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Украинскому дерби не быть. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.03.23
Забарный мог дебютировать в чемпионате Англии в поединке против Зинченко, однако пока не набрал форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26-й тур
4 марта, "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
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“Канониры” продолжают лидировать в английском первенстве, в то время как “вишни” все еще барахтаются на дне турнирной таблицы. У команд совсем разные задачи, а соответственно и разный ресурс для их выполнения. Однако в обоих коллективах есть представители национальной сборной Украины. На поле сегодня сможет выйти только один.
Новости Арсенала
Лондонцы вернулись к победному пути после кризисного периода. Уже "Манчестер Сити", как это ему свойственно во второй половине чемпионата, начал поджимать "канониров" в спину, однако благодаря трем подряд победам подопечные Артеты продолжают держать "горожан" на расстоянии. Пока между командами отрыв в пять очков, и впереди еще 13 туров. Очень и очень увлекательное сражение между учеником и наставником, к которому еще и пытается (ситуативно, но все же) подключиться "Манчестер Юнайтед.
После домашнего поражения от "Ман Сити" 15 февраля клуб из Северного Лондона победил "Астон Виллу", "Лестер" и "Эвертон" забив девять голов. Во всех этих трех матчах знаковую роль сыграл забивший Александр Зинченко, который забил у ворота “львов”, против "лисов" вышел с капитанской повязкой, а с "ирисками" ассистировал. Он вместе с Эдегором, Сакой и Троссардом являются настоящими лидерами команды, которые тянут ее к чемпионству.
Кадры хозяев
Артета подтвердил, что Жоржиньо вернулся после болезни и сможет выйти против "Борнмута". Нкетиа, с повреждением доигравший матч против "Эвертона", сегодня все же может появиться на поле. А вот Эльнени и Жезус команде помочь не могут.
Новости Борнмута
Команда идет на 19 месте – здесь положительные эпитеты трудно подобрать. В этом году "вишни" победили лишь однажды, однако эта победа была добыта в принципиальном поединке. 18 февраля "Борнмут" в гостях взял верх над еще одним претендентом на вылет "Вулверхэмптоном". А вот в следующем туре подопечные О'Нила сразу же разгромно уступили "Манчестер Сити". Еще в первом тайме они пропустили трижды после перерыва еще однажды, однако все же смогли забить гол престижа.
Ситуация на дне таблицы достаточно плотная. Идущий на 14-м месте "Лестер" всего на три очка опережает 19-й "Борнмут". То есть каждый зачетный балл решающий, а победа может стать роковой и определяющей. Трудно "вишням" на что-то надеяться против "Арсенала" на "Эмирейтс", однако надежда умирает последней. Хотя и сенсации в этом сезоне – это не о футболе "Борнмута". Команда за весь этот чемпионат ни разу не победила команду из текущего топ-6, лишь дважды сыграв вничью (в обоих случаях с “Ньюкаслом”).
Кадры гостей
В “вишен” лазарет переполнен. Главное, что нужно знать украинцам, что Забарный только восстановился от травмы и постепенно втягивается в тренировки. К матчу против “Арсенала” он еще точно не будет привлечен. Также вне игры Винья, Тваренье, Станислас, Келли и Брукс. Только Кук вернулся после того, как пропустил пять поединков из-за травмы.
Последние пять матчей Арсенала и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 25.02. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 18.02. Астон Вилла – Арсенал 2:4 (АПЛ)
- 15.02. Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 11.02. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 25.02. Борнмут – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)
- 18.02. Вулверхэмптон – Борнмут 0:1 (АПЛ)
- 11.02. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
- 04.02. Брайтон – Борнмут 1:0 (АПЛ)
- 21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч между командами
20.08.22. Борнмут – Арсенал 0:3 (АПЛ)
27.01.20. Борнмут – Арсенал 1:2 (Кубок Англии)
26.12.19. Борнмут – Арсенал 1:1 (АПЛ)
06.10.19. Арсенал – Борнмут 1:0 (АПЛ)
27.02.19. Арсенал – Борнмут 5:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|25
|19
|3
|3
|56 - 23
|60
|2
|Манчестер Сити
|25
|17
|4
|4
|64 - 25
|55
|3
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41 - 28
|49
|4
|Тоттенхэм
|25
|14
|3
|8
|46 - 35
|45
|5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35 - 15
|41
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40 - 28
|39
|7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36 - 31
|39
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37 - 30
|35
|10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23 - 25
|31
|11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30 - 38
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21 - 31
|27
|13
|Ноттингем Форест
|24
|6
|7
|11
|18 - 42
|25
|14
|Лестер Сити
|24
|7
|3
|14
|36 - 42
|24
|15
|Вулверхэмптон
|25
|6
|6
|13
|18 - 35
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|6
|5
|13
|23 - 29
|23
|17
|Лидс Юнайтед
|24
|5
|7
|12
|29 - 39
|22
|18
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17 - 36
|21
|19
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22 - 48
|21
|20
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19 - 41
|18
Цифры и факты
- "Борнмут" пропустил 48 голов в текущей АПЛ - это самый плохой показатель.
- После чемпионата мира "вишни" забили четыре гола в чемпионате – это тоже 20-й показатель в Премьер-лиге.
- Мартинелли и Сака вместе забили всего на один гол меньше в чемпионате, чем весь "Борнмут" – 21 против 22.
- "Канониры" в этом чемпионате имеют второе место по показателю пропущенных (23). Меньше от них пропустил только “Ньюкасл” (15).
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Борнмут
Прогноз матча Арсенал – Борнмут от UA-Football
Для "канониров" этот поединок будет еще одним кирпичом до чемпионства. Им важно будет правильно настроиться и одержать победу без особых затрат энергии. Конечно же, "Борнмут" выйдет на матч с целью заработать хотя бы одно очко, но в реальности им важно будет не проиграть разгромно. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме и в матче (Кф 1,7).
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