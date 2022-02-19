Ливерпуль - Норвич. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2022 

Чемпионат Англии, 26-й тур

19 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Норвич”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” продолжает отставать на девять очков (с игрой в запасе) от “Манчестер Сити” и его шансы на чемпионство прямо зависят от того, будет ли команда Гвардиолы терять очки. Этого “красные”, в матчах против таких команд как “Норвич”, себе позволить не могут.

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Ливерпуль

В прошлом туре Премьер-лиги “Ливерпуль” минимально обыграл “Бернли” (1:0), а в среду провел непростой матч против “Интера” в Милане, но тоже вернулся домой с победой (2:0). “Ливерпуль” не в каждом матче играет так ему хочется, иногда из-за силы соперника, или погодных условий, но он способен побеждать “некрасиво”, что тоже крайне необходимое качество, если продолжаешь вести борьбу за трофей в четырех турнирах.

В матчах против “Бернли” и “Интер” команда Юргена Клоппа забивала победные голы после угловых. Всего после стандартов в АПЛ “Ливерпуль” забил 14 голов – больше всех в лиге.

К игре с “Норвичем” “Ливерпуль” подходит имея семиматчевую победную серию, и в этих семи поединках “красные” пропустили всего два гола. Хорошая защита во многом стала залогом победы в Милане. У “Норвича”, к слову, худшая атака в АПЛ – всего 14 забитых голов.

Матч против “канареек” точно пропустит Диогу Жота, все остальные игроки “Ливерпуля” готовы к матчу. Возможно, Клопп проведет небольшую ротацию, так как в среду “красные” сыграют перенесенный матч чемпионата против “Лидса”, а в следующее воскресенье сыграют в финале Кубка лиги против “Челси”.

Норвич

Разбогатевший “Ньюкасл” выиграл три матча подряд, и покинул зону вылета, оставив “Норвич” на восемнадцатой позиции. “Канарейки” отстают уже на четыре очка, и еще сыграли на матч больше, чем “сороки”. Спастись будет трудно.

Но все же Дин Смит и его команда не собираются отчаиваться раньше времени. Даже в матче против “Манчестер Сити” “Норвичу” отрезками удавалось показать неплохую игру и создавать моменты у ворот Эдерсона. Но в итоге “канарейки” проиграли 0:4. По словам Смит, всех четырех голов можно было избежать – просто нужно меньше ошибаться. Именно это, считает тренер “Норвича”, нужно сделать в игре против “Ливерпуля” – избежать ошибок.

Нападающий Адам Ида вылетел из-за травмы до конца сезона, продолажают восстановление основный вратарь Тим Крул и хавбек Лукас Рупп. Готовы к матчу ранее травмированные Кабак и Норманн.

Статистика команд, цифры и факты

В среднем “Ливерпуль” забивает “Норвичу” в Премьер-лиге 2.8 гола за матч (53 мяча в 19 поединках).

“Норвич” не выигрывает в двух матчах АПЛ подряд с января 2012 года.

Следующий гол Мохамеда Салах станет для него 150-м за “Ливерпуль”. Египтянин забил 149 в 232 матчах за “красных”.

“Ливерпуль” забил в сезоне 2021/22 уже 97 голов во всех турнирах.

“Норвич” провел пять выездных матчей против команд первой десятки АПЛ в сезоне 2021/22 и проиграл все с общей разницей 18:0.

“Ливерпуль” выиграл десять последних матчей у “Норвича”, забив 35 голов.

Последние пять матчей Ливерпуля и Норвича

Ливерпуль

16.02 “Интер” 2:0 (Лига чемпионов)

13.02 “Бернли” 1:0 (АПЛ)

10.02 “Лестер” 2:0 (АПЛ)

06.02 “Кардифф Сити” 3:1 (Кубок Англии)

23.01 “Кристал Пэлас” 3:1 (АПЛ)

Норвич

12.02 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)

09.02 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

05.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)

21.01 “Уотфорд” 3:0 (АПЛ)

15.01 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)

Личные встречи

“Ливерпуль” уже дважды в этом сезоне обыгрывал “Норвич” 3:0 – в Кубке лиги и чемпионате. В последний раз “Норвич” побеждал “красных” в 1994 году, с тех пор у “Ливерпуля” 14 побед, два матча закончились вничью.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 25 20 3 2 61-14 +47 63 2 "Ливерпуль" 24 16 6 2 61-19 +42 54 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 25 12 7 6 40-32 +8 43 5 "Вест Хэм Юнайтед" 25 12 5 8 44-33 +11 41 6 "Арсенал" 22 12 3 7 34-25 +9 39 7 "Вулверхэмптон" 23 11 4 8 21-17 +4 37 8 "Тоттенхэм" 22 11 3 8 28-29 -1 36 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 7 12 5 25-25 0 33 10 "Саутгемптон" 24 6 11 7 30-37 -7 29 11 "Лестер Сити" 22 7 6 9 36-41 -5 27 12 "Астон Вилла" 23 8 3 12 31-36 -5 27 13 "Кристал Пэлас" 24 5 11 8 32-35 -3 26 14 "Брентфорд" 25 6 6 13 26-40 -14 24 15 "Лидс Юнайтед" 23 5 8 10 27-46 -19 23 16 "Эвертон" 22 6 4 12 28-38 -10 22 17 "Ньюкасл" 23 4 9 10 25-44 -19 21 18 "Норвич Сити" 24 4 5 15 14-50 -36 17 19 "Уотфорд" 23 4 3 16 23-43 -20 15 20 "Бернли" 21 1 11 9 17-29 -12 14

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Диас

“Норвич”: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Плахета, Норманн, Маклин, Рашица – Пукки, Сарджент

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Норвич от UA-Football

Футбол всегда готов преподнести сюрприз в самый неожиданный момент, но для ничьи или победы “Норвича” должно сойтись слишком много факторов. Очень уж уверенно “Ливерпуль” побеждает в своих матчах, даже когда игра не идет. Кроме Жоты, в распоряжении Клоппа все футболисты группы атаки, отлично себя зарекомендовал 50-миллионный новичок Диас. У “канареек” очень мало шансов. Вероятно, “красные” забьют в обоих таймах и победят с крупным счетом. Прогноз – победа “Ливерпуля” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.