Ярмоленко против Зинченко. Вест Хэм – Ман Сити. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 27.10.2021

Кубок английской лиги

Раунд 1/8 финала

27 октября, 21:45. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Во втором раунде Кубка лиги подряд "молотобойцам" на пути встречается команда из Манчестера. На стадии 1/16 финала “Вест Хэм” в гостях выбил “Ман Юнайтед”, а теперь в соперниках синий коллектив из того же города. Правда, подопечные Гвардиолы – это точно не разобранные “манкунианцы”. Тем более что испанский наставник всегда с полным уважением относится к Кубку лиги, ведь именно его подопечные победили в последних четырех “Carabao Cup” подряд.

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"Вест Гэм"

Не очень уверенный старт в сезоне прошел, и сейчас "молотобойцы" становятся на крепкие ноги. Из последних семи матчей подопечные Мойеса победили в шести, при одном поражении от “Брентфорда”. Хотя и тогда “Вест Гэм” выглядел довольно прилично и заслуживал хотя бы ничьи. В общем, лондонцы в каждом матче борются до последнего и очень часто преобладают над более именитым соперником, собственно, как и это было в матче в минувшие выходные против "Тоттенгема". Столичное дерби завершилось в пользу именно "молотобойцев" и благодаря этим трем очкам "Вест Хэм" вернулся в зону Лиги чемпионов.

Кадры хозяев

Продолжает лазарет "молотобойцев" сиять только чешским флагом. В последних матчах вне игры были соотечественники: полузащитник Крал и правый защитник Цоуфал. Первый – новичок команды, только вливается в структуру Мойеса, а вот второй – основной игрок. Его заменяет 21-летний Джонсон, и довольно неплохо, особенно в атакующих действиях.

"Манчестер Сити"

"Горожане" подходят к своим привычным чемпионским кондициям. Даже без центрального форварда подопечные Гвардиолы продолжают завоевывать очки и бороться за лидерство в АПЛ и группе ЛЧ. Хотя в матче с тем же "ПСЖ" были проблемы в атаке, однако наибольшим недостатком "МС" является нереализация, которая уже который сезон преследует команду испанского тренера. А вот в обороне все более-менее ровно. Пара Диаш-Ляпорт зацементировала защиту "горожан", разве что фланги могут позволить себе провалиться. Не очень уверенным в этом сезоне выглядит уже 31-летний Уокер, а вот Канселу, соперник Зинченко по позиции, с каждым матчем все набирает и набирает.

Кадры гостей

Но вот в поединке против “Вест Хэма” на позиции левого защитника должен выйти именно украинец. Предыдущий матч Кубка лиги он пропустил из-за повреждений, однако сегодня Гвардиола даст ему шанс. А вот возможности сыграть не будет у Стерлинга и Торреса, которые в лазарете. Ситуация с Менди известна – он в тюрьме.

Последние матчи "Вест Хэма" и "Манчестер Сити"

Последние пять встреч хозяев

24.10.2021. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0 (АПЛ)

21.10.2021. "Вест Хэм" – "Генк" 3:0 (ЛЕ)

17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)

03.10.2021. "Вест Хэм" – "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

30.09.2021. "Вест Хэм" – "Рапид Вена" 2:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

23.10.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)

19.10.2021. "Брюгге" - "Манчестер Сити" 1:5 (ЛЧ)

16.10.2021. "Манчестер Сити" – "Бернли" 2:0 (АПЛ)

03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)

28.09.2021. "ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2:0 (ЛЧ)

Путь команд в раунд 1/8 финала Кубка лиги

Раунд 1/16 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1

"Манчестер Сити" - "Виком" 6:1

Личные встречи между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити"

Сегодняшний матч станет 114 в истории противостояний команд. За победами счет 58:37 в пользу "горожан", еще в 18 поединках была зафиксирована ничья. В предыдущем сезоне Мойес навязал очень приличную борьбу Гвардиоли в обеих играх, и только однажды все же смог победить именно испанский наставник.

Последние пять матчей между командами

27.02.2021. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)

24.10.2020. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 1:1 (АПЛ)

19.02.2020. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)

10.08.2019. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:5 (АПЛ)

27.02.2019. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

Цифры и факты

В шести из семи последних матчах победил "Вест Хэм". В общей сложности подопечные Мойеса забили 11 голов, пропустив всего три (в двух поединках).

Единственные два поражения "мотолотобойцев" в этом сезоне были именно на "Олимпийском" в Лондоне.

"Вест Хэм" не побеждает "Манчестер Сити" дома с 2014 года. В целом же последняя победа с учетом "Этихада" была в 2015-м.

В последних четырех встречах в гостях пропускают "горожане".

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Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Точно можно сказать, что обе команды со всей серьезностью и принципиальностью отнесутся к матчу Кубка лиги. Да, определенные изменения в составах будут. Можно будет на фланге увидеть противостояние Ярмоленко против Зинченко, но точечная ротация вряд ли повлияет на общий рисунок игры. Команды не безгрешны в обороне, так что стоит ожидать хотя бы по голу от каждого, однако в следующий раунд выйдет все-таки лидер этой пары. Прогноз на матч: обе забьют + победа "Сити".