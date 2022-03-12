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Челси - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.03.2022
Челси – Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 марта 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур
13 марта 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” Лондон 16:00 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Челси" готовится жить без Романа Абрамовича, и каким будет будущее "синих" без российского олигарха пока не может сказать никто. Но как бы там не было, "Челси" продолжает бороться в трех турнирах и воскресенье сыграет в Премьер-лиге с "Ньюкаслом", который еще не проиграл ни одного матча в 2022 году.
Челси
"Пока у нас будет следующий матч, пока у нас будет достаточно футболок, пока у нас будет автобус с топливом, мы будем оставаться конкурентной командой, и у нас будет отличное настроение, потому что мы любим футбол", - говорит главный тренер "Челси" Томас Тухель. Немецкому тренеру не позавидуешь. Он сокрушался на то, что ему приходилось заниматься политикой в ПСЖ, теперь же Тухель оказался в политическом водоворте в "Челси". Пока он демонстрирует взвешенность и контроль. Он раскритиковал болельщиков за их выкрики "Абрамович, Абрамович" в момент солидарности с Украиной, а о ситуации со сменой владельца он говорит как о "большом шторме, во время которого всем в клубе нужно держаться вместе". Ни работники клуба, ни игроки не способны влиять на ситуацию. У них есть только спорт.
Со спортивной составляющей у "Челси" проблем в последнее время нет. В четверг команда Тухеля спокойно обыграла "Норвич" (3:1), ранее был разгром над "Бернли" (4:0), камбек в кубковой игре с "Лутоном" (3:2). В финальной игре Кубка лиги с "Ливерпулем" "Челси" также сыграл хорошо, несмотря на итоговые 0:0 и поражение в серии пенальти.
Так как свой последний матч "синие" провели два дня назад, в игре против "Ньюкасла" возможна ротация. На место в основе могут претендовать Лукаку и Зиеш. Точно пропустят матч Чилуэлл и Хадсон-Одои, под вопросом Алонсо, Аспиликуэта, Пулишич и Джеймс.
Ньюкасл
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получил премию лучшему тренера месяца Премьер-лиги в февраля. Действительно, результаты "сорок" в 2022 году впечатляют - семь матчей, шесть побед. "Ньюкасл" подибрается к середине турнирной таблицы и больше не может считаться претендентом на вылет.
Безусловно, Хау и его тренерский штаб проделывают великолепную работу, но спасения "Ньюкасла" вероятнее всего не было бы без солидной финансовой подпитки от саудовских владельцев. Зимой "сороки" потратили больше всех в Европе, и вложенные десятки миллионов фунтов опраыдвают себя. В матче против "Саутгемптона" свои дебютные голы за "Ньюкасла" забили зимние новички Гимараэш и Вуд. Берн добавил в солидности в игре у своих ворот, до своей травмы настоящим лидером на поле был Триппьер.
Триппьер, а также Фернандес и Уилсон точно не сыграют против "Челси". Под вопросом Жоэлинтон, Сен-Максимен, Гимараэш и Шер.
Статистика команд, цифры и факты
- "Челси" выиграл восемь последних матчей Премьер-лиги против "Ньюкасла" на "Стэмфорд Бридж".
- "Челси" в сезоне 2021/22 не проиграл еще ни одного матча чемпионта в воскресенье. Интересно, что "синие" не проигрывают на своем в поле мартовских матчах АПЛ с 2001 года.
- Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выиграл три из пяти выездных матчей АПЛ против "Челси" во время своей работы в "Борнмуте".
- "Ньюкасл" проиграл 23 из 24 последних матчей АПЛ против команд из топ-3 (исключение - победа над "Лестером" 4:2 в мае 2021).
- В 2022 году "Ньюкасл" набрал в Премьер-лиге 20 очков из 22 возможных.
-
В сезоне 2021/22 "Челси" проиграл на "Стэмфорд Бридж" всего один раз, уступив в АПЛ "Манчестер Сити" (0:1).
Последние пять матчей Челси и Ньюкасла
Челси
- 10.03 "Норвич" 3:1 (АПЛ)
- 05.03 "Бернли" 4:0 (АПЛ)
- 02.03 "Лутон" 3:2 (Кубок Англии)
- 27.02 "Ливерпуль" 0:0 (Кубок лиги)
- 22.02 "Лилль" 2:0 (Лига чемпионов)
Ньюкасл
- 10.03 "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)
- 05.03 "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
- 26.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 19.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
- 13.02 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
Встреча первого круга законилась уверенной победой "Челси" (3:0), но это был совсем другой "Ньюкасл". В прошлом сезоне АПЛ "Челси" выиграл дважды по 2:0. Общая история встреч в Премьер-лиге: 28 побед "Челси", 13 побед "Ньюкасла", 12 ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|28
|22
|3
|3
|68-18
|+50
|69
|2
|"Ливерпуль"
|28
|20
|6
|2
|73-20
|+53
|66
|3
|"Челси"
|27
|16
|8
|3
|56-19
|+37
|56
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|14
|8
|7
|48-40
|+8
|50
|5
|"Арсенал"
|25
|15
|3
|7
|41-29
|+12
|48
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|13
|6
|9
|46-35
|+11
|45
|7
|"Тоттенхэм"
|27
|14
|3
|10
|42-35
|+7
|45
|8
|"Вулверхэмптон"
|28
|13
|4
|11
|28-23
|+5
|43
|9
|"Астон Вилла"
|27
|11
|3
|13
|40-37
|+3
|36
|10
|"Саутгемптон"
|28
|8
|11
|9
|35-44
|-9
|35
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|7
|12
|9
|39-38
|+1
|33
|12
|"Лестер Сити"
|25
|9
|6
|10
|40-43
|-3
|33
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|7
|12
|9
|26-34
|-8
|33
|14
|"Ньюкасл"
|27
|7
|10
|10
|33-47
|-14
|31
|15
|"Брентфорд"
|29
|8
|6
|15
|32-45
|-13
|30
|16
|"Лидс Юнайтед"
|28
|5
|8
|15
|29-64
|-35
|23
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|-18
|22
|18
|"Бернли"
|27
|3
|12
|12
|22-38
|-16
|21
|19
|"Уотфорд"
|28
|5
|4
|19
|27-54
|-27
|19
|20
|"Норвич Сити"
|28
|4
|5
|19
|17-61
|-44
|17
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Ориентировочные составы
"Челси": Менди - Чалоба, Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Сауль - Зиеш, Пулишич - Лукаку
"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт - Гимараэш, Шелви, Уиллок - Сен-Максимен, Вуд, Фрейзер
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Челси – Ньюкасл от UA-Football
Ситуация вокруг "Челси" не может не влиять на игроков, с другой стороны она дает им некоторую свободу - можно говорить об отсутствии давления, "синим" ничего не остается, как радоваться футбол и играть ради своих фанов. "Ньюкасл" - это не "Норвич", команда Эдди Хау сильно добавила после зимней паузы и способна на сенсацию на "Стэмфорд Бридж". Но все же у синих" преимуществ больше. Прогноз - победа "Челси" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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