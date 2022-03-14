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Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.03.2022 

Англия
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Кристал Пэлас – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 марта 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.03.2022 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 29-й тур

14 марта 2022. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Кристал Пэлас" стал первой командой, которая обыграла "Манчестер Сити" на его поле в сезоне 2021/22. Дубль против чемпионов "Пэлас" сделать будет очень сложно. "Сити" максимально вовлечен в чемпионскую гонку и не может позволить терять очки на "Селхерст Парк".

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Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" продолжает успешно выступать в чемпионате и Кубке Англии. В старейшем клубном турнире "орлы" пробились в четвертьфинал, где сыграют с "Эвертоном", в лиге "Пэлас" занимает достойное 11 место, набрав 33 очка после 28 туров.

"Кристал Пэлас" проиграл лишь один из восьми последих матчей, уступив только "Челси" (четыре победы, три ничьи). В прошлом туре команда Патрика Виейра разобралась на выезде с крепким "Вулверхэмптоном" (2:0), забив два гола в первом тайме, и контролировав игру после перерыва. "Пэлас" разивается как команда и следить за этим процессом интересно.

В игре против "Мачестер Сити", говорит Патрик Виейра, его команде нужно выдать перформанс на 9 или 10, чтбы надеяться на результат. Не может обойтись и без удачи, но такие моменты нужно заслужить.

Матч против "Сити" пропустят Макартур и Фергюсон.

Манчестер Сити

Нечасто это бывает, но в своем последнем матче "Манчестер Сити" победить не смо, сыграв 0:0 в ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов против "Спортинга". Но учитывая, что в Португалии команда Гвардиолы выиграла 5:0, она могла позволить себе такой результат. Против "Спортинга" сыграли несколько дебютантов и игроков ротации.

В чемпионате "Манчестер Сити" выиграл четыре матча из последних шести. Выделяются игры с "Саутгемптоном" (0:0) и "Тоттенхэмом" (2:3). Интересно, что обе эти команды брали очки в играх с "горожанами" и в первом круге. Также могут дважды оставить команду Гвардиолы без победы "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас".

Гвардиола говорит, что на "Селхерст Парк" всегда неудобно играть, хвалит умение соперника защищаться и их линию атаки с Уилфридом Заа. Тренер "Манчестер Сити" акцентирует на том, что каждый следующий матч АПЛ для его команды - это как финал.

Рубен Диаш продолжает восстановление, под вопросом Канселу, Аке и Палмер.

Статистика команд, цифры и факты

  • После поражения "Тоттенхэму" в первом туре "Манчестер Сити" не проиграл на выезде ни одного матча АПЛ (11 побед, две ничьи).

  • "Кристал Пэлас" не делал дубль в играх с "Манчестер Сити" с сезона 1987/88.

  • Форвард "Пэлас" Уилфрид Заа забил пять голов в восьми последних матчах Премьер-лиги.

  • "Манчестер Сити" выиграл пять из шести последних поединков на выезде против "Пэлас".

  • Под руководстом Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл 21 из 31 матчей АПЛ в понедельник (три ничьи, семь поражений).

  • В последних 11 матчах во всех турнирах "Кристал Пэлас" не пропускал бльше одного гола за матч.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Манчестер Сити

Кристал Пэлас

  • 05.03 "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)
  • 01.03 "Сток Сити" 2:1 (Кубок Англии)
  • 26.02 "Бернли" 1:1 (АПЛ)
  • 23.02 "Уотфорд" 4:1 (АПЛ)
  • 19.02 "Челси" 0:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

  • 09.03 "Спортинг" Лиссабон 0:0 (АПЛ)
  • 06.03 "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)
  • 01.03 "Питерборо" 2:0 (Кубок Англии)
  • 26.02 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
  • 19.02 “Тоттенхэм” 2:3 (АПЛ)

Личные встречи

"Кристал Пэлас" сенсационно выиграл на "Этихаде" в первом круге (2:0). В прошлом сезоне дважды побеждал "Манчестер Сити" - 2:0 и 4:0. Общая история встреч в АПЛ - 14 побед "Сити", четыре "Пэлас", пять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 28 22 3 3 68-18 +50 69
2 "Ливерпуль" 28 20 6 2 73-20 +53 66
3 "Челси" 28 17 8 3 57-19 +38 59
4 "Арсенал" 26 16 3 7 43-29 +14 51
5 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50
6 "Вест Хэм Юнайтед" 29 14 6 9 48-36 +12 48
7 "Вулверхэмптон" 29 14 4 11 29-23 +6 46
8 "Тоттенхэм" 27 14 3 10 42-35 +7 45
9 "Астон Вилла" 28 11 3 14 41-39 +2 36
10 "Саутгемптон" 29 8 11 10 36-46 -10 35
11 "Кристал Пэлас" 28 7 12 9 39-38 +1 33
12 "Лестер Сити" 26 9 6 11 40-45 -5 33
13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 7 12 9 26-34 -8 33
14 "Ньюкасл" 28 7 10 11 33-48 -15 31
15 "Брентфорд" 29 8 6 15 32-45 -13 30
16 "Лидс Юнайтед" 29 6 8 15 31-65 -34 26
17 "Эвертон" 26 6 4 16 28-47 -19 22
18 "Уотфорд" 29 6 4 19 29-55 -26 22
19 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21
20 "Норвич Сити" 29 4 5 20 18-63 -45 17

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Ориентировочные составы

"Кристал Пэлас": Гуаита - Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте, Шлупп - Олисе, Матета, Заа

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва - Марез, Фоден, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити от UA-Football

"Манчестер Сити" - вероятно сильнейшая команда мира, и если она не выигрывает, срабатывают ряд факторов: исключительная игра соперника, удача, расточительство игроков "Сити". Один раз все обстоятельства сложились в пользу "орлов", но повторение всей цепочки событий крайне маловероято. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) ставки Прогнозы
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