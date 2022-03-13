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Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22
Лондонцы могут снова отвоевать четвертое место
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, 29-й тур
13 марта, 18:30. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
В прошлом сезоне "Лестер" не только был более стабильным, чем "Арсенал", но и в целом финишировал выше в турнирной таблице. В текущем розыгрыше чемпионата команды поменялись ролями, и именно лондонцы сражаются за место в топ-4. "Лысам" пока остается просто обрести положительную стабильность.
Арсенал
Во вчерашнем поединке между “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэмом” “манкунианцы” благодаря хет-трику Роналду заработали три очка и подвинули канониров с четвертой строчки турнирной таблицы. Правда, "Арсенал" сильно не расстроился, ведь у него впереди еще целых четыре матча в запасе. Так и на третью позицию можно замахнуться.
Подопечные Артеты после неудачного старта года (три поражения и две ничьи) вышли из кризиса и победили в четырех поединках подряд. Да, в обороне снова появились проблемы, однако главное, что атака работает так, что забивает команда больше, чем пропускает. Стоит отметить, что из всех претендентов на четвертую строчку наиболее оптимально идет именно "Арсенал" - у него лучшие позиции да еще и игры в запасе.
Кадры хозяев
Единственной потерей "канониров" является правый защитник Такехиро Томиясу. Пока его заменяет Соареш, но это не равноценные игроки. Португалец больше тяготеет к атаке, в то время как японец любит играть в защите. Как раз второго компонента не хватает “Арсеналу”.
???? Fresh training pics just dropped!— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2022
???? Who do you want to see, Gooners?
???? #ARSLEI pic.twitter.com/GVdfpIjFqw
Лестер
В активе "лисов" сейчас также четырехматчевая победная серия. Правда, всего два из этих поединка АПЛ, а остальные – из Лиги Конференций. Еще в декабре Роджерс не знал, что это за турнир, а сейчас уже в активе его команды три победы. Правда, такой еврокубок – это так, для интереса. Настоящая борьба необходима в чемпионате.
"Лисы" в последних двух встречах обыграли "Лидс" и "Бернли". Задача минимум выполнена, ведь с командами-претендентами на зону вылета справились, да и от этой самой красной отметки удалились. До еврокубков далеко, однако хотя бы за первую десятку можно сразиться. Ресурсы в перспективе есть.
Кадры гостей
Почему в перспективе? Потому что сейчас лазарет переполнен ключевыми игроками. Вне игры находятся Варди, Кастань, Эванс, Фофана, Бертранд и Перейра. Все – футболисты основы, однако Роджерс должен выступать без них.
"???????????????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????."— Leicester City (@LCFC) March 12, 2022
Marc Albrighton looks ahead to #ArsLei ????
Последние пять матчей Арсенала и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 06.03. Уотфорд – Арсенал 2:3 (АПЛ)
- 24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 19.02. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
- 10.02. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 23.01. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 10.03. Лестер - Ренн 2:0 (Лига конференций)
- 05.03. Лестер – Лидс 1:0 (АПЛ)
- 01.03. Бернли – Лестер 0:2 (АПЛ)
- 24.02. Раннерс - Лестер 1:3 (Лига конференций)
- 20.02. Вулверхэмптон – Лестер 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|22
|3
|3
|69
|2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|66
|3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|50
|5
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|48
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|45
|7
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|45
|8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|43
|9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|36
|10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35
|11
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|33
|13
|Брайтон енд Хоув Альбіон
|28
|7
|12
|9
|33
|14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|31
|15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|30
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|5
|8
|15
|23
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|22
|18
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|21
|19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|19
|20
|Норвич Сити
|28
|4
|5
|19
|17
Последние пять личных встреч команд
30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)
28.02.21. Лестер – Арсенал 1:3 (АПЛ)
25.10.20. Арсенал – Лестер 0:1 (АПЛ)
23.09.20. Лестер – Арсенал 0:2 (Кубок лиги)
07.07.20. Арсенал – Лестер 1:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- В этом сезоне "Арсенал" проиграл дома только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".
- В активе "Лестера" только одна победа в АПЛ над "канонирами" в гостях. Случилось это в октябре 2020 года.
- Лондонцы забили всего на один гол больше, чем "лисы", однако между командами пропасть в 15 очков.
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Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Лестер
Прогноз на матч Арсенал-Лестер от UA-Football
Маловероятно, что "канониры" сегодня не победят. Более того, "лисы" не смогут много забить в ворота Ремсдейла, ограничившись максимум один голом. Лондонцы должны отвоевать себе место в топ-4. Прогноз: Победа "Арсенала" + ТМ 3,5.
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