Украинскому дерби не быть. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.03.23

Английская Премьер-лига, 26-й тур

4 марта, "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

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“Канониры” продолжают лидировать в английском первенстве, в то время как “вишни” все еще барахтаются на дне турнирной таблицы. У команд совсем разные задачи, а соответственно и разный ресурс для их выполнения. Однако в обоих коллективах есть представители национальной сборной Украины. На поле сегодня сможет выйти только один.

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Новости Арсенала

Лондонцы вернулись к победному пути после кризисного периода. Уже "Манчестер Сити", как это ему свойственно во второй половине чемпионата, начал поджимать "канониров" в спину, однако благодаря трем подряд победам подопечные Артеты продолжают держать "горожан" на расстоянии. Пока между командами отрыв в пять очков, и впереди еще 13 туров. Очень и очень увлекательное сражение между учеником и наставником, к которому еще и пытается (ситуативно, но все же) подключиться "Манчестер Юнайтед.

После домашнего поражения от "Ман Сити" 15 февраля клуб из Северного Лондона победил "Астон Виллу", "Лестер" и "Эвертон" забив девять голов. Во всех этих трех матчах знаковую роль сыграл забивший Александр Зинченко, который забил у ворота “львов”, против "лисов" вышел с капитанской повязкой, а с "ирисками" ассистировал. Он вместе с Эдегором, Сакой и Троссардом являются настоящими лидерами команды, которые тянут ее к чемпионству.

Кадры хозяев

Артета подтвердил, что Жоржиньо вернулся после болезни и сможет выйти против "Борнмута". Нкетиа, с повреждением доигравший матч против "Эвертона", сегодня все же может появиться на поле. А вот Эльнени и Жезус команде помочь не могут.

Новости Борнмута

Команда идет на 19 месте – здесь положительные эпитеты трудно подобрать. В этом году "вишни" победили лишь однажды, однако эта победа была добыта в принципиальном поединке. 18 февраля "Борнмут" в гостях взял верх над еще одним претендентом на вылет "Вулверхэмптоном". А вот в следующем туре подопечные О'Нила сразу же разгромно уступили "Манчестер Сити". Еще в первом тайме они пропустили трижды после перерыва еще однажды, однако все же смогли забить гол престижа.

Ситуация на дне таблицы достаточно плотная. Идущий на 14-м месте "Лестер" всего на три очка опережает 19-й "Борнмут". То есть каждый зачетный балл решающий, а победа может стать роковой и определяющей. Трудно "вишням" на что-то надеяться против "Арсенала" на "Эмирейтс", однако надежда умирает последней. Хотя и сенсации в этом сезоне – это не о футболе "Борнмута". Команда за весь этот чемпионат ни разу не победила команду из текущего топ-6, лишь дважды сыграв вничью (в обоих случаях с “Ньюкаслом”).

Кадры гостей

В “вишен” лазарет переполнен. Главное, что нужно знать украинцам, что Забарный только восстановился от травмы и постепенно втягивается в тренировки. К матчу против “Арсенала” он еще точно не будет привлечен. Также вне игры Винья, Тваренье, Станислас, Келли и Брукс. Только Кук вернулся после того, как пропустил пять поединков из-за травмы.

Последние пять матчей Арсенала и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)

25.02. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)

18.02. Астон Вилла – Арсенал 2:4 (АПЛ)

15.02. Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

11.02. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

25.02. Борнмут – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

18.02. Вулверхэмптон – Борнмут 0:1 (АПЛ)

11.02. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

04.02. Брайтон – Борнмут 1:0 (АПЛ)

21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

20.08.22. Борнмут – Арсенал 0:3 (АПЛ)

27.01.20. Борнмут – Арсенал 1:2 (Кубок Англии)

26.12.19. Борнмут – Арсенал 1:1 (АПЛ)

06.10.19. Арсенал – Борнмут 1:0 (АПЛ)

27.02.19. Арсенал – Борнмут 5:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 25 19 3 3 56 - 23 60 2 Манчестер Сити 25 17 4 4 64 - 25 55 3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41 - 28 49 4 Тоттенхэм 25 14 3 8 46 - 35 45 5 Ньюкасл 23 10 11 2 35 - 15 41 6 Ливерпуль 24 11 6 7 40 - 28 39 7 Фулхэм 25 11 6 8 36 - 31 39 8 Брайтон энд Хоув Альбион 22 10 5 7 39 - 29 35 9 Брентфорд 23 8 11 4 37 - 30 35 10 Челси 24 8 7 9 23 - 25 31 11 Астон Вилла 24 9 4 11 30 - 38 31 12 Кристал Пэлас 24 6 9 9 21 - 31 27 13 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18 - 42 25 14 Лестер Сити 24 7 3 14 36 - 42 24 15 Вулверхэмптон 25 6 6 13 18 - 35 24 16 Вест Хэм Юнайтед 24 6 5 13 23 - 29 23 17 Лидс Юнайтед 24 5 7 12 29 - 39 22 18 Эвертон 25 5 6 14 17 - 36 21 19 Борнмут 24 5 6 13 22 - 48 21 20 Саутгемптон 24 5 3 16 19 - 41 18

Цифры и факты

"Борнмут" пропустил 48 голов в текущей АПЛ - это самый плохой показатель.

После чемпионата мира "вишни" забили четыре гола в чемпионате – это тоже 20-й показатель в Премьер-лиге.

Мартинелли и Сака вместе забили всего на один гол меньше в чемпионате, чем весь "Борнмут" – 21 против 22.

"Канониры" в этом чемпионате имеют второе место по показателю пропущенных (23). Меньше от них пропустил только “Ньюкасл” (15).

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Борнмут

Прогноз матча Арсенал – Борнмут от UA-Football

Для "канониров" этот поединок будет еще одним кирпичом до чемпионства. Им важно будет правильно настроиться и одержать победу без особых затрат энергии. Конечно же, "Борнмут" выйдет на матч с целью заработать хотя бы одно очко, но в реальности им важно будет не проиграть разгромно. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме и в матче (Кф 1,7).