская Премьер-лига, первый тур
15 августа, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Первый тур АПЛ нового сезона уверенно набирает обороты. Пока за восемь матчей ни разу команды не сыграли вничью, забив в среднем чуть больше двух голов за 90 минут. "Ньюкасл" и "Вест Хэм" не привыкли делить очки между собой, ведь за последние 14 поединков одинаковые цифры на табло были зафиксированы лишь однажды.
"Ньюкасл"
"Сороки" не слишком активно провели текущее трансферное окно. Единственным приобретением команды является 21-летний Джо Виллок, который во второй половине прошлого сезона забил восемь мячей в 14 встречах, находясь в аренде из "Арсенала". Это означает, что если ждать лучшего результата по сравнению с прошлым сезоном (12 место), то только за счет энтузиазма Стива Брюса и его подопечных. Шейхи, которые так долго пытались купить "Ньюкасл", так и не пришли, а нынешние владельцы не хотят выходить на трансферный рынок.
???? #NEWWHU— Newcastle United FC (@NUFC) August 13, 2021
⚫️⚪️ pic.twitter.com/Hy21ymCLjB
Кадры хозяев
Сразу четверо футболистов находятся в лазарете "сорок". Важнейшей потерей является голкипер Мартин Дубравка. Вместе с ним игру пропустят Андерсон, Даммет и Дарлоу.
"Вест Хэм"
Лондонская команда удивила в прошлом сезоне, особенно во второй его части. В итоге - долгожданное попадание в еврокубки. Однако такой турнир, как Лига Европы, не ценится в Англии, и он будет обузой для "молотобойцев", особенно со стороны физической выносливости. Весенний моторчик Мойеса Лингард не перешел в Лондон на полноценной основе, оставшись в "МЮ", а "Вест Хэм" так и никого нового не приобрел на трансферном рынке. Сейчас тот же вопрос ухода Ярмоленко остается закрытым, ведь впереди как минимум 44 матча в сезоне - нужны кадры.
The boys. pic.twitter.com/hKYr9M00OO— West Ham United (@WestHam) August 14, 2021
Кадры гостей
Точно не сыграет сегодня в Ньюкасле Масуаку. Участие Лансини и Огбонны под вопросом.
Последние матчи "Ньюкасла" и "Вест Хэма"
Товарищеские поединки "Ньюкасла"
"Сороки" в рамках подготовки к сезону провели пять спаррингов в Англии. Среди соперников АПЛ представлял только "Норвич". В общем, удалось одержать три победы и одну ничью, еще в пассиве одно поражение.
- 07.08.2021. "Ньюкасл" - "Норвич" 3:0
- 30.07.2021. "Бертон" - "Ньюкасл" 0:2
- 27.07.2021. "Ротерем" - "Ньюкасл" 1:1
- 23.07.2021. "Донкастер" - "Ньюкасл" 2:3
- 18.07.2021. "Йорк" - "Ньюкасл" 1:0
Товарищеские поединки "Вест Хэма"
"Молотобойцы" успели провести перед сезоном на два спарринга больше за "сорок". Интересно, что подопечные Мойеса ни разу не проиграли в товарищеских встречах. Отметим, что Ярмоленко провел лишь 62 минуты на поле, выйдя в основном составе в последнем матче против "Аталанты".
- 07.08.2021. "Вест Хэм" - "Аталанта" 2:0
- 31.07.2021. "Брентфорд" - "Вест Хэм" 0:1
- 24.07.2021. "Селтик" - "Вест Хэм" 2:6
- 21.07.2021. "Рединг" - "Вест Хэм" 0:3
- 13.07.2021. "Нортгемптон" - "Вест Хэм" 1:2
- 13.07.2021. "Лейтон Ориент" - "Вест Хэм" 0:0
- 09.07.2021. "ФК Данди" - "Вест Хэм" 2:2
Последние пять личных встреч между "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом"
- 17.04.2021. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 3:2
- 12.09.2020. "Вест Хэм" - "Ньюкасл" 0:2
- 05.07.2020. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2
- 02.11.2019. "Вест Хэм" - "Ньюкасл" 2:3
- 02.03.2019. "Вест Хэм" - "Ньюкасл" 2:0
Ставки и коэффициенты на матч "Ньюкасл" - "Вест Хэм"
Прогноз на матч "Ньюкасл" - "Вест Хэм" от UA-Football
Команды начинали прошлый сезон АПЛ тоже личным противостоянием. Тогда старт в "Вест Хэма" был не слишком удачный, а "Ньюкасл" одержал выездную победу. На этот раз должна сыграть решающую роль лучшая физическая подготовка "молотобойцев". Мойес настраивает команду на новые вершины, пятое место в АПЛ - это не предел. Прогноз на матч: победа "Вест Хэма".
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