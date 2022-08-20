Лидс - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.08.2022

Чемпионат Англии, третий тур

21 августа 2022. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 16:00 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В третьем туре на прочность железное рукопожатие Томаса Тухеля на себе испытает американский тренер Джесси Марш. Противостояние “Лидса” и “Челси” известно своей неистовостью и увлекательной должна быть и новая встреча команд.

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Лидс

“Лидс” новый сезон начал победой и ничьей. Как для команды, которая в прошлом сезоне избежала вылета в последнем туре, это хороший результат. Но “Лидс” был близок и к шести пунктам – “белые” выигрывали у “Саутгемптона” 2:0 на 60-й минуте, но не смогли удержать победу. Тренер “Сотона” Хазенхюттль своевременно провел замены, перестроил команду, а Марш на изменения своего визави вовремя среагировать не успел.

Нельзя назвать сверхубедительной и победу над “Вулверхэмптоном” в первом туре. У “Вулзв” были хорошие моменты, но и подвела реализация, а “Лидс” воспользовался своими шансами.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лідс - Челсі Смотреть трансляцию

Но в целом после кошмара прошлого сезона “Лидс” оставляет добротное впечатление, неплохо себя проявляют новички Ааронсон, Рока, Адамс, Кристенсен.

Матч с “Лидсом” из-за травм пропустят Эйлинг, Фирпо и Даллас, Купер и Бэмфорд под вопросом.

Челси

Как и “Лидс”, “Челси” в прошлом туре сыграл вничью 2:2 и тоже упустил победу. Трех очков “синих” лишил гол Кейна на 90+6 минуте. После игры Томас Тухель раскритиковал работу Энтони Тейлора, но некоторые эпизоды, например инцидент между Кукурельей и Ромеро перед вторым голом “шпор” были на совести арбитра VAR Майка Дин, и сам Дин позже признал свою ошибку.

Также Тухель немного повздорил с Антонио Конте, и оба тренера получили по красной карточки. Как и Конте в субботу, Тухель сможет работать в воскресенье, так как стороны направили апелляцию.

В тактическом плане “Челси” провел очень впечатляющий матч против “Тоттенхэма”, но команду Тухеля снова подвела реализация и в целом решения форвардов в последней трети. “Челси” явно мог рассчитывать на большее.

В игре с “Тоттенхэмом” травму получил Канте и ключевой хавбек “синих” выбил на несколько недель. Вне игры остается и Ковачич. Также повреждение у резервного форварда Бройи. Пулишич под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

“Лидс” сделал только пять клиншитов в последнем 41 матче АПЛ.

“Челси” пропустил в Премьер-лиге в 2022 году 21 гол, 16 из них во втором тайме, девять – в последние десять минут.

“Челси” не проигрывает “Лидсу” в семи матчах АПЛ подряд.

“Лидс” проиграл шесть из десяти последних домашних матчей.

Атакующий хавбек “Челси” Мэйсон Маунт забивал по голу в двух последних матчах с “Лидсом”.

Фулбек “Челси” Рис Джеймс принял участие в 15 голах (шесть голов, девять ассистов) в 24 матчах последних матчах АПЛ, в которых он выходил в старте.

Три из четырех голов “Лидса” в АПЛ забил испанский форвард Родриго.

Последние пять матчей Лидса и Челси

Лидс

13.08 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)

06.08 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)

31.07 “Кальяри” 6:2 (Товарищеский матч)

22.07 “Кристал Пэлас” 1:1 (Товарищеский матч)

17.07 “Астон Вилла” 0:1 (Товарищеский матч)

Челси

14.08 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)

08.08 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

29.07 “Удинезе” 3:1 (Товарищеский матч)

24.07 “Арсенал” 0:4 (Товарищеский матч)

21.07 “Шарлотт” 1:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9 2 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7 3 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 6-0 +6 6 4 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5 5 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4 6 "Ньюкасл" 2 1 1 0 2-0 +2 4 7 "Лидс Юнайтед" 2 1 1 0 4-3 +1 4 8 "Челси" 2 1 1 0 3-2 +1 4 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 1 1 0 2-1 +1 4 10 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4 11 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4 12 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4 13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3 14 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3 15 "Ливерпуль" 2 0 2 0 3-3 0 2 16 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1 17 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1 18 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1 19 "Вест Хэм Юнайтед" 2 0 0 2 0-3 -3 0 20 "Манчестер Юнайтед" 2 0 0 2 1-6 -5 0

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Личные встречи

После возвращения “Лидса” в АПЛ команды провели четыре матча, “Челси” выиграл три из них (два в прошлом сезоне), еще раз команды сыграли вничью (0:0). Трижды “синие” забивали “белым” по три мяча (3:0, 3:2, 3:1). Общая история встреч в АПЛ – 11 побед “Челси”, восемь “Лидса”, девять ничьих.

Ориентировочные составы

“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Рока, Адамс – Джеймс, Ааронсон, Харрисон – Родриго

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Кукурелья – Маунт, Хавертц, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лидс – Челси от UA-Football

“Лидс” действует в удобном для “Челси” стиле – прессинг, интенсивность, это именно, что нужно команде Томаса Тухеля, чтобы получить пространство и воспользоваться им. Если у гостей не будет больших проблем с реализацией, они должны взять три очка. Прогноз – победа “Челси” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.