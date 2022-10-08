Брайтон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.10.2022

Чемпионат Англии, десятый тур

8 октября 2022. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 19:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом матче под руководством Роберто Де Дзерби “Брайтон” добыл очень престижную ничью на поле “Ливерпуля”, забив “красным” на Энфилде три мяча. В субботней игре “чайки” будут противостоять “Тоттенхэму”. По убеждению Де Дзерби, команду Антонио Конте нужно считать одним из претендентов на чемпионство.

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Новости Брайтона

“Брайтон” продолжает оставаться на четвертом месте в чемпионате Англии. Роберто Де Дзерби в первом матче показал, что он не собирается драматично отступать от системы игры Грэма Поттера. “Чайки” начали матч в схеме из трех центрбеков, затем после серии замены переключились на четверку, так не раз было и при Поттере. Неудивительно, что команда остается ориентированной на владение.

Тем не менее, некоторые изменения уже есть. “Брайтон” будет более ориентирован на атаку, Де Дзерби, в отличие от Поттера, более вовлечен в тренировочной процесс, и игроки “Брайтона” говорят, что каждый день узнают что-то новое от работы с итальянским тренером, они им довольны.

Несмотря на три пропущенных мяча от “Ливерпуля”, защитные показатели “Брайтона” остаются одними из лучших в лиге. Только “Эвертон” пропустил в чемпионате меньше “чаек” (семь против восьми голов).

Де Дзерби в качестве тренера клуба АПЛ всего один матч, но уже принялся советовать Гарету Саутгейту кого ему нужно брать в сборную. По мнению тренера “Брайтона” вызова в национальную команду заслуживает форвард Данни Уэлбек, который, нужно признать, прекрасно сыграл против “Ливерпуля”.

Против “Тоттенхэма” из-за травмы не сыграют Мвепу и Модер, Кайседо под вопросом.

Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” выиграл всего один матч из последних четырех. Еще в первой половине сентября “шпоры” уступили в Лиге чемпионов “Спортингу” (0:2), а уже после международной паузы команда Антонио Конте проиграла “Арсеналу” (1:3) в дерби Северного Лондона, а затем сыграла вничью с “Айнтрахтом” (0:0).

После матча с “Айнтрахтом” стало известно о трагическом событии для “шпор” – на 63-м году жизни умер тренер по физподготовке “Тоттенхэма” Джан Пьеро Вентроне. Вентроне был давним соратником Конте и пользовался большим доверием и уважением футболистов, несмотря на свои тяжелые тренировки.

В игре с франкфуртским клубом у “Тоттенхэма” было несколько хороших шансов для того, чтобы забить, но Кейн, Сон и Перишич не реализовали свои моменты. Конте порадовало, что моменты у команды есть, но реализация его расстраивает. Это проблема выездных матчей “Тоттенхэма” – в последних четырех гостевых поединках команда Конте забила два гола, один из них автогол, второй – пенальти. Сон, после своего феерического хет-трика в ворота “Лестера”, снова не забивает уже два матча. Кулусевский оставается травмированным, как и Моура. Из-за дисквалификации не сыграет против “Брайтона” Эмерсон.

Статистика команд, цифры и факты

“Брайтон” и “Тоттенхэм” в последних трех сезонах добыли каждый по одной победе.

В сезоне 2022/23 во всех турнирах “Тоттенхэм” выиграл пока только один матч, переиграв “Ноттингем Форест” (три ничьи, два поражения).

Роберто Де Дзерби три раза противостоял Антонио Конте в Серии А, и ни разу не смог его победить (ничья, три поражения).

Харри Кейн забил “Брайтону” пять голов в семи матчах английской Премьер-лиги.

“Тоттенхэм” не может выиграть в последних четырех выездных поединках всех турниров.

Только “Эвертон” (7) пропустил в чемпионате Англии меньше, чем “Брайтон” (8).

Последние пять матчей Брайтона и Тоттенхэма

Брайтон

01.10 “Ливерпуль” 3:3 (АПЛ)

04.09 “Лестер” 5:2 (АПЛ)

30.08 “Фулхэм” 1:2 (АПЛ)

27.08 “Лидс” 1:0 (АПЛ)

24.08 “Форест Грин Роверс” 3:0 (Кубок лиги)

Тоттенхэм

04.10 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Лига чемпионов)

01.10 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)

17.09 “Лестер” 6:2 (АПЛ)

13.09 “Спортинг” 0:2 (Лига чемпионов)

07.09 “Марсель” 2:0 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 8 7 0 1 20-8 +12 21 2 "Манчестер Сити" 8 6 2 0 29-9 +20 20 3 "Тоттенхэм" 8 5 2 1 19-10 +9 17 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 4 2 1 14-8 +6 14 5 "Челси" 7 4 1 2 10-10 0 13 6 "Манчестер Юнайтед" 7 4 0 3 11-14 -3 12 7 "Ньюкасл" 8 2 5 1 12-8 +4 11 8 "Фулхэм" 8 3 2 3 13-15 -2 11 9 "Ливерпуль" 7 2 4 1 18-9 +9 10 10 "Брентфорд" 8 2 4 2 15-12 +3 10 11 "Эвертон" 8 2 4 2 7-7 0 10 12 "Лидс Юнайтед" 7 2 3 2 10-10 0 9 13 "Борнмут" 8 2 3 3 6-19 -13 9 14 "Астон Вилла" 8 2 2 4 6-10 -4 8 15 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 1 5 5-9 -4 7 16 "Саутгемптон" 8 2 1 5 8-13 -5 7 17 "Кристал Пэлас" 7 1 3 3 8-11 -3 6 18 "Вулверхэмптон" 8 1 3 4 3-9 -6 6 19 "Лестер Сити" 8 1 1 6 14-22 -8 4 20 "Ноттингем Форест" 8 1 1 6 6-21 -15 4

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: “Тоттенхэм” выиграл на южном побережье 2:0, “Брайтон” 1:0 в Лондоне. Однако предыдущие два матча лиги на “Амекс Стэдиум” были за “Брайтоном”. Общая статистика в АПЛ: шесть побед “Тоттенхэма”, три “Брайтона”, одна ничья.

Где смотреть матч Брайтон – Тоттенхэм

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Ориентировочные составы

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Эступиньян – Гросс, Троссард – Уэлбек

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Бентанкур, Биссума, Хейбьерг, Сессеньон – Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брайтон – Тоттенхэм от UA-Football

“Тоттенхэм” нельзя назвать явным фаворитом матча и это видно по коэффициентам. У команды Антонио Конте есть проблемы с выездными поединками и с забитыми голами. “Брайтон” явно находится на ходу, и смена тренера не сбила команду с ритма. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.