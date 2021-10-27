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Ярмоленко против Зинченко. Вест Хэм – Ман Сити. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 27.10.2021
Снова "Манчестер" для "молотобойцев"
Сегодня
Кубок английской лиги
Раунд 1/8 финала
27 октября, 21:45. "Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Во втором раунде Кубка лиги подряд "молотобойцам" на пути встречается команда из Манчестера. На стадии 1/16 финала “Вест Хэм” в гостях выбил “Ман Юнайтед”, а теперь в соперниках синий коллектив из того же города. Правда, подопечные Гвардиолы – это точно не разобранные “манкунианцы”. Тем более что испанский наставник всегда с полным уважением относится к Кубку лиги, ведь именно его подопечные победили в последних четырех “Carabao Cup” подряд.
"Вест Гэм"
Не очень уверенный старт в сезоне прошел, и сейчас "молотобойцы" становятся на крепкие ноги. Из последних семи матчей подопечные Мойеса победили в шести, при одном поражении от “Брентфорда”. Хотя и тогда “Вест Гэм” выглядел довольно прилично и заслуживал хотя бы ничьи. В общем, лондонцы в каждом матче борются до последнего и очень часто преобладают над более именитым соперником, собственно, как и это было в матче в минувшие выходные против "Тоттенгема". Столичное дерби завершилось в пользу именно "молотобойцев" и благодаря этим трем очкам "Вест Хэм" вернулся в зону Лиги чемпионов.
#️⃣7️⃣ ???????? pic.twitter.com/HnCGLuyX2q— West Ham United (@WestHam) October 26, 2021
Кадры хозяев
Продолжает лазарет "молотобойцев" сиять только чешским флагом. В последних матчах вне игры были соотечественники: полузащитник Крал и правый защитник Цоуфал. Первый – новичок команды, только вливается в структуру Мойеса, а вот второй – основной игрок. Его заменяет 21-летний Джонсон, и довольно неплохо, особенно в атакующих действиях.
"Манчестер Сити"
"Горожане" подходят к своим привычным чемпионским кондициям. Даже без центрального форварда подопечные Гвардиолы продолжают завоевывать очки и бороться за лидерство в АПЛ и группе ЛЧ. Хотя в матче с тем же "ПСЖ" были проблемы в атаке, однако наибольшим недостатком "МС" является нереализация, которая уже который сезон преследует команду испанского тренера. А вот в обороне все более-менее ровно. Пара Диаш-Ляпорт зацементировала защиту "горожан", разве что фланги могут позволить себе провалиться. Не очень уверенным в этом сезоне выглядит уже 31-летний Уокер, а вот Канселу, соперник Зинченко по позиции, с каждым матчем все набирает и набирает.
More Tuesday training snaps ????#ManCity pic.twitter.com/BayOMjxanM— Manchester City (@ManCity) October 26, 2021
Кадры гостей
Но вот в поединке против “Вест Хэма” на позиции левого защитника должен выйти именно украинец. Предыдущий матч Кубка лиги он пропустил из-за повреждений, однако сегодня Гвардиола даст ему шанс. А вот возможности сыграть не будет у Стерлинга и Торреса, которые в лазарете. Ситуация с Менди известна – он в тюрьме.
Последние матчи "Вест Хэма" и "Манчестер Сити"
Последние пять встреч хозяев
- 24.10.2021. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0 (АПЛ)
- 21.10.2021. "Вест Хэм" – "Генк" 3:0 (ЛЕ)
- 17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)
- 03.10.2021. "Вест Хэм" – "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)
- 30.09.2021. "Вест Хэм" – "Рапид Вена" 2:0 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 23.10.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)
- 19.10.2021. "Брюгге" - "Манчестер Сити" 1:5 (ЛЧ)
- 16.10.2021. "Манчестер Сити" – "Бернли" 2:0 (АПЛ)
- 03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
- 28.09.2021. "ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2:0 (ЛЧ)
Путь команд в раунд 1/8 финала Кубка лиги
Раунд 1/16 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1
"Манчестер Сити" - "Виком" 6:1
Личные встречи между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити"
Сегодняшний матч станет 114 в истории противостояний команд. За победами счет 58:37 в пользу "горожан", еще в 18 поединках была зафиксирована ничья. В предыдущем сезоне Мойес навязал очень приличную борьбу Гвардиоли в обеих играх, и только однажды все же смог победить именно испанский наставник.
Последние пять матчей между командами
- 27.02.2021. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
- 24.10.2020. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 1:1 (АПЛ)
- 19.02.2020. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)
- 10.08.2019. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:5 (АПЛ)
- 27.02.2019. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- В шести из семи последних матчах победил "Вест Хэм". В общей сложности подопечные Мойеса забили 11 голов, пропустив всего три (в двух поединках).
- Единственные два поражения "мотолотобойцев" в этом сезоне были именно на "Олимпийском" в Лондоне.
- "Вест Хэм" не побеждает "Манчестер Сити" дома с 2014 года. В целом же последняя победа с учетом "Этихада" была в 2015-м.
- В последних четырех встречах в гостях пропускают "горожане".
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Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"
Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"
Точно можно сказать, что обе команды со всей серьезностью и принципиальностью отнесутся к матчу Кубка лиги. Да, определенные изменения в составах будут. Можно будет на фланге увидеть противостояние Ярмоленко против Зинченко, но точечная ротация вряд ли повлияет на общий рисунок игры. Команды не безгрешны в обороне, так что стоит ожидать хотя бы по голу от каждого, однако в следующий раунд выйдет все-таки лидер этой пары. Прогноз на матч: обе забьют + победа "Сити".
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