Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22

Английская Премьер-лига, 29-й тур

13 марта, 18:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В прошлом сезоне "Лестер" не только был более стабильным, чем "Арсенал", но и в целом финишировал выше в турнирной таблице. В текущем розыгрыше чемпионата команды поменялись ролями, и именно лондонцы сражаются за место в топ-4. "Лысам" пока остается просто обрести положительную стабильность.

Во вчерашнем поединке между “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэмом” “манкунианцы” благодаря хет-трику Роналду заработали три очка и подвинули канониров с четвертой строчки турнирной таблицы. Правда, "Арсенал" сильно не расстроился, ведь у него впереди еще целых четыре матча в запасе. Так и на третью позицию можно замахнуться.

Подопечные Артеты после неудачного старта года (три поражения и две ничьи) вышли из кризиса и победили в четырех поединках подряд. Да, в обороне снова появились проблемы, однако главное, что атака работает так, что забивает команда больше, чем пропускает. Стоит отметить, что из всех претендентов на четвертую строчку наиболее оптимально идет именно "Арсенал" - у него лучшие позиции да еще и игры в запасе.

Единственной потерей "канониров" является правый защитник Такехиро Томиясу. Пока его заменяет Соареш, но это не равноценные игроки. Португалец больше тяготеет к атаке, в то время как японец любит играть в защите. Как раз второго компонента не хватает “Арсеналу”.

