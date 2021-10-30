Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2021 

Чемпионат Англии, десятый тур

30 октября 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Кристал Пэлас”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Серия из четырех ничьих “Кристал Пэлас” в Премьер-лиге вероятно прервется в Манчестере, в матче против “Сити”, который из тура в тура показывает футбол крайне высокого уровня даже по своим стандартам.

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Манчестер Сити

Сезон 2021/22 будет значительно отличаться от предыдущих кампаний “Манчестер Сити” – команда Гвардиолы впервые за пять лет не выиграет Кубок лиги. В среду “Сити” уступил в серии пенальти “Вест Хэму”, сыграв в основное время 0:0. Единственный промах с точки допустил Фил Фоден.

Гвардиола не делает трагедии из-за результата. “Нельзя выигрывать все время. Это часть игры – футбола и спорта в целом”.

Нужно отдать должное “Вест Хэму”. В предыдущих двух матчах “Манчестер Сити” играл с “Брюгге” и “Брайтоном”, не грандами, но вполне достойными соперниками и забил им пять и четыре гола соответственно. Гвардиолу мало беспокоит, что его команда играет без чистых нападающих: “Есть игроки, которые играют на определенных позициях, а есть игроки, которые играют в футбол. Когда ты играешь в футбол, это значит, что ты можешь действовать на любой позиции, потому что ты понимаешь игру”, – говорит тренер “Сити”. В последних матчах на позиции “девятки” действовал Фоден, но он может опускаться и в глубину и выводить тонкими передачами на ворота соперников фулбеков своей команды. В этом весь “Сити” – команда Гвардиолы невероятна сыграна и непредсказуема.

Матч с “Кристал Пэлас” из-за травмы пропустит Торрес, все остальные игроки готовы к матчу.

Кристал Пэлас

Патрику Виейра устроили овацию на “Эмирейтс” в матче против “Арсенала”. Хорошо его должны встретить и на “Этихаде”. Именно здесь легендарный французский опорник заканчивал свою профессиональную карьеру, позже он проработал несколько лет в “Сити”, а в другом клубе франшизы – “Нью-Йорк Сити” началась тренерская карьера Виейра.

Гвардиола похвалил работу Виейра в “Кристал Пэлас”. “Он изменил стиль и динамику игры команды. Они играли против хороших команд в последних турах, но показали свое качество”.

“Пэлас” действительно меняется. Например, по вертикальным атакам команда Виейра одна из последних в лиге. Новый тренер “орлов” предпочитает контроль мяча – в игре против “Ньюкасла” в последнем туре “Кристал Пэлас” владел мячом более 70% игрового времени. Кроме того изменился подход к защите. “Орлы” высоко встречают соперника и по показателю xGA (5.8) они вторые в лиге после “Манчестер Сити”.

Но если игра “Кристал Пэлас” радует глаз, то стабильности в результатах пока нет. В матчах с “Брайтоном” (1:1) и “Арсеналом” (2:2) “орлы” упускали победу на последних секундах, не удавалось реализовать свои шансы и в матче против “Ньюкасла”. Победа над “Тоттенхэмом” остается для “Пэлас” пока единственной в чемпионате.

Матч против “Манчестер Сити” пропустит Натан Фергюсон, Эберечи Эзе постепенно возвращается к тренировкам, но на поле ему выходить еще рано.

Статистика команд, цифры и факты

“Пэлас” удалось не пропустить только в одном из последних 16 матчей лиги против “Сити”.

“Сити” не проигрывает в чемпионате после первого тура (шесть побед, две ничьи).

Только три команды поразили ворота “горожан”: “Тоттенхэм”, “Ливерпуль” и “Брайтон”.

Фил Фоден забил восемь голов и сделал четыре ассиста в последних 11 матчах “Сити”, в которых он выходил в старте.

“Манчестер Сити” не пропускает в первый таймах последних 11 матчей АПЛ.

Десять из 11 своих голов в АПЛ “Кристал Пэлас” забил во втором тайме.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Кристал Пэлас

Манчестер Сити

27.10 “Вест Хэм” 0:0 (Кубок лиги)

23.10 “Брайтон” 4:1 (АПЛ)

19.10 “Брюгге” 5:1 (Лига чемпионов)

16.10 “Бернли” 2:0 (АПЛ)

03.10 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

Кристал Пэлас

23.10 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

18.10 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)

03.10 “Лестер” 2:2 (АПЛ)

27.09 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

18.09 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” дважды переиграл “Кристал Пэлас”: 4:0 на своем поле и 2:0 в гостях. “Пэлас” удалось взять три очка на “Этихаде” в сезоне 2018/19 (3:2). Общая статистика в АПЛ: 14 побед “Сити”, пять ничьих, 3 победы “Пэлас”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 9 7 1 1 23-3 +20 22 2 "Ливерпуль" 9 6 3 0 27-6 +21 21 3 "Манчестер Сити" 9 6 2 1 20-4 +16 20 4 "Вест Хэм Юнайтед" 9 5 2 2 16-10 +6 17 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 4 3 2 9-9 0 15 6 "Тоттенхэм" 9 5 0 4 9-13 -4 15 7 "Манчестер Юнайтед" 9 4 2 3 16-15 +1 14 8 "Эвертон" 9 4 2 3 15-14 +1 14 9 "Лестер Сити" 9 4 2 3 15-15 0 14 10 "Арсенал" 9 4 2 3 10-13 -3 14 11 "Вулверхэмптон" 9 4 1 4 9-9 0 13 12 "Брентфорд" 9 3 3 3 11-9 +2 12 13 "Астон Вилла" 9 3 1 5 13-15 -2 10 14 "Уотфорд" 9 3 1 5 12-17 -5 10 15 "Кристал Пэлас" 9 1 6 2 11-14 -3 9 16 "Саутгемптон" 9 1 5 3 8-12 -4 8 17 "Лидс Юнайтед" 9 1 4 4 8-16 -8 7 18 "Бернли" 9 0 4 5 7-15 -8 4 19 "Ньюкасл" 9 0 4 5 11-20 -9 4 20 "Норвич Сити" 9 0 2 7 2-23 -21 2

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Грилиш

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Галлахер, Миливоевич, Макартур – Заа, Бентеке, Эдуар

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Кристал Пэлас от UA-Football

Сыграет ли “Кристал Пэлас” свою пятую подряд историческую ничью? Вероятнее всего нет. “Орлы” хорошо смотрелись в матчах с “Тоттенхэмом”, “Арсеналом”, “Лестером” и “Вест Хэмом”, отобрав у них всех очки, но с “Челси” и “Ливерпулем” команде Виейра на равных сыграть не удалось. “Горожане” – это слишком большой вызов. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.