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Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2021 

Англия
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Манчестер Сити – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2021 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 19-й тур

26 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” остается одной из немногих команд английской Премьер-лиги, которую не затронул вирус и пока ни один матч “горожан” не был перенесен. Команда Гвардиолы только побеждает в АПЛ с ноября и в Боксинг Дэй сыграет с “Лестером”.

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Манчестер Сити

В прошлом туре “Манчестер Сити” переиграл “Ньюкаслом” со счетом 4:0, но Пеп Гвардиола все равно нашел несколько поводов для недовольства. В частности тренер “Манчестер Сити” назвал первый тайм на “Сент-Джеймс Парк” один из худших у команды в сезоне (“Сити” выигрывал 2:0 до перерыва благодаря голам Диаша и Канселу). Тем не менее Гвардиола заметил, что его игроки добавили во втором тайме. Его радует постоянство.

Похоже все снова складывается в пользу “Манчестер Сити”. “Горожане” оторвались от третьего “Челси” на шесть очков, преимущество над “Ливерпулем” составляет три пункта, но “красные” в январе отпустят на КАН Салаха и Мане. “Сити” неостановим – команда Гвардиолы выиграла восемь последних матчей Премьер-лиги, пропустив в них всего три гола.

Помимо Торреса, который в любом случае скоро перейдет в “Барселону”, в игре против “Лестера” не сыграет и Кайл Уокер. В матче против “Ньюкасла” Пеп из-за дисциплинарных причин оставил на лавке запасных Грилиша и Фодена – настолько у него глубокий состав, что он может позволить себе такую роскошь.

Гвардиола в последнее время проявляет предельную дипломатичность и будущий соперник “горожан” получил только комплименты. “Лестер” остается “Лестером”, – говорит тренер “Сити”. – У них топ-тренер и качественные игроки во всех линиях”.

Лестер

“Лестер” пропустил два последних тура Премьер-лиги из-за переносов, а в среду вернулся на поле, сыграв четвертьфинальный матч Кубка лиги против “Ливерпуля”.

Эта игра была воплощением сезона “Лестера” в целом: команда Брендана Роджерса выигрывала по ходу матча у полурезервного “Ливерпуля” 3:1, но затем пропустила два гола, второй – на 90+5 минуте. В серии пенальти победила команда Юргена Клоппа.

Шесть побед и шесть поражений в 16 турах, 27 забитых голов и 27 пропущенных, “Лестер” сезона 2021/22 – это про нестабильность. Из-за постоянных травм Роджерсу не удается наладить игру в обороне, Сеюнджю несколько недель играл, пребывая в “красной зоне”, пока тоже не сломался, но у тренер “лис” просто не было выбора. Как результат, в прошлой игре против “Ньюкасла” (4:0) “Лестер” только во второй раз в АПЛ сделал клиншит.

Матч против “Манчестер Сити” точно пропустит Фофана, под вопросом Перейра, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Варди и Чоудури.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” установил два английских рекорда, переиграв “Ньюкасл” 4:0 в прошлом туре: по количеству побед в целом (34), и по количеству выездных побед (18) в чемпионате в календарном году.
  • “Лестер” пятый в чемпионате по количеству забитых голов и шестой – по количеству пропущенных.
  • “Манчестер Сити” взял 22 очка из 27 возможных в чемпионате на своем поле. Это лучший показатель в АПЛ вместе с “Арсеналом”.
  • “Манчестер Сити” выиграл восемь из десяти последних матчей в целом против “Лестера”, и десять из 11 последних – на своем поле.
  • “Лестер” забивал и пропускал во всех выездных матч АПЛ 2021/22 (общая разница 12-15).
  • “Манчестер Сити” забил 13 голов в последних четырех домашних матчах Премьер-лиги.
  • Джейми Варди забил восемь голов “Манчестер Сити”, но ранее никогда не отличался голом на Боксинг Дэй.
  • “Манчестер Сити” не проигрывает в последних восьми домашних матчах на Боксинг Дэй (шесть побед, две ничьи).
  • “Лестер” выиграл всего один из 11 последних матчей на Боксинг Дэй (две ничьи, восемь поражений).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лестера

Манчестер Сити

  • 19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
  • 14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)
  • 11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
  • 07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)
  • 04.12 “Уотфорд” 3:1 (АПЛ)

Лестер

  • 22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)
  • 12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
  • 09.12 “Наполи” 2:3 (Лига Европы)
  • 05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
  • 01.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

В матче четвертого тура “Манчестер Сити” выиграл на выезде у “Лестера” 1:0 благодаря голу Бернарду Силвы, а перед стартом сезона “лисы” с таким же счетом выиграли матч за Суперкубок Англии. В прошлом сезоне “Лестер” смог разгромно победить на “Этихаде” (5:2), но команда Гвардиолы взяла выездной реванш во втором круге – 2:0. Общая история встреч: 63 победы “Манчестер Сити” (12 в АПЛ), 29 ничьи (2), 32 победы “Лестера” (7)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 18 14 2 2 44-9 +35 44
2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41
3 "Челси" 18 11 5 2 39-12 +27 38
4 "Арсенал" 18 10 2 6 27-23 +4 32
5 "Вест Хэм Юнайтед" 17 8 4 5 28-21 +7 28
6 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27
7 "Тоттенхэм" 15 8 2 5 18-19 -1 26
8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25
9 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22
10 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22
11 "Кристал Пэлас" 17 4 8 5 24-24 0 20
12 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20
13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 4 8 4 14-17 -3 20
14 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19
15 "Саутгемптон" 17 3 8 6 16-26 -10 17
16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16
17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13
18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11
19 "Ньюкасл" 18 1 7 10 18-41 -23 10
20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Стерлинг

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Ндиди, Вестергор, Кастань – Сумаре, Тилеманс – Барнс, Маддисон, Дьюсбери-Холл – Дака

Ставки и Коэффициенты на матч

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8.00
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Прогноз на матч Манчестер Сити – Лестер от UA-Football

Букмекеры оставляют очень мало шансов “Лестеру”. “Манчестер Сити” стабильно побеждает в последних турах и производит впечатление команды без слабых мест. Что не скажешь о “Лестере”, который способен проводить яркие атаки, но очень много пропускает. “Лестер” ранее добивался сенсационных результатов в матчах “Сити”, но в данный момент у команды Роджерса слишком много проблем. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Манчестер Сити ставки Лестер Сити Прогнозы
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