Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.04.2022 

Чемпионат Англии, 32-й тур

10 апреля 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

И Пеп Гвардиола, и Юрген Клопп отмахиваются от этого матча, как определяющего в борьбе за чемпионство. И правда, останется сыграть еще семь туров. Но как бы там не было - играют лидеры чемпионата и разница между ними всего одно очко. И это не просто первый и второй клуб АПЛ, а лучшие команды мира, которыми руководят лучшие тренеры мира. Ожидания от игры очень большие.

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Манчестер Сити

Чтобы не пустить "Ливерпуль" на первое место "Манчестер Сити" достаточно сыграть вничью. Но для Пепа Гвардиолы такого варианта не существует. "Играть на 0:0, никогда в жизни я об этом не подумаю".

Гвардиолу и Клоппа нельзя назвать друзьями, но они с уважением относятся друг к другу. "Когда я закончу карьеру, то буду воспоминать "Ливерпуль" как своего главного соперника". Даже Жозе Моуринньо и его "Реал" отходят для тренера "Сити" на второй план по сравнению с "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

Еще совсем недавно у "Манчестер Сити" был отрыв в 14 очков от "Ливерпуля", но у "красных" были две игры в запасе, которые они благополучно выиграли, а "Сити" потерял очки в играх с "Саутгемптоном", "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас", позволив своему конкуренту сократить отрыв. Интересно, что помимо трех вышеуказанных команд отобрать у "Сити" очки в сезоне 2021/22 удавалось только... "Ливерпулю".

Во вторник "Манчестер Сити" провел выматывающий матч против "Атлетико". Команда Диего Симеоне железно играла на 0:0, и "Сити" сложно было создавать шансы. Но все же один гол благодаря гениальности Фодена и Де Брюйне протолкнуть удалось.

Игру против "Атлетико" из-за дисквалификации пропускал Уокер и ничто не должно помешать его появлению в старте в воскресенье. Из потерь у "Сити" только Диаш и Палмер. Первого должен заменить Стоунз, второй не претендовал бы на основу.

Ливерпуль

Рывок из десяти побед подряд позволил "Ливерпулю" сократить отставание от "Сити" и вернуть интригу в чемпионскую гонку. Также "красным" удалось в этом отрезке положительных результатов избежать серьезных травм. Против "Манчестер Сити" готовы сыграть все игроки "Ливерпуля". Сложно вспомнить, когда это случалось в последний раз.

Как и "Сити", "Ливерпуль" свой четвертьфинальный матч Лиги чемпионов играл во вторник. Но на выезде. Команда Юргена Клоппа в Лиссабоне расправилась с "Бенфикой" 3:1. Матип, Хендерсон и Жота начали игру в запасе, Тьяго, Мане и Салах сыграли по 60 минут. Вероятно все они выйдут против "Сити" в старте.

Противостояния Гвардиолы и Клоппа способствовало не радикализации их игровых стилей, а наоборот взаимному влиянию. Где-то "Сити" играет вертикальнее других команд Гвардиолы, Клопп со временем внес некоторые интересные элементы позиционного футбола в игру "Ливерпуля". Об этом можно говорить долго.

Сам Клопп признается, что старается не пропускать матчи "Сити". "Не могу не уважать, что они делают. Мне нравится смотреть их матчи. Не могу сказать, что мне много кто нравится, но "Сити" мне интересен. Если их анализируешь, то это и тяжелая работа и чистое удовольствие. Они играют в фантастический футбол. Против них очень сложно. Когда им нужно они делают поле большим, в других ситуациях - маленьким. У них есть все. Это правда. Но и мы неплохие".

Статистика команд, цифры и факты

"Ливерпуль" набрал 337 очков в 144 последних матчах АПЛ. "Манчестер Сити" - 338.

"Манчестер Сити" не проигрывает "Ливерпулю" в последних четырех поединках Премьер-лиги (две победы, две ничьи).

Результаты "Сити" против топ-8 в сезоне 2021/22. - восемь побед, ничья (с "Ливерпулем"), два поражения (оба от "Тоттенхэма).

"Ливерпуль" выиграл 17 из последних 20 матчах во всех турнирах (две ничьи, поражения). В АПЛ команда Клоппа победила в десяти турах подряд.

В случае победы "Ливерпуль" может впервые с первого октября закончить тур на первом месте.

"Манчестер Сити" проиграл только один из 12 последних домашних лиги против "Ливерпуля" (семь побед, четыре ничьи).

"Ливерпуль" не пропускал в восьми из десяти последних матчей Премьер-лиги.

Воспитанник "Манчестер Сити" Фил Фоден забивал в каждом из последних трех матчей лиги против "Ливерпуля".

"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по количеству ударов в каркас ворот (20).

У "Ливерпуля" лучшая атака лиги (77 голов, у "Сити" - 70), у "горожан" лучшая защита (18 пропущенных голов, на два меньше, чем у "красных").

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ливерпуля

Манчестер Сити

05.04 "Атлетико" Мадрид 1:0 (Лига чемпионов)

02.04 "Бернли" 2:0 (АПЛ)

20.03 "Саутгемптон" 4:1 (Кубок Англии)

14.03 "Кристал Пэлас" 0:0 (АПЛ)

09.03 "Спортинг" 0:0 (Лига чемпионов)

Ливерпуль

05.04 "Бенфика" 3:1 (Лига чемпионов)

02.04 "Уотфорд" 2:0 (АПЛ)

20.03 "Ноттингем Форест" 1:0 (Кубок Англии)

16.03 "Арсенал" 2:0 (АПЛ)

12.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

В последний раз "Ливерпуль" побеждал на "Этихаде" в 2018-м году - но это было в четвертьфинале Лиги чемпионов. В АПЛ "красные" не побеждают на поле "Сити" с 2015 года. Игра первого круга была крайне увлекательной и закончилась ничьей 2:2. В прошлом сезоне команде Гвардиолы удалось взять четыре очка (4:1 и 1:1). Общая статистика в АПЛ - 20 побед "Ливерпуля", 18 ничьих, 11 побед "Манчестер Сити".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 30 23 4 3 70-18 +52 73 2 "Ливерпуль" 30 22 6 2 77-20 +57 72 3 "Челси" 30 18 8 4 64-23 +41 62 4 "Тоттенхэм" 31 18 3 10 56-37 +19 57 5 "Арсенал" 30 17 3 10 45-36 +9 54 6 "Вест Хэм Юнайтед" 31 15 6 10 51-40 +11 51 7 "Манчестер Юнайтед" 31 14 9 8 49-42 +7 51 8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49 9 "Кристал Пэлас" 30 8 13 9 42-38 +4 37 10 "Лестер Сити" 28 10 7 11 43-47 -4 37 11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 8 13 10 28-37 -9 37 12 "Астон Вилла" 31 11 3 17 42-46 -4 36 13 "Саутгемптон" 31 8 12 11 37-53 -16 36 14 "Ньюкасл" 31 8 10 13 35-54 -19 34 15 "Брентфорд" 31 9 6 16 37-48 -11 33 16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33 17 "Эвертон" 30 8 4 18 33-52 -19 28 18 "Бернли" 29 4 12 13 25-42 -17 24 19 "Уотфорд" 31 6 4 21 29-60 -31 22 20 "Норвич Сити" 30 4 6 20 18-63 -45 18

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Силва - Марез, Фоден, Грилиш

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Салах, Жота, Диас

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль от UA-Football

Что можно здесь предполагать. Матчи этих команд можно смотреть разными способами: можно просто наслаждаться футболом, можно анализировать каждую деталь. Эта игра будет отличаться от противостояния команд в первом круге - тогда "Ливерпуль" играл без Александера-Арнольда и Тьяго. Сейчас они в полном порядке - это плюс "красным" в плане креативности и контроля мяча. Обе команды будут одновременно работать на нейтрализацию друг друга, но в приоритете все же будет атака. Прогноз - ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.