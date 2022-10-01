Саутгемптон - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.10.2022

Чемпионат Англии, девятый тур

1 октября 2022. Саутгемптон “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” 17:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” не проигрывает в чемпионате пять матчей и намерен продлить свою удачную серию в игре с “Саутгемптоном”, своим соседом по турнирной таблице.

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Саутгемптон

Ровно месяц назад “Саутгемптон” выиграл на своем поле у “Челси” (2:1) и ожидания от сезона у болельщиков “святых” могли быть только радостными. Инвестиция в молодых игроков казалось оправдывала себя – Лавия, Белла-Котчап, Базуну проводили очень качественные матчи, с хорошим настроением играли и другие футболисты “Саутгемптона”.

Но при Ральфе Хазенхюттле “Саутгемптон” никогда не отличался стабильностью, чередуя яркие победы с блеклыми поражениями. Так случилось и в этот раз. После матча с “Челси” “святые” бесславно проиграли два гостевых матча с против “Вулверхэмптона” (0:1) и “Астон Виллы” (0:1). Хотя оба раза “Саутгемптон” проиграл с минимальным счетом, его качество игры было удручающим.

Хазенхюттль считается одним из кандидатов на увольнение, если игра “святых” в ближайшее время не исправится, но 55-летний австрийский тренер никогда не боялся излишнего давления.

Матч с “Эвертоном” из-за травм пропустят Ливраменто и Лавиа.

Эвертон

В прошлом туре “Эвертон” впервые в новом сезоне взял три очка, переиграв на “Гудисон Парк” “Вест Хэм” Дэвида Мойеса (1:0). Единственный гол забил летний новичок, экс-форвард “Брайтона” Нил Мопе.

“Эвертон” медленно, но стабильно прогрессирует от матча к матчу под руководством Лэмпарда. Одной из первой целью 44-летнего тренера было сделать из “ирисок” команду, которую сложно обыграть. И это у Лэмпарда получается. После двух поражений в двух стартовых турах “Эвертон” не проигрывает уже пять матчей АПЛ подряд. Кроме того, “ириски” мало пропускает. Шесть голов – такой же показатель у “Манчестер Сити” и “Ливерпуля”. Это “ирискам” удается за счет классной игры Пикфорда, а также надежности и опыту центрбеков Тарковски и Коуди.

Пикфорд пропустил матч с “Вест Хэмом” из-за травмы, но готов сыграть против “Саутгемптона”. Восстановился от повреждения и форвард Доминик Калверт-Льюин. Работает с первой командой и Джеймс Гарнер. Вне игры из-за травм останутся Паттерсон, Холгейт, Годфри, Мина и Таунсенд.

Статистика команд, цифры и факты

Только “Брайтон” в нынешнем сезоне АПЛ пропустил меньше, чем “Эвертон” (пять и шесть).

“Эвертон” выиграл только один из 12 последних выездных матчей АПЛ, “Саутгемптон” – два из 12 домашних поединков.

В последний раз у “Эвертона” была серия из пяти матчей без поражений в декабре 2020 года.

Согласно данным Opta, “Эвертон” шестнадцатый в лиге по ожидаемым пропущенным голам. Команда Лэмпарда должна была пропустить на пять голов больше, чем на самом деле.

“Саутгемптон” пропускал первым в шести из семи матчей АПЛ нынешнего сезона.

Последние пять матчей Саутгемптона и Эвертона

Саутгемптон

16.09 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

03.09 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

30.08 “Челси” 2:1 (АПЛ)

27.08 “Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

23.08 “Кэмбридж Юнайтед” 3:0 (Кубок лиги)

Эвертон

18.09 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

03.09 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)

30.08 “Лидс” 1:1 (АПЛ)

27.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

23.08 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок лиги)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 7 6 0 1 17-7 +10 18 2 "Манчестер Сити" 7 5 2 0 23-6 +17 17 3 "Тоттенхэм" 7 5 2 0 18-7 +11 17 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 11-5 +6 13 5 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12 6 "Фулхэм" 7 3 2 2 12-11 +1 11 7 "Челси" 6 3 1 2 8-9 -1 10 8 "Ливерпуль" 6 2 3 1 15-6 +9 9 9 "Брентфорд" 7 2 3 2 15-12 +3 9 10 "Ньюкасл" 7 1 5 1 8-7 +1 8 11 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8 12 "Борнмут" 7 2 2 3 6-19 -13 8 13 "Эвертон" 7 1 4 2 5-6 -1 7 14 "Саутгемптон" 7 2 1 4 7-11 -4 7 15 "Астон Вилла" 7 2 1 4 6-10 -4 7 16 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 7-9 -2 6 17 "Вулверхэмптон" 7 1 3 3 3-7 -4 6 18 "Вест Хэм Юнайтед" 7 1 1 5 3-9 -6 4 19 "Ноттингем Форест" 7 1 1 5 6-17 -11 4 20 "Лестер Сити" 7 0 1 6 10-22 -12 1

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Личные встречи

“Саутгемптон” выиграл у “Эвертона” три из четырех последних домашних матчей АПЛ, в том числе и в прошлом сезоне (2:0). Общая история встреч в чемпионате – 20 побед “Эвертона”, 14 “Саутгемптона”, 12 ничьих.

Где смотреть Саутгемптон – Эвертон

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Ориентировочные составы

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Салису, Перро – Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз – Эльюнусси, Арибо, Адам Армстронг – Адамс

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Ивоби, Гейе, Онана – Грэй, Мопе, Гордон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Саутгемптон – Эвертон от UA-Football

Последние матчи “Саутгемптона” и “Эвертона” были малорезультативными и не стоит ожидать обилия голов в предстоящем поединке между командами. “Эвертон” в последних турах оставлял более солидное впечатление, но международная пауза могла позволить Хазенхюттлю поработать над качеством игры своей команды. Вероятно “Саутгемптон” и “Эвертон” победителя не определят. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.