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Саутгемптон - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.10.2022
Саутгемптон – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятый тур
1 октября 2022. Саутгемптон “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” 17:00 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” не проигрывает в чемпионате пять матчей и намерен продлить свою удачную серию в игре с “Саутгемптоном”, своим соседом по турнирной таблице.
Саутгемптон
Ровно месяц назад “Саутгемптон” выиграл на своем поле у “Челси” (2:1) и ожидания от сезона у болельщиков “святых” могли быть только радостными. Инвестиция в молодых игроков казалось оправдывала себя – Лавия, Белла-Котчап, Базуну проводили очень качественные матчи, с хорошим настроением играли и другие футболисты “Саутгемптона”.
Но при Ральфе Хазенхюттле “Саутгемптон” никогда не отличался стабильностью, чередуя яркие победы с блеклыми поражениями. Так случилось и в этот раз. После матча с “Челси” “святые” бесславно проиграли два гостевых матча с против “Вулверхэмптона” (0:1) и “Астон Виллы” (0:1). Хотя оба раза “Саутгемптон” проиграл с минимальным счетом, его качество игры было удручающим.
Хазенхюттль считается одним из кандидатов на увольнение, если игра “святых” в ближайшее время не исправится, но 55-летний австрийский тренер никогда не боялся излишнего давления.
Матч с “Эвертоном” из-за травм пропустят Ливраменто и Лавиа.
Эвертон
В прошлом туре “Эвертон” впервые в новом сезоне взял три очка, переиграв на “Гудисон Парк” “Вест Хэм” Дэвида Мойеса (1:0). Единственный гол забил летний новичок, экс-форвард “Брайтона” Нил Мопе.
“Эвертон” медленно, но стабильно прогрессирует от матча к матчу под руководством Лэмпарда. Одной из первой целью 44-летнего тренера было сделать из “ирисок” команду, которую сложно обыграть. И это у Лэмпарда получается. После двух поражений в двух стартовых турах “Эвертон” не проигрывает уже пять матчей АПЛ подряд. Кроме того, “ириски” мало пропускает. Шесть голов – такой же показатель у “Манчестер Сити” и “Ливерпуля”. Это “ирискам” удается за счет классной игры Пикфорда, а также надежности и опыту центрбеков Тарковски и Коуди.
Пикфорд пропустил матч с “Вест Хэмом” из-за травмы, но готов сыграть против “Саутгемптона”. Восстановился от повреждения и форвард Доминик Калверт-Льюин. Работает с первой командой и Джеймс Гарнер. Вне игры из-за травм останутся Паттерсон, Холгейт, Годфри, Мина и Таунсенд.
Статистика команд, цифры и факты
- Только “Брайтон” в нынешнем сезоне АПЛ пропустил меньше, чем “Эвертон” (пять и шесть).
- “Эвертон” выиграл только один из 12 последних выездных матчей АПЛ, “Саутгемптон” – два из 12 домашних поединков.
- В последний раз у “Эвертона” была серия из пяти матчей без поражений в декабре 2020 года.
- Согласно данным Opta, “Эвертон” шестнадцатый в лиге по ожидаемым пропущенным голам. Команда Лэмпарда должна была пропустить на пять голов больше, чем на самом деле.
- “Саутгемптон” пропускал первым в шести из семи матчей АПЛ нынешнего сезона.
Последние пять матчей Саутгемптона и Эвертона
Саутгемптон
- 16.09 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)
- 03.09 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 30.08 “Челси” 2:1 (АПЛ)
- 27.08 “Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 23.08 “Кэмбридж Юнайтед” 3:0 (Кубок лиги)
Эвертон
- 18.09 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 03.09 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)
- 30.08 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
- 27.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 23.08 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок лиги)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|7
|6
|0
|1
|17-7
|+10
|18
|2
|"Манчестер Сити"
|7
|5
|2
|0
|23-6
|+17
|17
|3
|"Тоттенхэм"
|7
|5
|2
|0
|18-7
|+11
|17
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|6
|4
|1
|1
|11-5
|+6
|13
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|4
|0
|2
|8-8
|0
|12
|6
|"Фулхэм"
|7
|3
|2
|2
|12-11
|+1
|11
|7
|"Челси"
|6
|3
|1
|2
|8-9
|-1
|10
|8
|"Ливерпуль"
|6
|2
|3
|1
|15-6
|+9
|9
|9
|"Брентфорд"
|7
|2
|3
|2
|15-12
|+3
|9
|10
|"Ньюкасл"
|7
|1
|5
|1
|8-7
|+1
|8
|11
|"Лидс Юнайтед"
|6
|2
|2
|2
|10-10
|0
|8
|12
|"Борнмут"
|7
|2
|2
|3
|6-19
|-13
|8
|13
|"Эвертон"
|7
|1
|4
|2
|5-6
|-1
|7
|14
|"Саутгемптон"
|7
|2
|1
|4
|7-11
|-4
|7
|15
|"Астон Вилла"
|7
|2
|1
|4
|6-10
|-4
|7
|16
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|7-9
|-2
|6
|17
|"Вулверхэмптон"
|7
|1
|3
|3
|3-7
|-4
|6
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|7
|1
|1
|5
|3-9
|-6
|4
|19
|"Ноттингем Форест"
|7
|1
|1
|5
|6-17
|-11
|4
|20
|"Лестер Сити"
|7
|0
|1
|6
|10-22
|-12
|1
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Личные встречи
“Саутгемптон” выиграл у “Эвертона” три из четырех последних домашних матчей АПЛ, в том числе и в прошлом сезоне (2:0). Общая история встреч в чемпионате – 20 побед “Эвертона”, 14 “Саутгемптона”, 12 ничьих.
Где смотреть Саутгемптон – Эвертон
Ориентировочные составы
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Салису, Перро – Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз – Эльюнусси, Арибо, Адам Армстронг – Адамс
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Ивоби, Гейе, Онана – Грэй, Мопе, Гордон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Саутгемптон – Эвертон от UA-Football
Последние матчи “Саутгемптона” и “Эвертона” были малорезультативными и не стоит ожидать обилия голов в предстоящем поединке между командами. “Эвертон” в последних турах оставлял более солидное впечатление, но международная пауза могла позволить Хазенхюттлю поработать над качеством игры своей команды. Вероятно “Саутгемптон” и “Эвертон” победителя не определят. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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