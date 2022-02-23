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Арсенал - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.02.2022
Арсенал – Вулверхэмптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 20-й тур
24 февраля 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 21:45 “Вулверхэмптон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” и Вулверхэмптон сыграют во второй раз за две недели. Первая встреча на “Молинью” закончилась минимальной победой “канониров”, несмотря на очередное удаление в их составе. “Вулверхэмптон” намерен взять три очка на “Эмирейтс”, но в сезоне 2021/22 это удалось только “Челси” и “Манчестер Сити”.
Арсенал
“Арсенал” набрал семь очков в последних трех турах, что позволяет ему оставаться одним из претендентов на место в первой четверке. “Канониры” отстают на четыре очка от четвертого “Манчестер Юнайтед” и имеет три матча в запасе. Правда это игры против “Челси”, “Ливерпуля” и “Тоттенхэма”, и взять максимум в несыгранных поединках команде Артеты будет непросто.
“Арсенал” в зимнее межсезонье сократил свою заявку и не делал входящих трансферов. По мнению Артеты с меньшим, но более сплоченным составом ему удастся добиться поставленных целей на сезон. “Арсенал” вылетел из всех кубков, ничто не будет мешать и отвлекать.
Небольшое количество матчей привело к тому, что у “Арсенала” нет кадровых проблем. Нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.
Вулверхэмптон
Меньше “Вулверхэмптона” забили только “Бернли” и “Норвич”, но при этом “вулвз” ведут борьбу за еврокубки, а не выживание. Все благодаря хорошей защите. “Вулверхэмптон” пропустил 18 голов, столько же “Челси”, меньше только “Манчестер Сити”.
“Вулверхэмптон” – очень крепкая и сыгранная команда, Бруну Лаже редко использует ротацию. Восемь футболистов сыграли в 22 из 24 матчей, фундамент команды – это защитники Килмен и Коуди и вратарь Жозе Са. Определяющее значение имеют хавбек Рубен Невеш и форвард Рауль Хименес.
Игра “Вулверхэмптона” в последнем туре против “Лестера” была не самого высокого качества, это признал и сам Лаже, сказав, что в проигранном матче против “Арсенала” его команда сыграла лучше, чем в выигранном против “Лестера”. “Лисы” были обыграны благодаря двум дальним ударам, в целом же команда Роджерса сыграла интереснее. Как и у “Арсенала”, у “Вулвз” нет перед игрой больших кадровых проблем.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” пропустил один гол в трех последних матчах Премьер-лиги.
- Лучший бомбардир “канониров” – полузащитник Эмиль Смит-Роу. 21-летний хавбек забил девять голов в чемпионате Англии.
- “Вулверхэмптон” выиграл последние четыре матча АПЛ на выезде.
- “Вулверхэмптон” не побеждал в двух подряд матчей на выезде против “Арсенала” с 1979 года.
- Девять из 12 своих побед в АПЛ “Вулверхэмптон” добыл с перевесом в один мяч.
Последние пять матчей Арсенала и Вулверхэмптона
Арсенал
- 19.02 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)
- 10.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 23.01 “Бернли” 0:0 (АПЛ)
- 20.01 “Ливерпуль” 0:2 (Кубок лиги)
- 13.01 “Ливерпуль” 0:0 (Кубок лиги)
Вулверхэмптон
- 20.02 “Лестер” 2:1 (АПЛ)
- 13.02 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)
- 10.02 “Арсенал” 0:1 (АПЛ)
- 05.02 “Норвич” 0:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)
Личные встречи
“Арсенал” выиграл в гостях у команды Лаже в матче АПЛ 10 февраля (1:0). После возвращения “Вулверхэмптона” в Премьер-лигу в сезоне 2018/19 “канонирам” еще ни разу не удавалось сделать с ними дубль. “Вулвз” это удалось в прошлом сезоне – две победы по 2:1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|26
|20
|3
|3
|63-17
|+46
|63
|2
|"Ливерпуль"
|25
|17
|6
|2
|64-20
|+44
|57
|3
|"Челси"
|25
|14
|8
|3
|49-18
|+31
|50
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|13
|7
|6
|44-34
|+10
|46
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|12
|6
|8
|45-34
|+11
|42
|6
|"Арсенал"
|23
|13
|3
|7
|36-26
|+10
|42
|7
|"Вулверхэмптон"
|24
|12
|4
|8
|23-18
|+5
|40
|8
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|31-31
|0
|39
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|7
|12
|6
|25-28
|-3
|33
|10
|"Саутгемптон"
|25
|7
|11
|7
|32-37
|-5
|32
|11
|"Лестер Сити"
|23
|7
|6
|10
|37-43
|-6
|27
|12
|"Астон Вилла"
|24
|8
|3
|13
|31-37
|-6
|27
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|5
|11
|9
|32-36
|-4
|26
|14
|"Брентфорд"
|26
|6
|6
|14
|27-42
|-15
|24
|15
|"Лидс Юнайтед"
|24
|5
|8
|11
|29-50
|-21
|23
|16
|"Эвертон"
|23
|6
|4
|13
|28-40
|-12
|22
|17
|"Ньюкасл"
|24
|4
|10
|10
|26-45
|-19
|22
|18
|"Уотфорд"
|24
|5
|3
|16
|24-43
|-19
|18
|19
|"Бернли"
|22
|2
|11
|9
|20-29
|-9
|17
|20
|"Норвич Сити"
|25
|4
|5
|16
|15-53
|-38
|17
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Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Ляказетт
“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмен – Марсал, Моутиньо, Невеш, Дендокер, Семеду – Поденсе, Хименес
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Вулверхэмптон от UA-Football
“Арсенал” и “Вулверхэмптон” – команды, для которых очень важна хорошая игра в обороне. И “канониры” и “вулвз” не играют в скоростной футбол, могут как и долго контролировать мяч, так и умело действовать вторым номером и проводить хорошие вертикальные атаки в переходных фазах игры. Две недели назад команда Артеты выиграла 1:0, вероятная и вторая игра закончится с таким результатом. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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