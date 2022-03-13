Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22

Английская Премьер-лига, 29-й тур

13 марта, 18:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В прошлом сезоне "Лестер" не только был более стабильным, чем "Арсенал", но и в целом финишировал выше в турнирной таблице. В текущем розыгрыше чемпионата команды поменялись ролями, и именно лондонцы сражаются за место в топ-4. "Лысам" пока остается просто обрести положительную стабильность.

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Арсенал

Во вчерашнем поединке между “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэмом” “манкунианцы” благодаря хет-трику Роналду заработали три очка и подвинули канониров с четвертой строчки турнирной таблицы. Правда, "Арсенал" сильно не расстроился, ведь у него впереди еще целых четыре матча в запасе. Так и на третью позицию можно замахнуться.

Подопечные Артеты после неудачного старта года (три поражения и две ничьи) вышли из кризиса и победили в четырех поединках подряд. Да, в обороне снова появились проблемы, однако главное, что атака работает так, что забивает команда больше, чем пропускает. Стоит отметить, что из всех претендентов на четвертую строчку наиболее оптимально идет именно "Арсенал" - у него лучшие позиции да еще и игры в запасе.

Кадры хозяев

Единственной потерей "канониров" является правый защитник Такехиро Томиясу. Пока его заменяет Соареш, но это не равноценные игроки. Португалец больше тяготеет к атаке, в то время как японец любит играть в защите. Как раз второго компонента не хватает “Арсеналу”.

???? Fresh training pics just dropped!



???? Who do you want to see, Gooners?



???? #ARSLEI pic.twitter.com/GVdfpIjFqw — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2022

Лестер

В активе "лисов" сейчас также четырехматчевая победная серия. Правда, всего два из этих поединка АПЛ, а остальные – из Лиги Конференций. Еще в декабре Роджерс не знал, что это за турнир, а сейчас уже в активе его команды три победы. Правда, такой еврокубок – это так, для интереса. Настоящая борьба необходима в чемпионате.

"Лисы" в последних двух встречах обыграли "Лидс" и "Бернли". Задача минимум выполнена, ведь с командами-претендентами на зону вылета справились, да и от этой самой красной отметки удалились. До еврокубков далеко, однако хотя бы за первую десятку можно сразиться. Ресурсы в перспективе есть.

Кадры гостей

Почему в перспективе? Потому что сейчас лазарет переполнен ключевыми игроками. Вне игры находятся Варди, Кастань, Эванс, Фофана, Бертранд и Перейра. Все – футболисты основы, однако Роджерс должен выступать без них.

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Marc Albrighton looks ahead to #ArsLei ????‍ — Leicester City (@LCFC) March 12, 2022

Последние пять матчей Арсенала и Лестера

Последние пять встреч хозяев

06.03. Уотфорд – Арсенал 2:3 (АПЛ)

24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

19.02. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

10.02. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

23.01. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.03. Лестер - Ренн 2:0 (Лига конференций)

05.03. Лестер – Лидс 1:0 (АПЛ)

01.03. Бернли – Лестер 0:2 (АПЛ)

24.02. Раннерс - Лестер 1:3 (Лига конференций)

20.02. Вулверхэмптон – Лестер 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 28 22 3 3 69 2 Ливерпуль 28 20 6 2 66 3 Челси 27 16 8 3 56 4 Манчестер Юнайтед 29 14 8 7 50 5 Арсенал 25 15 3 7 48 6 Вест Хэм Юнайтед 28 13 6 9 45 7 Тоттенхэм 27 14 3 10 45 8 Вулверхэмптон 28 13 4 11 43 9 Астон Вилла 27 11 3 13 36 10 Саутгемптон 28 8 11 9 35 11 Кристал Пэлас 28 7 12 9 33 12 Лестер Сити 25 9 6 10 33 13 Брайтон енд Хоув Альбіон 28 7 12 9 33 14 Ньюкасл 27 7 10 10 31 15 Брентфорд 29 8 6 15 30 16 Лидс Юнайтед 28 5 8 15 23 17 Эвертон 25 6 4 15 22 18 Бернли 27 3 12 12 21 19 Уотфорд 28 5 4 19 19 20 Норвич Сити 28 4 5 19 17

Последние пять личных встреч команд

30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

28.02.21. Лестер – Арсенал 1:3 (АПЛ)

25.10.20. Арсенал – Лестер 0:1 (АПЛ)

23.09.20. Лестер – Арсенал 0:2 (Кубок лиги)

07.07.20. Арсенал – Лестер 1:1 (АПЛ)

Цифры и факты

В этом сезоне "Арсенал" проиграл дома только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

В активе "Лестера" только одна победа в АПЛ над "канонирами" в гостях. Случилось это в октябре 2020 года.

Лондонцы забили всего на один гол больше, чем "лисы", однако между командами пропасть в 15 очков.

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Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Лестер

Прогноз на матч Арсенал-Лестер от UA-Football

Маловероятно, что "канониры" сегодня не победят. Более того, "лисы" не смогут много забить в ворота Ремсдейла, ограничившись максимум один голом. Лондонцы должны отвоевать себе место в топ-4. Прогноз: Победа "Арсенала" + ТМ 3,5.