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Брайтон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.10.2022
Брайтон – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур
8 октября 2022. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” 19:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В первом матче под руководством Роберто Де Дзерби “Брайтон” добыл очень престижную ничью на поле “Ливерпуля”, забив “красным” на Энфилде три мяча. В субботней игре “чайки” будут противостоять “Тоттенхэму”. По убеждению Де Дзерби, команду Антонио Конте нужно считать одним из претендентов на чемпионство.
- “Брайтон” 19:30 “Тоттенхэм”
- Новости Брайтона
- Новости Тоттенхэма
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Брайтона и Тоттенхэма
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Брайтон – Тоттенхэм
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч
- Прогноз на матч Брайтон – Тоттенхэм от UA-Football
Новости Брайтона
“Брайтон” продолжает оставаться на четвертом месте в чемпионате Англии. Роберто Де Дзерби в первом матче показал, что он не собирается драматично отступать от системы игры Грэма Поттера. “Чайки” начали матч в схеме из трех центрбеков, затем после серии замены переключились на четверку, так не раз было и при Поттере. Неудивительно, что команда остается ориентированной на владение.
Тем не менее, некоторые изменения уже есть. “Брайтон” будет более ориентирован на атаку, Де Дзерби, в отличие от Поттера, более вовлечен в тренировочной процесс, и игроки “Брайтона” говорят, что каждый день узнают что-то новое от работы с итальянским тренером, они им довольны.
Несмотря на три пропущенных мяча от “Ливерпуля”, защитные показатели “Брайтона” остаются одними из лучших в лиге. Только “Эвертон” пропустил в чемпионате меньше “чаек” (семь против восьми голов).
Де Дзерби в качестве тренера клуба АПЛ всего один матч, но уже принялся советовать Гарету Саутгейту кого ему нужно брать в сборную. По мнению тренера “Брайтона” вызова в национальную команду заслуживает форвард Данни Уэлбек, который, нужно признать, прекрасно сыграл против “Ливерпуля”.
Против “Тоттенхэма” из-за травмы не сыграют Мвепу и Модер, Кайседо под вопросом.
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм” выиграл всего один матч из последних четырех. Еще в первой половине сентября “шпоры” уступили в Лиге чемпионов “Спортингу” (0:2), а уже после международной паузы команда Антонио Конте проиграла “Арсеналу” (1:3) в дерби Северного Лондона, а затем сыграла вничью с “Айнтрахтом” (0:0).
После матча с “Айнтрахтом” стало известно о трагическом событии для “шпор” – на 63-м году жизни умер тренер по физподготовке “Тоттенхэма” Джан Пьеро Вентроне. Вентроне был давним соратником Конте и пользовался большим доверием и уважением футболистов, несмотря на свои тяжелые тренировки.
В игре с франкфуртским клубом у “Тоттенхэма” было несколько хороших шансов для того, чтобы забить, но Кейн, Сон и Перишич не реализовали свои моменты. Конте порадовало, что моменты у команды есть, но реализация его расстраивает. Это проблема выездных матчей “Тоттенхэма” – в последних четырех гостевых поединках команда Конте забила два гола, один из них автогол, второй – пенальти. Сон, после своего феерического хет-трика в ворота “Лестера”, снова не забивает уже два матча. Кулусевский оставается травмированным, как и Моура. Из-за дисквалификации не сыграет против “Брайтона” Эмерсон.
Статистика команд, цифры и факты
“Брайтон” и “Тоттенхэм” в последних трех сезонах добыли каждый по одной победе.
- В сезоне 2022/23 во всех турнирах “Тоттенхэм” выиграл пока только один матч, переиграв “Ноттингем Форест” (три ничьи, два поражения).
- Роберто Де Дзерби три раза противостоял Антонио Конте в Серии А, и ни разу не смог его победить (ничья, три поражения).
- Харри Кейн забил “Брайтону” пять голов в семи матчах английской Премьер-лиги.
- “Тоттенхэм” не может выиграть в последних четырех выездных поединках всех турниров.
- Только “Эвертон” (7) пропустил в чемпионате Англии меньше, чем “Брайтон” (8).
Последние пять матчей Брайтона и Тоттенхэма
Брайтон
- 01.10 “Ливерпуль” 3:3 (АПЛ)
- 04.09 “Лестер” 5:2 (АПЛ)
- 30.08 “Фулхэм” 1:2 (АПЛ)
- 27.08 “Лидс” 1:0 (АПЛ)
- 24.08 “Форест Грин Роверс” 3:0 (Кубок лиги)
Тоттенхэм
- 04.10 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)
- 17.09 “Лестер” 6:2 (АПЛ)
- 13.09 “Спортинг” 0:2 (Лига чемпионов)
- 07.09 “Марсель” 2:0 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|8
|7
|0
|1
|20-8
|+12
|21
|2
|"Манчестер Сити"
|8
|6
|2
|0
|29-9
|+20
|20
|3
|"Тоттенхэм"
|8
|5
|2
|1
|19-10
|+9
|17
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|7
|4
|2
|1
|14-8
|+6
|14
|5
|"Челси"
|7
|4
|1
|2
|10-10
|0
|13
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|0
|3
|11-14
|-3
|12
|7
|"Ньюкасл"
|8
|2
|5
|1
|12-8
|+4
|11
|8
|"Фулхэм"
|8
|3
|2
|3
|13-15
|-2
|11
|9
|"Ливерпуль"
|7
|2
|4
|1
|18-9
|+9
|10
|10
|"Брентфорд"
|8
|2
|4
|2
|15-12
|+3
|10
|11
|"Эвертон"
|8
|2
|4
|2
|7-7
|0
|10
|12
|"Лидс Юнайтед"
|7
|2
|3
|2
|10-10
|0
|9
|13
|"Борнмут"
|8
|2
|3
|3
|6-19
|-13
|9
|14
|"Астон Вилла"
|8
|2
|2
|4
|6-10
|-4
|8
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|8
|2
|1
|5
|5-9
|-4
|7
|16
|"Саутгемптон"
|8
|2
|1
|5
|8-13
|-5
|7
|17
|"Кристал Пэлас"
|7
|1
|3
|3
|8-11
|-3
|6
|18
|"Вулверхэмптон"
|8
|1
|3
|4
|3-9
|-6
|6
|19
|"Лестер Сити"
|8
|1
|1
|6
|14-22
|-8
|4
|20
|"Ноттингем Форест"
|8
|1
|1
|6
|6-21
|-15
|4
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: “Тоттенхэм” выиграл на южном побережье 2:0, “Брайтон” 1:0 в Лондоне. Однако предыдущие два матча лиги на “Амекс Стэдиум” были за “Брайтоном”. Общая статистика в АПЛ: шесть побед “Тоттенхэма”, три “Брайтона”, одна ничья.
Где смотреть матч Брайтон – Тоттенхэм
Ориентировочные составы
“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Эступиньян – Гросс, Троссард – Уэлбек
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Бентанкур, Биссума, Хейбьерг, Сессеньон – Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брайтон – Тоттенхэм от UA-Football
“Тоттенхэм” нельзя назвать явным фаворитом матча и это видно по коэффициентам. У команды Антонио Конте есть проблемы с выездными поединками и с забитыми голами. “Брайтон” явно находится на ходу, и смена тренера не сбила команду с ритма. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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