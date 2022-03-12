Челси - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.03.2022 

Чемпионат Англии, 29-й тур

13 марта 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” Лондон 16:00 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Челси" готовится жить без Романа Абрамовича, и каким будет будущее "синих" без российского олигарха пока не может сказать никто. Но как бы там не было, "Челси" продолжает бороться в трех турнирах и воскресенье сыграет в Премьер-лиге с "Ньюкаслом", который еще не проиграл ни одного матча в 2022 году.

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Челси

"Пока у нас будет следующий матч, пока у нас будет достаточно футболок, пока у нас будет автобус с топливом, мы будем оставаться конкурентной командой, и у нас будет отличное настроение, потому что мы любим футбол", - говорит главный тренер "Челси" Томас Тухель. Немецкому тренеру не позавидуешь. Он сокрушался на то, что ему приходилось заниматься политикой в ПСЖ, теперь же Тухель оказался в политическом водоворте в "Челси". Пока он демонстрирует взвешенность и контроль. Он раскритиковал болельщиков за их выкрики "Абрамович, Абрамович" в момент солидарности с Украиной, а о ситуации со сменой владельца он говорит как о "большом шторме, во время которого всем в клубе нужно держаться вместе". Ни работники клуба, ни игроки не способны влиять на ситуацию. У них есть только спорт.

Со спортивной составляющей у "Челси" проблем в последнее время нет. В четверг команда Тухеля спокойно обыграла "Норвич" (3:1), ранее был разгром над "Бернли" (4:0), камбек в кубковой игре с "Лутоном" (3:2). В финальной игре Кубка лиги с "Ливерпулем" "Челси" также сыграл хорошо, несмотря на итоговые 0:0 и поражение в серии пенальти.

Так как свой последний матч "синие" провели два дня назад, в игре против "Ньюкасла" возможна ротация. На место в основе могут претендовать Лукаку и Зиеш. Точно пропустят матч Чилуэлл и Хадсон-Одои, под вопросом Алонсо, Аспиликуэта, Пулишич и Джеймс.

Ньюкасл

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получил премию лучшему тренера месяца Премьер-лиги в февраля. Действительно, результаты "сорок" в 2022 году впечатляют - семь матчей, шесть побед. "Ньюкасл" подибрается к середине турнирной таблицы и больше не может считаться претендентом на вылет.

Безусловно, Хау и его тренерский штаб проделывают великолепную работу, но спасения "Ньюкасла" вероятнее всего не было бы без солидной финансовой подпитки от саудовских владельцев. Зимой "сороки" потратили больше всех в Европе, и вложенные десятки миллионов фунтов опраыдвают себя. В матче против "Саутгемптона" свои дебютные голы за "Ньюкасла" забили зимние новички Гимараэш и Вуд. Берн добавил в солидности в игре у своих ворот, до своей травмы настоящим лидером на поле был Триппьер.

Триппьер, а также Фернандес и Уилсон точно не сыграют против "Челси". Под вопросом Жоэлинтон, Сен-Максимен, Гимараэш и Шер.

Статистика команд, цифры и факты

"Челси" выиграл восемь последних матчей Премьер-лиги против "Ньюкасла" на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" в сезоне 2021/22 не проиграл еще ни одного матча чемпионта в воскресенье. Интересно, что "синие" не проигрывают на своем в поле мартовских матчах АПЛ с 2001 года.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выиграл три из пяти выездных матчей АПЛ против "Челси" во время своей работы в "Борнмуте".

"Ньюкасл" проиграл 23 из 24 последних матчей АПЛ против команд из топ-3 (исключение - победа над "Лестером" 4:2 в мае 2021).

В 2022 году "Ньюкасл" набрал в Премьер-лиге 20 очков из 22 возможных.

В сезоне 2021/22 "Челси" проиграл на "Стэмфорд Бридж" всего один раз, уступив в АПЛ "Манчестер Сити" (0:1).

Последние пять матчей Челси и Ньюкасла

Челси

10.03 "Норвич" 3:1 (АПЛ)

05.03 "Бернли" 4:0 (АПЛ)

02.03 "Лутон" 3:2 (Кубок Англии)

27.02 "Ливерпуль" 0:0 (Кубок лиги)

22.02 "Лилль" 2:0 (Лига чемпионов)

Ньюкасл

10.03 "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)

05.03 "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

26.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

19.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

13.02 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

Встреча первого круга законилась уверенной победой "Челси" (3:0), но это был совсем другой "Ньюкасл". В прошлом сезоне АПЛ "Челси" выиграл дважды по 2:0. Общая история встреч в Премьер-лиге: 28 побед "Челси", 13 побед "Ньюкасла", 12 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 28 22 3 3 68-18 +50 69 2 "Ливерпуль" 28 20 6 2 73-20 +53 66 3 "Челси" 27 16 8 3 56-19 +37 56 4 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50 5 "Арсенал" 25 15 3 7 41-29 +12 48 6 "Вест Хэм Юнайтед" 28 13 6 9 46-35 +11 45 7 "Тоттенхэм" 27 14 3 10 42-35 +7 45 8 "Вулверхэмптон" 28 13 4 11 28-23 +5 43 9 "Астон Вилла" 27 11 3 13 40-37 +3 36 10 "Саутгемптон" 28 8 11 9 35-44 -9 35 11 "Кристал Пэлас" 28 7 12 9 39-38 +1 33 12 "Лестер Сити" 25 9 6 10 40-43 -3 33 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 7 12 9 26-34 -8 33 14 "Ньюкасл" 27 7 10 10 33-47 -14 31 15 "Брентфорд" 29 8 6 15 32-45 -13 30 16 "Лидс Юнайтед" 28 5 8 15 29-64 -35 23 17 Эвертон 25 6 4 15 28-46 -18 22 18 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21 19 "Уотфорд" 28 5 4 19 27-54 -27 19 20 "Норвич Сити" 28 4 5 19 17-61 -44 17

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Ориентировочные составы

"Челси": Менди - Чалоба, Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Сауль - Зиеш, Пулишич - Лукаку

"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт - Гимараэш, Шелви, Уиллок - Сен-Максимен, Вуд, Фрейзер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Ньюкасл от UA-Football

Ситуация вокруг "Челси" не может не влиять на игроков, с другой стороны она дает им некоторую свободу - можно говорить об отсутствии давления, "синим" ничего не остается, как радоваться футбол и играть ради своих фанов. "Ньюкасл" - это не "Норвич", команда Эдди Хау сильно добавила после зимней паузы и способна на сенсацию на "Стэмфорд Бридж". Но все же у синих" преимуществ больше. Прогноз - победа "Челси" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.