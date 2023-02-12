Лидс - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.02.2023

Чемпионат Англии, 23-й тур

12 февраля 2023. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 16:00 “Манчестер Юнайтед”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лидс” продолжает оставаться без главного тренера и во второй раз за пять дней сыграет против “Манчестер Юнайтед”. Первая игра на “Олд Траффорд” неожиданно закончилась результативной ничьей.

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Новости Лидса

Стечение обстоятельств или нет, но сразу после увольнения Джесси Марша “Лидс” провел очень неплохой матч против “Манчестер Юнайтед”. Йоркширцы выигрывали на “Олд Траффорд” со счетом 2:0, но затем все же пропустили два в середине второго тайма (2:2).

Во второй половине февраля “белые” проведут матчи чемпионата против “Эвертона” и “Саутгемптона” и именно к этим важнейшим поединкам за выживание руководство клуба намерено назначить тренера. Какие-то набранные очки в играх с “Юнайтед” рассматривались как приятный бонус, не более.

Возможно именно отсутствие бремя ответственности позволило сыграть “Лидсу” на “Олд Траффорд” со свободой и убеждением, появилась и какая-то организация игры, были элементы взаимопонимая у футболистов. Как никак, у “Лидса” хороший состав как для команды из второй половины таблицы, ему просто нужно указать правильное направление.

Матч против “Манчестер Юнайтед” пропустят Стрейк и Родриго, Рока и Купер под вопросом.

Новости Манчестер Юнайтед

Даже в таком неудачном результате, как домашняя ничья с “Лидсом” можно найти какие-то положительные моменты. Например, первый гол Джейдона Санчо после его возвращения. 22-летнему вингеру нужно было на несколько месяцев уйти в тень и заниматься индивидуально, чтобы привести в порядок свое физическое и психологическое состояние. И кажется, что небольшой перерыв от футбола пошел Санчо на пользу. Он появился на поле со скамейки запасных и именно благодаря его мячу “Юнайтед” избежал поражения.

В целом же, команда тен Хага испытывала ощутимые трудности, в частности в игре в центре поля, где не было двух основных футболистов Каземиро и Эриксена. Новичок Забитцер отыграл на приличном уровне, но вот Фред провел крайне слабый матч. Неубедительно выглядел в игре против “Лидса” и Ваут Вегорст. Однако продолжает забивать голы Маркус Рашфорд, поединок с “белыми” воспитанник МЮ начинал на правом фланге, был малоэффективен, но после серии замен переместился в центр, и свой гол забил, как настоящая “девятка”, замкнув кросс Далота головой.

Перед второй игрой с “Лидсом” и у “Манчестер Юнайтед” нет никаких изменений в кадровой ситуации. По-прежнему травмированы Антони, Марсьяль, Мактомини, Эриксен, ван де Бек, у Каземиро еще два матча дисквалификации.

Статистика команд, цифры и факты

“Лидс” не может выиграть в Премьер-лиге в восьми турах подряд Премьер-лиги, на “Элланд Роуд” – одна победа в последних восьми матчах.

“Манчестер Юнайтед” выиграл пять из 11 выездных поединков АПЛ 2022/23, в десяти матчах команда тен Хага забивала как минимум один гол (в целом – 15).

“Манчестер Юнайтед” проиграл шесть из 11 последних воскресных матчей АПЛ, четыре из девяти в нынешнем сезоне.

Только в сезоне 2003/04 Премьер-лиги “Лидс” набрал меньше очков после 21 матчей (17), чем в нынешней кампании.

В пяти из шести последних матчей против “Манчестер Юнайтед” “Лидс” пропускал два и больше голов.

“Манчестер Юнайтед” проиграл только два из 26 последних поединков во всех турнирах.

Последние пять матчей Лидса и Манчестер Юнайтед

Лидс

08.02 "Манчестер Юнайтед" 2:2 (АПЛ)

05.02 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

28.01 “Аккрингтон Стэнли” 3:1 (Кубок Англии)

22.01 “Брентфорд” 0:0 (АПЛ)

18.01 “Кардифф Сити” 5:2 (Кубок Англии)

Манчестер Юнайтед

08.02 "Лидс" 2:2 (АПЛ)

04.02 “Кристал Пэлас” 2:1 (АПЛ)

01.02 "Ноттингем Форест" 2:0 (Кубок лиги)

28.01 “Рединг” 3:1 (Кубок Англии)

25.01 “Ноттингем Форест” 3:0 (Кубок лиги)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 21 16 3 2 46-18 +28 51 2 "Манчестер Сити" 21 14 3 4 53-21 +32 45 3 "Манчестер Юнайтед" 22 13 4 5 36-28 +8 43 4 "Ньюкасл" 22 10 11 1 35-13 +22 41 5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 10 5 6 39-28 +11 35 7 "Фулхэм" 23 10 5 8 34-30 +4 35 8 "Брентфорд" 22 8 10 4 36-29 +7 34 9 "Челси" 22 8 7 7 23-22 +1 31 10 "Ливерпуль" 20 8 5 7 34-28 +6 29 11 "Астон Вилла" 21 8 4 9 25-31 -6 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 7 9 20-30 -10 25 13 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24 14 "Ноттингем Форест" 22 6 6 10 17-37 -20 24 15 "Вулверхэмптон" 22 6 5 11 17-31 -14 23 16 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20 17 "Лидс Юнайтед" 21 4 7 10 28-36 -8 19 18 "Эвертон" 21 4 6 11 16-28 -12 18 19 "Борнмут" 22 4 6 12 20-44 -24 18 20 "Саутгемптон" 22 4 3 15 18-40 -22 15

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Личные встречи

“Лидс” не может выиграть у “Манчестер Юнайтед” в Премьер-лиге восемь матчей подряд. В домашнем поединке прошлого сезона команда Марсело Бьелсы уступила “Юнайтед” на “Элланд Роуд” со счетом 2:4. Общая статистика АПЛ – 16 побед “Манчестер Юнайтед”, четыре “Лидса”, девять ничьих.

Ориентировочные составы

"Лидс": Мелье – Фирпо, Вебер, Кох, Эйлинг – Адамс, Маккенни – Ньонто, Харрисон, Синистерра – Бамфорд

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Фред, Забитцер – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Вегорст

Ставки и Коэффициенты на матч Лидс – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Лидс – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Почти 2.0 на победу “Манчестер Юнайтед” – это немного удивляет, но статистические факторы играют свою роль. МЮ объективно меньше побеждает без Каземиро и Эриксена, не так эффективна команда тен Хага и в гостевых матчах, по сравнению с “Олд Траффорд”. Но и не нужно забывать, что никто так давно не побеждал в АПЛ как “Лидс”. Вероятный сценарий – ничья или победа гостей. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.