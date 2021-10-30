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Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.10.2021
Манчестер Сити – Кристал Пэлас: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 октября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур
30 октября 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 17:00 “Кристал Пэлас”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Серия из четырех ничьих “Кристал Пэлас” в Премьер-лиге вероятно прервется в Манчестере, в матче против “Сити”, который из тура в тура показывает футбол крайне высокого уровня даже по своим стандартам.
Манчестер Сити
Сезон 2021/22 будет значительно отличаться от предыдущих кампаний “Манчестер Сити” – команда Гвардиолы впервые за пять лет не выиграет Кубок лиги. В среду “Сити” уступил в серии пенальти “Вест Хэму”, сыграв в основное время 0:0. Единственный промах с точки допустил Фил Фоден.
Гвардиола не делает трагедии из-за результата. “Нельзя выигрывать все время. Это часть игры – футбола и спорта в целом”.
Нужно отдать должное “Вест Хэму”. В предыдущих двух матчах “Манчестер Сити” играл с “Брюгге” и “Брайтоном”, не грандами, но вполне достойными соперниками и забил им пять и четыре гола соответственно. Гвардиолу мало беспокоит, что его команда играет без чистых нападающих: “Есть игроки, которые играют на определенных позициях, а есть игроки, которые играют в футбол. Когда ты играешь в футбол, это значит, что ты можешь действовать на любой позиции, потому что ты понимаешь игру”, – говорит тренер “Сити”. В последних матчах на позиции “девятки” действовал Фоден, но он может опускаться и в глубину и выводить тонкими передачами на ворота соперников фулбеков своей команды. В этом весь “Сити” – команда Гвардиолы невероятна сыграна и непредсказуема.
Матч с “Кристал Пэлас” из-за травмы пропустит Торрес, все остальные игроки готовы к матчу.
Кристал Пэлас
Патрику Виейра устроили овацию на “Эмирейтс” в матче против “Арсенала”. Хорошо его должны встретить и на “Этихаде”. Именно здесь легендарный французский опорник заканчивал свою профессиональную карьеру, позже он проработал несколько лет в “Сити”, а в другом клубе франшизы – “Нью-Йорк Сити” началась тренерская карьера Виейра.
Гвардиола похвалил работу Виейра в “Кристал Пэлас”. “Он изменил стиль и динамику игры команды. Они играли против хороших команд в последних турах, но показали свое качество”.
“Пэлас” действительно меняется. Например, по вертикальным атакам команда Виейра одна из последних в лиге. Новый тренер “орлов” предпочитает контроль мяча – в игре против “Ньюкасла” в последнем туре “Кристал Пэлас” владел мячом более 70% игрового времени. Кроме того изменился подход к защите. “Орлы” высоко встречают соперника и по показателю xGA (5.8) они вторые в лиге после “Манчестер Сити”.
Но если игра “Кристал Пэлас” радует глаз, то стабильности в результатах пока нет. В матчах с “Брайтоном” (1:1) и “Арсеналом” (2:2) “орлы” упускали победу на последних секундах, не удавалось реализовать свои шансы и в матче против “Ньюкасла”. Победа над “Тоттенхэмом” остается для “Пэлас” пока единственной в чемпионате.
Матч против “Манчестер Сити” пропустит Натан Фергюсон, Эберечи Эзе постепенно возвращается к тренировкам, но на поле ему выходить еще рано.
Статистика команд, цифры и факты
- “Пэлас” удалось не пропустить только в одном из последних 16 матчей лиги против “Сити”.
- “Сити” не проигрывает в чемпионате после первого тура (шесть побед, две ничьи).
- Только три команды поразили ворота “горожан”: “Тоттенхэм”, “Ливерпуль” и “Брайтон”.
- Фил Фоден забил восемь голов и сделал четыре ассиста в последних 11 матчах “Сити”, в которых он выходил в старте.
- “Манчестер Сити” не пропускает в первый таймах последних 11 матчей АПЛ.
- Десять из 11 своих голов в АПЛ “Кристал Пэлас” забил во втором тайме.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Кристал Пэлас
Манчестер Сити
- 27.10 “Вест Хэм” 0:0 (Кубок лиги)
- 23.10 “Брайтон” 4:1 (АПЛ)
- 19.10 “Брюгге” 5:1 (Лига чемпионов)
- 16.10 “Бернли” 2:0 (АПЛ)
- 03.10 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
Кристал Пэлас
- 23.10 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
- 18.10 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)
- 03.10 “Лестер” 2:2 (АПЛ)
- 27.09 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 18.09 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Сити” дважды переиграл “Кристал Пэлас”: 4:0 на своем поле и 2:0 в гостях. “Пэлас” удалось взять три очка на “Этихаде” в сезоне 2018/19 (3:2). Общая статистика в АПЛ: 14 побед “Сити”, пять ничьих, 3 победы “Пэлас”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|9
|7
|1
|1
|23-3
|+20
|22
|2
|"Ливерпуль"
|9
|6
|3
|0
|27-6
|+21
|21
|3
|"Манчестер Сити"
|9
|6
|2
|1
|20-4
|+16
|20
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|9
|5
|2
|2
|16-10
|+6
|17
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|9
|4
|3
|2
|9-9
|0
|15
|6
|"Тоттенхэм"
|9
|5
|0
|4
|9-13
|-4
|15
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|9
|4
|2
|3
|16-15
|+1
|14
|8
|"Эвертон"
|9
|4
|2
|3
|15-14
|+1
|14
|9
|"Лестер Сити"
|9
|4
|2
|3
|15-15
|0
|14
|10
|"Арсенал"
|9
|4
|2
|3
|10-13
|-3
|14
|11
|"Вулверхэмптон"
|9
|4
|1
|4
|9-9
|0
|13
|12
|"Брентфорд"
|9
|3
|3
|3
|11-9
|+2
|12
|13
|"Астон Вилла"
|9
|3
|1
|5
|13-15
|-2
|10
|14
|"Уотфорд"
|9
|3
|1
|5
|12-17
|-5
|10
|15
|"Кристал Пэлас"
|9
|1
|6
|2
|11-14
|-3
|9
|16
|"Саутгемптон"
|9
|1
|5
|3
|8-12
|-4
|8
|17
|"Лидс Юнайтед"
|9
|1
|4
|4
|8-16
|-8
|7
|18
|"Бернли"
|9
|0
|4
|5
|7-15
|-8
|4
|19
|"Ньюкасл"
|9
|0
|4
|5
|11-20
|-9
|4
|20
|"Норвич Сити"
|9
|0
|2
|7
|2-23
|-21
|2
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Грилиш
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд – Галлахер, Миливоевич, Макартур – Заа, Бентеке, Эдуар
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Кристал Пэлас от UA-Football
Сыграет ли “Кристал Пэлас” свою пятую подряд историческую ничью? Вероятнее всего нет. “Орлы” хорошо смотрелись в матчах с “Тоттенхэмом”, “Арсеналом”, “Лестером” и “Вест Хэмом”, отобрав у них всех очки, но с “Челси” и “Ливерпулем” команде Виейра на равных сыграть не удалось. “Горожане” – это слишком большой вызов. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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