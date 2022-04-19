Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.04.2022 

Чемпионат Англии, 30-й тур

19 апреля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" вновь может выйти на первое место в чемпионате Англии, так как проводит свой перенесенный матч на день раньше чем "Манчестер Сити". "Юнайтед" в его нынешнем состоянии будет сложно сопротивляться команде Юргена Клоппа.

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Ливерпуль

Кубок лиги уже выигран. Впереди семь туров чемпионата, полуфинальные матчи Лиги чемпионов, финал Кубка Англии. "Ливерпуль" может взять все четыре трофея.

Юрген Клопп ставит перед командой максимальные задачи, но в то же время он понимает важность поэтапного достижения целей. В АПЛ не все зависит от "Ливерпуля". Даже если "красные" выиграют все оставшиеся матчи и наберут 94 очка, но "Сити" будет идти без потерь - чемпионат в четвертый раз за последние пять лет выиграет команда Гвардиолы.

"Ливерпулю" не нужно думать об этом - а просто побеждать в своих матчах. В субботу "красные" провели очередную игру с "Манчестер Сити" и впервые в сезоне смогли нанести "горожанам" поражение. После первого тайма "Ливерпуль" выигрывал 3:0 и по словам Клопп это были "идеальные 45 минут", едва не лучшие в сезоне. После перерыва "Сити" все же отыграл два мяча, но интриги было мало.

Клопп продолжает находится в небывалой для него ситуации - в составе его команды нет травмированных и дисквалифицированных. Тренеру "Ливерпулю" приходится принимать непростые решения - оставлять вне заявки футболистов, "которые пребывают в очень хорошей форме". Клопп говорит, что он не может выбежать на поле, защищаться или забивать голы, его ответственность - это решения и с ними он старается не ошибиться.

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" выиграл два из восьми последних матчей во всех турнирах. Дважды благодаря хет-трикам Криштиану Роналду (победы над "Норвичем" и "Тоттенхэмом" в АПЛ со счетом 3:2).

Неизвестно, сыграет ли Роналду против "Ливерпулем" после последних новостей о его семейной трагедии . Точно пропустят игру во вторник Кавани, Мактомини, Фред, Варан и Шоу. Список очень внушительный, особенно для такой проблемной команды как "Манчестер Юнайтед".

МЮ должен благодарить своих конкурентов - нестабильные результаты "Арсенала" и "Тоттенхэма" позволяют "Юнайтед" оставаться в претендентах на топ-4. Но качество игры просто удручает. То, что МЮ продемострировал в игре с "Эвертоном" в предпоследнем туре - это даже не уровень Лиги конференций. Победа над "Норвичем", фактически командой Чемпионшипа - слабое утешение.

Ральф Рангник продолжает говорить о "компактности" и "поиске баланса во владении мячом и без него", но все разговоры на "Олд Траффорд" крутятся вокруг персоны нового тренера. Кто это будет, пока неизвестно.

Статистика команд, цифры и факты

"Ливерпуль" набрал 31 очков из 33 возможных в последних 11 туров чемпионата Англии.

"Ливерпуль" может сделать дубль в матчах с "Юнайтед" впервые с сезона 2013/14.

Шесть из семи последних матчей АПЛ на "Энфилде" команда Юргена Клоппа выигрывает с разницей в два мяча и больше. "Ливерпуль" не проигрывает на своем поле в чемпионате больше года.

"Манчестер Юнайтед" в АПЛ пропустил в два раза больше голов, чем "Ливерпуль" - 44 против 22.

"Манчестер Юнайтед" выиграл два матча в весенних матчах, дважды благодаря хет-трикам Криштиану Роналду.

Салах не может забить в шести играх подряд, в последних 13 поединках за клуб и сборную у египтянина всего один забитый гол, и тот с пенальти.

"Манчестер Юнайтед" забил один гол в пяти последних выездных матчей АПЛ с "Ливерпулем" (три ничьи, два поражения).

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Ливерпуль

16.04 "Манчестер Сити" 3:2 (Кубок Англии)

13,04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)

10.04 "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)

05.04 "Бенфика" 3:1 (Лига чемпионов)

02.04 "Уотфорд" 2:0 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

16.04 "Норвич" 3:2 (АПЛ)

09.04 "Эвертон" 0:1 (АПЛ)

02.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)

15.03 "Атлетико" Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)

12.03 "Тоттенхэм" 3:2 (АПЛ)

Личные встречи

В матче первого круга "Ливерпуль" нанес "Манчестер Юнайтед" одно из самый унизительных поражений в его новейшей истории, победив еще команду Сульшера на "Олд Траффорд" со счетом 5:0. В прошлом сезоне "Ливерпуль" тоже выиграл в гостях - 4:2, на "Энфилде" была ничья 0:0, но "Юнайтед" победил в четвером раунде Кубка Англии (3:2). Общая история встреч в АПЛ - 28 побед "Манчестер Юнайтед", 17 "Ливерпуля", 14 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 72-20 +52 74 2 "Ливерпуль" 31 22 7 2 79-22 +57 73 3 "Челси" 30 18 8 4 64-23 +41 62 4 "Тоттенхэм" 32 18 3 11 56-38 +18 57 5 "Манчестер Юнайтед" 32 15 9 8 52-44 +8 54 6 "Арсенал" 31 17 3 11 45-37 +8 54 7 "Вест Хэм Юнайтед" 33 15 7 11 52-43 +9 52 8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49 9 "Лестер Сити" 30 11 7 12 46-50 -4 40 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 9 13 10 29-37 -8 40 11 "Брентфорд" 33 11 6 16 41-49 -8 39 12 "Саутгемптон" 32 9 12 11 38-53 -15 39 13 "Кристал Пэлас" 31 8 13 10 43-40 +3 37 14 "Ньюкасл" 32 9 10 13 37-55 -18 37 15 "Астон Вилла" 31 11 3 17 42-46 -4 36 16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33 17 "Эвертон" 30 8 4 18 33-52 -19 28 18 "Бернли" 31 4 13 14 26-45 -19 25 19 "Уотфорд" 32 6 4 22 30-62 -32 22 20 "Норвич Сити" 32 5 6 21 22-66 -44 21

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Салах, Жота, Мане

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Теллес, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Матич, Погба - Санчо, Фернандеш, Эланга - Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football

1.41 на победу "Ливерпуля" в матче против "Манчестер Юнайтед" - это говорит о многом. Внушительная разница в качестве игры команд, сильна скамейка запасных "красных", их мотивация, "Энфилд" - все говорит в пользу "Ливерпуля". Вероятно это будет победа с разницей в два мяча (или больше). Прогноза - победа "Ливерпуля" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.