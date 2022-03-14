Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.03.2022 

Чемпионат Англии, 29-й тур

14 марта 2022. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Кристал Пэлас" стал первой командой, которая обыграла "Манчестер Сити" на его поле в сезоне 2021/22. Дубль против чемпионов "Пэлас" сделать будет очень сложно. "Сити" максимально вовлечен в чемпионскую гонку и не может позволить терять очки на "Селхерст Парк".

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Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" продолжает успешно выступать в чемпионате и Кубке Англии. В старейшем клубном турнире "орлы" пробились в четвертьфинал, где сыграют с "Эвертоном", в лиге "Пэлас" занимает достойное 11 место, набрав 33 очка после 28 туров.

"Кристал Пэлас" проиграл лишь один из восьми последих матчей, уступив только "Челси" (четыре победы, три ничьи). В прошлом туре команда Патрика Виейра разобралась на выезде с крепким "Вулверхэмптоном" (2:0), забив два гола в первом тайме, и контролировав игру после перерыва. "Пэлас" разивается как команда и следить за этим процессом интересно.

В игре против "Мачестер Сити", говорит Патрик Виейра, его команде нужно выдать перформанс на 9 или 10, чтбы надеяться на результат. Не может обойтись и без удачи, но такие моменты нужно заслужить.

Матч против "Сити" пропустят Макартур и Фергюсон.

Манчестер Сити

Нечасто это бывает, но в своем последнем матче "Манчестер Сити" победить не смо, сыграв 0:0 в ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов против "Спортинга". Но учитывая, что в Португалии команда Гвардиолы выиграла 5:0, она могла позволить себе такой результат. Против "Спортинга" сыграли несколько дебютантов и игроков ротации.

В чемпионате "Манчестер Сити" выиграл четыре матча из последних шести. Выделяются игры с "Саутгемптоном" (0:0) и "Тоттенхэмом" (2:3). Интересно, что обе эти команды брали очки в играх с "горожанами" и в первом круге. Также могут дважды оставить команду Гвардиолы без победы "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас".

Гвардиола говорит, что на "Селхерст Парк" всегда неудобно играть, хвалит умение соперника защищаться и их линию атаки с Уилфридом Заа. Тренер "Манчестер Сити" акцентирует на том, что каждый следующий матч АПЛ для его команды - это как финал.

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Статистика команд, цифры и факты

После поражения "Тоттенхэму" в первом туре "Манчестер Сити" не проиграл на выезде ни одного матча АПЛ (11 побед, две ничьи).

"Кристал Пэлас" не делал дубль в играх с "Манчестер Сити" с сезона 1987/88.

Форвард "Пэлас" Уилфрид Заа забил пять голов в восьми последних матчах Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" выиграл пять из шести последних поединков на выезде против "Пэлас".

Под руководстом Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл 21 из 31 матчей АПЛ в понедельник (три ничьи, семь поражений).

В последних 11 матчах во всех турнирах "Кристал Пэлас" не пропускал бльше одного гола за матч.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Манчестер Сити

Кристал Пэлас

05.03 "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)

01.03 "Сток Сити" 2:1 (Кубок Англии)

26.02 "Бернли" 1:1 (АПЛ)

23.02 "Уотфорд" 4:1 (АПЛ)

19.02 "Челси" 0:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

09.03 "Спортинг" Лиссабон 0:0 (АПЛ)

06.03 "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)

01.03 "Питерборо" 2:0 (Кубок Англии)

26.02 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

19.02 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)

Личные встречи

"Кристал Пэлас" сенсационно выиграл на "Этихаде" в первом круге (2:0). В прошлом сезоне дважды побеждал "Манчестер Сити" - 2:0 и 4:0. Общая история встреч в АПЛ - 14 побед "Сити", четыре "Пэлас", пять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 28 22 3 3 68-18 +50 69 2 "Ливерпуль" 28 20 6 2 73-20 +53 66 3 "Челси" 28 17 8 3 57-19 +38 59 4 "Арсенал" 26 16 3 7 43-29 +14 51 5 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50 6 "Вест Хэм Юнайтед" 29 14 6 9 48-36 +12 48 7 "Вулверхэмптон" 29 14 4 11 29-23 +6 46 8 "Тоттенхэм" 27 14 3 10 42-35 +7 45 9 "Астон Вилла" 28 11 3 14 41-39 +2 36 10 "Саутгемптон" 29 8 11 10 36-46 -10 35 11 "Кристал Пэлас" 28 7 12 9 39-38 +1 33 12 "Лестер Сити" 26 9 6 11 40-45 -5 33 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 7 12 9 26-34 -8 33 14 "Ньюкасл" 28 7 10 11 33-48 -15 31 15 "Брентфорд" 29 8 6 15 32-45 -13 30 16 "Лидс Юнайтед" 29 6 8 15 31-65 -34 26 17 "Эвертон" 26 6 4 16 28-47 -19 22 18 "Уотфорд" 29 6 4 19 29-55 -26 22 19 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21 20 "Норвич Сити" 29 4 5 20 18-63 -45 17

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Ориентировочные составы

"Кристал Пэлас": Гуаита - Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте, Шлупп - Олисе, Матета, Заа

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва - Марез, Фоден, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити от UA-Football

"Манчестер Сити" - вероятно сильнейшая команда мира, и если она не выигрывает, срабатывают ряд факторов: исключительная игра соперника, удача, расточительство игроков "Сити". Один раз все обстоятельства сложились в пользу "орлов", но повторение всей цепочки событий крайне маловероято. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.