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Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.03.2022
Кристал Пэлас – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 марта 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур
14 марта 2022. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” 22:00 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Кристал Пэлас" стал первой командой, которая обыграла "Манчестер Сити" на его поле в сезоне 2021/22. Дубль против чемпионов "Пэлас" сделать будет очень сложно. "Сити" максимально вовлечен в чемпионскую гонку и не может позволить терять очки на "Селхерст Парк".
Кристал Пэлас
"Кристал Пэлас" продолжает успешно выступать в чемпионате и Кубке Англии. В старейшем клубном турнире "орлы" пробились в четвертьфинал, где сыграют с "Эвертоном", в лиге "Пэлас" занимает достойное 11 место, набрав 33 очка после 28 туров.
"Кристал Пэлас" проиграл лишь один из восьми последих матчей, уступив только "Челси" (четыре победы, три ничьи). В прошлом туре команда Патрика Виейра разобралась на выезде с крепким "Вулверхэмптоном" (2:0), забив два гола в первом тайме, и контролировав игру после перерыва. "Пэлас" разивается как команда и следить за этим процессом интересно.
В игре против "Мачестер Сити", говорит Патрик Виейра, его команде нужно выдать перформанс на 9 или 10, чтбы надеяться на результат. Не может обойтись и без удачи, но такие моменты нужно заслужить.
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Манчестер Сити
Нечасто это бывает, но в своем последнем матче "Манчестер Сити" победить не смо, сыграв 0:0 в ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов против "Спортинга". Но учитывая, что в Португалии команда Гвардиолы выиграла 5:0, она могла позволить себе такой результат. Против "Спортинга" сыграли несколько дебютантов и игроков ротации.
В чемпионате "Манчестер Сити" выиграл четыре матча из последних шести. Выделяются игры с "Саутгемптоном" (0:0) и "Тоттенхэмом" (2:3). Интересно, что обе эти команды брали очки в играх с "горожанами" и в первом круге. Также могут дважды оставить команду Гвардиолы без победы "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас".
Гвардиола говорит, что на "Селхерст Парк" всегда неудобно играть, хвалит умение соперника защищаться и их линию атаки с Уилфридом Заа. Тренер "Манчестер Сити" акцентирует на том, что каждый следующий матч АПЛ для его команды - это как финал.
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Статистика команд, цифры и факты
- После поражения "Тоттенхэму" в первом туре "Манчестер Сити" не проиграл на выезде ни одного матча АПЛ (11 побед, две ничьи).
-
"Кристал Пэлас" не делал дубль в играх с "Манчестер Сити" с сезона 1987/88.
-
Форвард "Пэлас" Уилфрид Заа забил пять голов в восьми последних матчах Премьер-лиги.
-
"Манчестер Сити" выиграл пять из шести последних поединков на выезде против "Пэлас".
-
Под руководстом Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл 21 из 31 матчей АПЛ в понедельник (три ничьи, семь поражений).
-
В последних 11 матчах во всех турнирах "Кристал Пэлас" не пропускал бльше одного гола за матч.
Последние пять матчей Кристал Пэлас и Манчестер Сити
Кристал Пэлас
- 05.03 "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)
- 01.03 "Сток Сити" 2:1 (Кубок Англии)
- 26.02 "Бернли" 1:1 (АПЛ)
- 23.02 "Уотфорд" 4:1 (АПЛ)
- 19.02 "Челси" 0:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 09.03 "Спортинг" Лиссабон 0:0 (АПЛ)
- 06.03 "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)
- 01.03 "Питерборо" 2:0 (Кубок Англии)
- 26.02 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 19.02 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)
Личные встречи
"Кристал Пэлас" сенсационно выиграл на "Этихаде" в первом круге (2:0). В прошлом сезоне дважды побеждал "Манчестер Сити" - 2:0 и 4:0. Общая история встреч в АПЛ - 14 побед "Сити", четыре "Пэлас", пять ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|28
|22
|3
|3
|68-18
|+50
|69
|2
|"Ливерпуль"
|28
|20
|6
|2
|73-20
|+53
|66
|3
|"Челси"
|28
|17
|8
|3
|57-19
|+38
|59
|4
|"Арсенал"
|26
|16
|3
|7
|43-29
|+14
|51
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|14
|8
|7
|48-40
|+8
|50
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|14
|6
|9
|48-36
|+12
|48
|7
|"Вулверхэмптон"
|29
|14
|4
|11
|29-23
|+6
|46
|8
|"Тоттенхэм"
|27
|14
|3
|10
|42-35
|+7
|45
|9
|"Астон Вилла"
|28
|11
|3
|14
|41-39
|+2
|36
|10
|"Саутгемптон"
|29
|8
|11
|10
|36-46
|-10
|35
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|7
|12
|9
|39-38
|+1
|33
|12
|"Лестер Сити"
|26
|9
|6
|11
|40-45
|-5
|33
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|7
|12
|9
|26-34
|-8
|33
|14
|"Ньюкасл"
|28
|7
|10
|11
|33-48
|-15
|31
|15
|"Брентфорд"
|29
|8
|6
|15
|32-45
|-13
|30
|16
|"Лидс Юнайтед"
|29
|6
|8
|15
|31-65
|-34
|26
|17
|"Эвертон"
|26
|6
|4
|16
|28-47
|-19
|22
|18
|"Уотфорд"
|29
|6
|4
|19
|29-55
|-26
|22
|19
|"Бернли"
|27
|3
|12
|12
|22-38
|-16
|21
|20
|"Норвич Сити"
|29
|4
|5
|20
|18-63
|-45
|17
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Ориентировочные составы
"Кристал Пэлас": Гуаита - Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте, Шлупп - Олисе, Матета, Заа
"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва - Марез, Фоден, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити от UA-Football
"Манчестер Сити" - вероятно сильнейшая команда мира, и если она не выигрывает, срабатывают ряд факторов: исключительная игра соперника, удача, расточительство игроков "Сити". Один раз все обстоятельства сложились в пользу "орлов", но повторение всей цепочки событий крайне маловероято. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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