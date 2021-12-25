Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2021
Манчестер Сити – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 19-й тур
26 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 17:00 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” остается одной из немногих команд английской Премьер-лиги, которую не затронул вирус и пока ни один матч “горожан” не был перенесен. Команда Гвардиолы только побеждает в АПЛ с ноября и в Боксинг Дэй сыграет с “Лестером”.
Манчестер Сити
В прошлом туре “Манчестер Сити” переиграл “Ньюкаслом” со счетом 4:0, но Пеп Гвардиола все равно нашел несколько поводов для недовольства. В частности тренер “Манчестер Сити” назвал первый тайм на “Сент-Джеймс Парк” один из худших у команды в сезоне (“Сити” выигрывал 2:0 до перерыва благодаря голам Диаша и Канселу). Тем не менее Гвардиола заметил, что его игроки добавили во втором тайме. Его радует постоянство.
Похоже все снова складывается в пользу “Манчестер Сити”. “Горожане” оторвались от третьего “Челси” на шесть очков, преимущество над “Ливерпулем” составляет три пункта, но “красные” в январе отпустят на КАН Салаха и Мане. “Сити” неостановим – команда Гвардиолы выиграла восемь последних матчей Премьер-лиги, пропустив в них всего три гола.
Помимо Торреса, который в любом случае скоро перейдет в “Барселону”, в игре против “Лестера” не сыграет и Кайл Уокер. В матче против “Ньюкасла” Пеп из-за дисциплинарных причин оставил на лавке запасных Грилиша и Фодена – настолько у него глубокий состав, что он может позволить себе такую роскошь.
Гвардиола в последнее время проявляет предельную дипломатичность и будущий соперник “горожан” получил только комплименты. “Лестер” остается “Лестером”, – говорит тренер “Сити”. – У них топ-тренер и качественные игроки во всех линиях”.
Лестер
“Лестер” пропустил два последних тура Премьер-лиги из-за переносов, а в среду вернулся на поле, сыграв четвертьфинальный матч Кубка лиги против “Ливерпуля”.
Эта игра была воплощением сезона “Лестера” в целом: команда Брендана Роджерса выигрывала по ходу матча у полурезервного “Ливерпуля” 3:1, но затем пропустила два гола, второй – на 90+5 минуте. В серии пенальти победила команда Юргена Клоппа.
Шесть побед и шесть поражений в 16 турах, 27 забитых голов и 27 пропущенных, “Лестер” сезона 2021/22 – это про нестабильность. Из-за постоянных травм Роджерсу не удается наладить игру в обороне, Сеюнджю несколько недель играл, пребывая в “красной зоне”, пока тоже не сломался, но у тренер “лис” просто не было выбора. Как результат, в прошлой игре против “Ньюкасла” (4:0) “Лестер” только во второй раз в АПЛ сделал клиншит.
Матч против “Манчестер Сити” точно пропустит Фофана, под вопросом Перейра, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Варди и Чоудури.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” установил два английских рекорда, переиграв “Ньюкасл” 4:0 в прошлом туре: по количеству побед в целом (34), и по количеству выездных побед (18) в чемпионате в календарном году.
- “Лестер” пятый в чемпионате по количеству забитых голов и шестой – по количеству пропущенных.
- “Манчестер Сити” взял 22 очка из 27 возможных в чемпионате на своем поле. Это лучший показатель в АПЛ вместе с “Арсеналом”.
- “Манчестер Сити” выиграл восемь из десяти последних матчей в целом против “Лестера”, и десять из 11 последних – на своем поле.
- “Лестер” забивал и пропускал во всех выездных матч АПЛ 2021/22 (общая разница 12-15).
- “Манчестер Сити” забил 13 голов в последних четырех домашних матчах Премьер-лиги.
- Джейми Варди забил восемь голов “Манчестер Сити”, но ранее никогда не отличался голом на Боксинг Дэй.
- “Манчестер Сити” не проигрывает в последних восьми домашних матчах на Боксинг Дэй (шесть побед, две ничьи).
- “Лестер” выиграл всего один из 11 последних матчей на Боксинг Дэй (две ничьи, восемь поражений).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Лестера
Манчестер Сити
- 19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
- 14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)
- 11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)
- 04.12 “Уотфорд” 3:1 (АПЛ)
Лестер
- 22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)
- 12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
- 09.12 “Наполи” 2:3 (Лига Европы)
- 05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
- 01.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
Личные встречи
В матче четвертого тура “Манчестер Сити” выиграл на выезде у “Лестера” 1:0 благодаря голу Бернарду Силвы, а перед стартом сезона “лисы” с таким же счетом выиграли матч за Суперкубок Англии. В прошлом сезоне “Лестер” смог разгромно победить на “Этихаде” (5:2), но команда Гвардиолы взяла выездной реванш во втором круге – 2:0. Общая история встреч: 63 победы “Манчестер Сити” (12 в АПЛ), 29 ничьи (2), 32 победы “Лестера” (7)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|18
|14
|2
|2
|44-9
|+35
|44
|2
|"Ливерпуль"
|18
|12
|5
|1
|50-15
|+35
|41
|3
|"Челси"
|18
|11
|5
|2
|39-12
|+27
|38
|4
|"Арсенал"
|18
|10
|2
|6
|27-23
|+4
|32
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|8
|4
|5
|28-21
|+7
|28
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|7
|"Тоттенхэм"
|15
|8
|2
|5
|18-19
|-1
|26
|8
|"Вулверхэмптон"
|18
|7
|4
|7
|13-14
|-1
|25
|9
|"Лестер Сити"
|16
|6
|4
|6
|27-27
|0
|22
|10
|"Астон Вилла"
|17
|7
|1
|9
|23-25
|-2
|22
|11
|"Кристал Пэлас"
|17
|4
|8
|5
|24-24
|0
|20
|12
|"Брентфорд"
|16
|5
|5
|6
|21-22
|-1
|20
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|16
|4
|8
|4
|14-17
|-3
|20
|14
|"Эвертон"
|17
|5
|4
|8
|21-29
|-8
|19
|15
|"Саутгемптон"
|17
|3
|8
|6
|16-26
|-10
|17
|16
|"Лидс Юнайтед"
|18
|3
|7
|8
|18-36
|-18
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|18
|1
|7
|10
|18-41
|-23
|10
|20
|"Норвич Сити"
|17
|2
|4
|11
|8-34
|-26
|10
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Стерлинг
“Лестер”: Шмейхель – Томас, Ндиди, Вестергор, Кастань – Сумаре, Тилеманс – Барнс, Маддисон, Дьюсбери-Холл – Дака
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Лестер от UA-Football
Букмекеры оставляют очень мало шансов “Лестеру”. “Манчестер Сити” стабильно побеждает в последних турах и производит впечатление команды без слабых мест. Что не скажешь о “Лестере”, который способен проводить яркие атаки, но очень много пропускает. “Лестер” ранее добивался сенсационных результатов в матчах “Сити”, но в данный момент у команды Роджерса слишком много проблем. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Балули: До перехода в Металлист думал, что еду в страну со средневековой инфраструктурой и предрассудками
- Liverpool Echo: Бенитес может сразу бросить Миколенко в горнило АПЛ
- Рождественское чудо в окопах Первой мировой: как футбол на один день победил войну
- Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 22.12.2021
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Новости по теме
- 15:47 Зарубежные Будет ли пятая победа канониров подряд? Норвич – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2021
- 02:41 Прогнозы на футбол Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 22.12.2021
- 03:55 Прогнозы на футбол Тоттенхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.12.2021