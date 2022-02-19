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Ливерпуль - Норвич. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2022
Ливерпуль – Норвич: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур
19 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Норвич”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” продолжает отставать на девять очков (с игрой в запасе) от “Манчестер Сити” и его шансы на чемпионство прямо зависят от того, будет ли команда Гвардиолы терять очки. Этого “красные”, в матчах против таких команд как “Норвич”, себе позволить не могут.
Ливерпуль
В прошлом туре Премьер-лиги “Ливерпуль” минимально обыграл “Бернли” (1:0), а в среду провел непростой матч против “Интера” в Милане, но тоже вернулся домой с победой (2:0). “Ливерпуль” не в каждом матче играет так ему хочется, иногда из-за силы соперника, или погодных условий, но он способен побеждать “некрасиво”, что тоже крайне необходимое качество, если продолжаешь вести борьбу за трофей в четырех турнирах.
В матчах против “Бернли” и “Интер” команда Юргена Клоппа забивала победные голы после угловых. Всего после стандартов в АПЛ “Ливерпуль” забил 14 голов – больше всех в лиге.
К игре с “Норвичем” “Ливерпуль” подходит имея семиматчевую победную серию, и в этих семи поединках “красные” пропустили всего два гола. Хорошая защита во многом стала залогом победы в Милане. У “Норвича”, к слову, худшая атака в АПЛ – всего 14 забитых голов.
Матч против “канареек” точно пропустит Диогу Жота, все остальные игроки “Ливерпуля” готовы к матчу. Возможно, Клопп проведет небольшую ротацию, так как в среду “красные” сыграют перенесенный матч чемпионата против “Лидса”, а в следующее воскресенье сыграют в финале Кубка лиги против “Челси”.
Норвич
Разбогатевший “Ньюкасл” выиграл три матча подряд, и покинул зону вылета, оставив “Норвич” на восемнадцатой позиции. “Канарейки” отстают уже на четыре очка, и еще сыграли на матч больше, чем “сороки”. Спастись будет трудно.
Но все же Дин Смит и его команда не собираются отчаиваться раньше времени. Даже в матче против “Манчестер Сити” “Норвичу” отрезками удавалось показать неплохую игру и создавать моменты у ворот Эдерсона. Но в итоге “канарейки” проиграли 0:4. По словам Смит, всех четырех голов можно было избежать – просто нужно меньше ошибаться. Именно это, считает тренер “Норвича”, нужно сделать в игре против “Ливерпуля” – избежать ошибок.
Нападающий Адам Ида вылетел из-за травмы до конца сезона, продолажают восстановление основный вратарь Тим Крул и хавбек Лукас Рупп. Готовы к матчу ранее травмированные Кабак и Норманн.
Статистика команд, цифры и факты
- В среднем “Ливерпуль” забивает “Норвичу” в Премьер-лиге 2.8 гола за матч (53 мяча в 19 поединках).
- “Норвич” не выигрывает в двух матчах АПЛ подряд с января 2012 года.
- Следующий гол Мохамеда Салах станет для него 150-м за “Ливерпуль”. Египтянин забил 149 в 232 матчах за “красных”.
- “Ливерпуль” забил в сезоне 2021/22 уже 97 голов во всех турнирах.
- “Норвич” провел пять выездных матчей против команд первой десятки АПЛ в сезоне 2021/22 и проиграл все с общей разницей 18:0.
- “Ливерпуль” выиграл десять последних матчей у “Норвича”, забив 35 голов.
Последние пять матчей Ливерпуля и Норвича
Ливерпуль
- 16.02 “Интер” 2:0 (Лига чемпионов)
- 13.02 “Бернли” 1:0 (АПЛ)
- 10.02 “Лестер” 2:0 (АПЛ)
- 06.02 “Кардифф Сити” 3:1 (Кубок Англии)
- 23.01 “Кристал Пэлас” 3:1 (АПЛ)
Норвич
- 12.02 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)
- 09.02 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 05.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)
- 21.01 “Уотфорд” 3:0 (АПЛ)
- 15.01 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)
Личные встречи
“Ливерпуль” уже дважды в этом сезоне обыгрывал “Норвич” 3:0 – в Кубке лиги и чемпионате. В последний раз “Норвич” побеждал “красных” в 1994 году, с тех пор у “Ливерпуля” 14 побед, два матча закончились вничью.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|25
|20
|3
|2
|61-14
|+47
|63
|2
|"Ливерпуль"
|24
|16
|6
|2
|61-19
|+42
|54
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|12
|7
|6
|40-32
|+8
|43
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|12
|5
|8
|44-33
|+11
|41
|6
|"Арсенал"
|22
|12
|3
|7
|34-25
|+9
|39
|7
|"Вулверхэмптон"
|23
|11
|4
|8
|21-17
|+4
|37
|8
|"Тоттенхэм"
|22
|11
|3
|8
|28-29
|-1
|36
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|7
|12
|5
|25-25
|0
|33
|10
|"Саутгемптон"
|24
|6
|11
|7
|30-37
|-7
|29
|11
|"Лестер Сити"
|22
|7
|6
|9
|36-41
|-5
|27
|12
|"Астон Вилла"
|23
|8
|3
|12
|31-36
|-5
|27
|13
|"Кристал Пэлас"
|24
|5
|11
|8
|32-35
|-3
|26
|14
|"Брентфорд"
|25
|6
|6
|13
|26-40
|-14
|24
|15
|"Лидс Юнайтед"
|23
|5
|8
|10
|27-46
|-19
|23
|16
|"Эвертон"
|22
|6
|4
|12
|28-38
|-10
|22
|17
|"Ньюкасл"
|23
|4
|9
|10
|25-44
|-19
|21
|18
|"Норвич Сити"
|24
|4
|5
|15
|14-50
|-36
|17
|19
|"Уотфорд"
|23
|4
|3
|16
|23-43
|-20
|15
|20
|"Бернли"
|21
|1
|11
|9
|17-29
|-12
|14
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Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Диас
“Норвич”: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Плахета, Норманн, Маклин, Рашица – Пукки, Сарджент
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Норвич от UA-Football
Футбол всегда готов преподнести сюрприз в самый неожиданный момент, но для ничьи или победы “Норвича” должно сойтись слишком много факторов. Очень уж уверенно “Ливерпуль” побеждает в своих матчах, даже когда игра не идет. Кроме Жоты, в распоряжении Клоппа все футболисты группы атаки, отлично себя зарекомендовал 50-миллионный новичок Диас. У “канареек” очень мало шансов. Вероятно, “красные” забьют в обоих таймах и победят с крупным счетом. Прогноз – победа “Ливерпуля” 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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