Арсенал - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.02.2022 

Чемпионат Англии, 20-й тур

24 февраля 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 21:45 “Вулверхэмптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” и Вулверхэмптон сыграют во второй раз за две недели. Первая встреча на “Молинью” закончилась минимальной победой “канониров”, несмотря на очередное удаление в их составе. “Вулверхэмптон” намерен взять три очка на “Эмирейтс”, но в сезоне 2021/22 это удалось только “Челси” и “Манчестер Сити”.

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Арсенал

“Арсенал” набрал семь очков в последних трех турах, что позволяет ему оставаться одним из претендентов на место в первой четверке. “Канониры” отстают на четыре очка от четвертого “Манчестер Юнайтед” и имеет три матча в запасе. Правда это игры против “Челси”, “Ливерпуля” и “Тоттенхэма”, и взять максимум в несыгранных поединках команде Артеты будет непросто.

“Арсенал” в зимнее межсезонье сократил свою заявку и не делал входящих трансферов. По мнению Артеты с меньшим, но более сплоченным составом ему удастся добиться поставленных целей на сезон. “Арсенал” вылетел из всех кубков, ничто не будет мешать и отвлекать.

Небольшое количество матчей привело к тому, что у “Арсенала” нет кадровых проблем. Нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.

Вулверхэмптон

Меньше “Вулверхэмптона” забили только “Бернли” и “Норвич”, но при этом “вулвз” ведут борьбу за еврокубки, а не выживание. Все благодаря хорошей защите. “Вулверхэмптон” пропустил 18 голов, столько же “Челси”, меньше только “Манчестер Сити”.

“Вулверхэмптон” – очень крепкая и сыгранная команда, Бруну Лаже редко использует ротацию. Восемь футболистов сыграли в 22 из 24 матчей, фундамент команды – это защитники Килмен и Коуди и вратарь Жозе Са. Определяющее значение имеют хавбек Рубен Невеш и форвард Рауль Хименес.

Игра “Вулверхэмптона” в последнем туре против “Лестера” была не самого высокого качества, это признал и сам Лаже, сказав, что в проигранном матче против “Арсенала” его команда сыграла лучше, чем в выигранном против “Лестера”. “Лисы” были обыграны благодаря двум дальним ударам, в целом же команда Роджерса сыграла интереснее. Как и у “Арсенала”, у “Вулвз” нет перед игрой больших кадровых проблем.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” пропустил один гол в трех последних матчах Премьер-лиги.

Лучший бомбардир “канониров” – полузащитник Эмиль Смит-Роу. 21-летний хавбек забил девять голов в чемпионате Англии.

“Вулверхэмптон” выиграл последние четыре матча АПЛ на выезде.

“Вулверхэмптон” не побеждал в двух подряд матчей на выезде против “Арсенала” с 1979 года.

Девять из 12 своих побед в АПЛ “Вулверхэмптон” добыл с перевесом в один мяч.

Последние пять матчей Арсенала и Вулверхэмптона

Арсенал

19.02 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

10.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

23.01 “Бернли” 0:0 (АПЛ)

20.01 “Ливерпуль” 0:2 (Кубок лиги)

13.01 “Ливерпуль” 0:0 (Кубок лиги)

Вулверхэмптон

20.02 “Лестер” 2:1 (АПЛ)

13.02 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

10.02 “Арсенал” 0:1 (АПЛ)

05.02 “Норвич” 0:1 (Кубок Англии)

22.01 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

Личные встречи

“Арсенал” выиграл в гостях у команды Лаже в матче АПЛ 10 февраля (1:0). После возвращения “Вулверхэмптона” в Премьер-лигу в сезоне 2018/19 “канонирам” еще ни разу не удавалось сделать с ними дубль. “Вулвз” это удалось в прошлом сезоне – две победы по 2:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 26 20 3 3 63-17 +46 63 2 "Ливерпуль" 25 17 6 2 64-20 +44 57 3 "Челси" 25 14 8 3 49-18 +31 50 4 "Манчестер Юнайтед" 26 13 7 6 44-34 +10 46 5 "Вест Хэм Юнайтед" 26 12 6 8 45-34 +11 42 6 "Арсенал" 23 13 3 7 36-26 +10 42 7 "Вулверхэмптон" 24 12 4 8 23-18 +5 40 8 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 31-31 0 39 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 7 12 6 25-28 -3 33 10 "Саутгемптон" 25 7 11 7 32-37 -5 32 11 "Лестер Сити" 23 7 6 10 37-43 -6 27 12 "Астон Вилла" 24 8 3 13 31-37 -6 27 13 "Кристал Пэлас" 25 5 11 9 32-36 -4 26 14 "Брентфорд" 26 6 6 14 27-42 -15 24 15 "Лидс Юнайтед" 24 5 8 11 29-50 -21 23 16 "Эвертон" 23 6 4 13 28-40 -12 22 17 "Ньюкасл" 24 4 10 10 26-45 -19 22 18 "Уотфорд" 24 5 3 16 24-43 -19 18 19 "Бернли" 22 2 11 9 20-29 -9 17 20 "Норвич Сити" 25 4 5 16 15-53 -38 17

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Ляказетт

“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмен – Марсал, Моутиньо, Невеш, Дендокер, Семеду – Поденсе, Хименес

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Вулверхэмптон от UA-Football

“Арсенал” и “Вулверхэмптон” – команды, для которых очень важна хорошая игра в обороне. И “канониры” и “вулвз” не играют в скоростной футбол, могут как и долго контролировать мяч, так и умело действовать вторым номером и проводить хорошие вертикальные атаки в переходных фазах игры. Две недели назад команда Артеты выиграла 1:0, вероятная и вторая игра закончится с таким результатом. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.