Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.12.2021 

Чемпионат Англии, 19-й тур

26 декабря 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” остается одной из немногих команд английской Премьер-лиги, которую не затронул вирус и пока ни один матч “горожан” не был перенесен. Команда Гвардиолы только побеждает в АПЛ с ноября и в Боксинг Дэй сыграет с “Лестером”.

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Манчестер Сити

В прошлом туре “Манчестер Сити” переиграл “Ньюкаслом” со счетом 4:0, но Пеп Гвардиола все равно нашел несколько поводов для недовольства. В частности тренер “Манчестер Сити” назвал первый тайм на “Сент-Джеймс Парк” один из худших у команды в сезоне (“Сити” выигрывал 2:0 до перерыва благодаря голам Диаша и Канселу). Тем не менее Гвардиола заметил, что его игроки добавили во втором тайме. Его радует постоянство.

Похоже все снова складывается в пользу “Манчестер Сити”. “Горожане” оторвались от третьего “Челси” на шесть очков, преимущество над “Ливерпулем” составляет три пункта, но “красные” в январе отпустят на КАН Салаха и Мане. “Сити” неостановим – команда Гвардиолы выиграла восемь последних матчей Премьер-лиги, пропустив в них всего три гола.

Помимо Торреса, который в любом случае скоро перейдет в “Барселону”, в игре против “Лестера” не сыграет и Кайл Уокер. В матче против “Ньюкасла” Пеп из-за дисциплинарных причин оставил на лавке запасных Грилиша и Фодена – настолько у него глубокий состав, что он может позволить себе такую роскошь.

Гвардиола в последнее время проявляет предельную дипломатичность и будущий соперник “горожан” получил только комплименты. “Лестер” остается “Лестером”, – говорит тренер “Сити”. – У них топ-тренер и качественные игроки во всех линиях”.

Лестер

“Лестер” пропустил два последних тура Премьер-лиги из-за переносов, а в среду вернулся на поле, сыграв четвертьфинальный матч Кубка лиги против “Ливерпуля”.

Эта игра была воплощением сезона “Лестера” в целом: команда Брендана Роджерса выигрывала по ходу матча у полурезервного “Ливерпуля” 3:1, но затем пропустила два гола, второй – на 90+5 минуте. В серии пенальти победила команда Юргена Клоппа.

Шесть побед и шесть поражений в 16 турах, 27 забитых голов и 27 пропущенных, “Лестер” сезона 2021/22 – это про нестабильность. Из-за постоянных травм Роджерсу не удается наладить игру в обороне, Сеюнджю несколько недель играл, пребывая в “красной зоне”, пока тоже не сломался, но у тренер “лис” просто не было выбора. Как результат, в прошлой игре против “Ньюкасла” (4:0) “Лестер” только во второй раз в АПЛ сделал клиншит.

Матч против “Манчестер Сити” точно пропустит Фофана, под вопросом Перейра, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Варди и Чоудури.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” установил два английских рекорда, переиграв “Ньюкасл” 4:0 в прошлом туре: по количеству побед в целом (34), и по количеству выездных побед (18) в чемпионате в календарном году.

“Лестер” пятый в чемпионате по количеству забитых голов и шестой – по количеству пропущенных.

“Манчестер Сити” взял 22 очка из 27 возможных в чемпионате на своем поле. Это лучший показатель в АПЛ вместе с “Арсеналом”.

“Манчестер Сити” выиграл восемь из десяти последних матчей в целом против “Лестера”, и десять из 11 последних – на своем поле.

“Лестер” забивал и пропускал во всех выездных матч АПЛ 2021/22 (общая разница 12-15).

“Манчестер Сити” забил 13 голов в последних четырех домашних матчах Премьер-лиги.

Джейми Варди забил восемь голов “Манчестер Сити”, но ранее никогда не отличался голом на Боксинг Дэй.

“Манчестер Сити” не проигрывает в последних восьми домашних матчах на Боксинг Дэй (шесть побед, две ничьи).

“Лестер” выиграл всего один из 11 последних матчей на Боксинг Дэй (две ничьи, восемь поражений).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лестера

Манчестер Сити

19.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

14.12 “Лидс” 7:0 (АПЛ)

11.12 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

07.12 “РБ Лейпциг” 1:2 (Лига чемпионов)

04.12 “Уотфорд” 3:1 (АПЛ)

Лестер

22.12 “Ливерпуль” 3:3 (Кубок лиги)

12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

09.12 “Наполи” 2:3 (Лига Европы)

05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

01.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

В матче четвертого тура “Манчестер Сити” выиграл на выезде у “Лестера” 1:0 благодаря голу Бернарду Силвы, а перед стартом сезона “лисы” с таким же счетом выиграли матч за Суперкубок Англии. В прошлом сезоне “Лестер” смог разгромно победить на “Этихаде” (5:2), но команда Гвардиолы взяла выездной реванш во втором круге – 2:0. Общая история встреч: 63 победы “Манчестер Сити” (12 в АПЛ), 29 ничьи (2), 32 победы “Лестера” (7)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 18 14 2 2 44-9 +35 44 2 "Ливерпуль" 18 12 5 1 50-15 +35 41 3 "Челси" 18 11 5 2 39-12 +27 38 4 "Арсенал" 18 10 2 6 27-23 +4 32 5 "Вест Хэм Юнайтед" 17 8 4 5 28-21 +7 28 6 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 7 "Тоттенхэм" 15 8 2 5 18-19 -1 26 8 "Вулверхэмптон" 18 7 4 7 13-14 -1 25 9 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 10 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22 11 "Кристал Пэлас" 17 4 8 5 24-24 0 20 12 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 4 8 4 14-17 -3 20 14 "Эвертон" 17 5 4 8 21-29 -8 19 15 "Саутгемптон" 17 3 8 6 16-26 -10 17 16 "Лидс Юнайтед" 18 3 7 8 18-36 -18 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 18 1 7 10 18-41 -23 10 20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Стерлинг

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Ндиди, Вестергор, Кастань – Сумаре, Тилеманс – Барнс, Маддисон, Дьюсбери-Холл – Дака

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лестер от UA-Football

Букмекеры оставляют очень мало шансов “Лестеру”. “Манчестер Сити” стабильно побеждает в последних турах и производит впечатление команды без слабых мест. Что не скажешь о “Лестере”, который способен проводить яркие атаки, но очень много пропускает. “Лестер” ранее добивался сенсационных результатов в матчах “Сити”, но в данный момент у команды Роджерса слишком много проблем. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.