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Лидс - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.08.2022
Лидс – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 21 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
21 августа 2022. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 16:00 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В третьем туре на прочность железное рукопожатие Томаса Тухеля на себе испытает американский тренер Джесси Марш. Противостояние “Лидса” и “Челси” известно своей неистовостью и увлекательной должна быть и новая встреча команд.
Лидс
“Лидс” новый сезон начал победой и ничьей. Как для команды, которая в прошлом сезоне избежала вылета в последнем туре, это хороший результат. Но “Лидс” был близок и к шести пунктам – “белые” выигрывали у “Саутгемптона” 2:0 на 60-й минуте, но не смогли удержать победу. Тренер “Сотона” Хазенхюттль своевременно провел замены, перестроил команду, а Марш на изменения своего визави вовремя среагировать не успел.
Нельзя назвать сверхубедительной и победу над “Вулверхэмптоном” в первом туре. У “Вулзв” были хорошие моменты, но и подвела реализация, а “Лидс” воспользовался своими шансами.
Но в целом после кошмара прошлого сезона “Лидс” оставляет добротное впечатление, неплохо себя проявляют новички Ааронсон, Рока, Адамс, Кристенсен.
Матч с “Лидсом” из-за травм пропустят Эйлинг, Фирпо и Даллас, Купер и Бэмфорд под вопросом.
Челси
Как и “Лидс”, “Челси” в прошлом туре сыграл вничью 2:2 и тоже упустил победу. Трех очков “синих” лишил гол Кейна на 90+6 минуте. После игры Томас Тухель раскритиковал работу Энтони Тейлора, но некоторые эпизоды, например инцидент между Кукурельей и Ромеро перед вторым голом “шпор” были на совести арбитра VAR Майка Дин, и сам Дин позже признал свою ошибку.
Также Тухель немного повздорил с Антонио Конте, и оба тренера получили по красной карточки. Как и Конте в субботу, Тухель сможет работать в воскресенье, так как стороны направили апелляцию.
В тактическом плане “Челси” провел очень впечатляющий матч против “Тоттенхэма”, но команду Тухеля снова подвела реализация и в целом решения форвардов в последней трети. “Челси” явно мог рассчитывать на большее.
В игре с “Тоттенхэмом” травму получил Канте и ключевой хавбек “синих” выбил на несколько недель. Вне игры остается и Ковачич. Также повреждение у резервного форварда Бройи. Пулишич под вопросом.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лидс” сделал только пять клиншитов в последнем 41 матче АПЛ.
- “Челси” пропустил в Премьер-лиге в 2022 году 21 гол, 16 из них во втором тайме, девять – в последние десять минут.
- “Челси” не проигрывает “Лидсу” в семи матчах АПЛ подряд.
- “Лидс” проиграл шесть из десяти последних домашних матчей.
- Атакующий хавбек “Челси” Мэйсон Маунт забивал по голу в двух последних матчах с “Лидсом”.
- Фулбек “Челси” Рис Джеймс принял участие в 15 голах (шесть голов, девять ассистов) в 24 матчах последних матчах АПЛ, в которых он выходил в старте.
- Три из четырех голов “Лидса” в АПЛ забил испанский форвард Родриго.
Последние пять матчей Лидса и Челси
Лидс
- 13.08 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)
- 31.07 “Кальяри” 6:2 (Товарищеский матч)
- 22.07 “Кристал Пэлас” 1:1 (Товарищеский матч)
- 17.07 “Астон Вилла” 0:1 (Товарищеский матч)
Челси
- 14.08 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
- 08.08 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 29.07 “Удинезе” 3:1 (Товарищеский матч)
- 24.07 “Арсенал” 0:4 (Товарищеский матч)
- 21.07 “Шарлотт” 1:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|3
|"Манчестер Сити"
|2
|2
|0
|0
|6-0
|+6
|6
|4
|"Фулхэм"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|+1
|5
|5
|"Брентфорд"
|3
|1
|1
|1
|8-5
|+3
|4
|6
|"Ньюкасл"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|7
|"Лидс Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|8
|"Челси"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|10
|"Кристал Пэлас"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|11
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|12
|"Саутгемптон"
|3
|1
|1
|1
|5-7
|-2
|4
|13
|"Астон Вилла"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|14
|"Борнмут"
|3
|1
|0
|2
|2-7
|-5
|3
|15
|"Ливерпуль"
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|16
|"Эвертон"
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|17
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|18
|"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
|19
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
|20
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
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Личные встречи
После возвращения “Лидса” в АПЛ команды провели четыре матча, “Челси” выиграл три из них (два в прошлом сезоне), еще раз команды сыграли вничью (0:0). Трижды “синие” забивали “белым” по три мяча (3:0, 3:2, 3:1). Общая история встреч в АПЛ – 11 побед “Челси”, восемь “Лидса”, девять ничьих.
Ориентировочные составы
“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Рока, Адамс – Джеймс, Ааронсон, Харрисон – Родриго
“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Кукурелья – Маунт, Хавертц, Стерлинг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лидс – Челси от UA-Football
“Лидс” действует в удобном для “Челси” стиле – прессинг, интенсивность, это именно, что нужно команде Томаса Тухеля, чтобы получить пространство и воспользоваться им. Если у гостей не будет больших проблем с реализацией, они должны взять три очка. Прогноз – победа “Челси” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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