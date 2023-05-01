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Лестер - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2023
Важный матч в подвале турнирной таблицы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 34-й тур
1 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 22:00 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Цена победы в матче “Лестера” с “Эвертоном” – шестнадцатое место. Пять конкурентов “лис” и “ирисок” в борьбе за выживание проиграли свои матчи в 34-м туре. Значение этой игры невозможно переоценить.
Новости Лестера
Дин Смит начинал свою работу в “Лестере” в матче с “Манчестер Сити”, который невозможно были выиграть (поражение 1:3), но затем “лисы” взяли четыре очка в двух турах, победив “Вулверхэмптон” (2:1) и сыграв вничью с “Лидсом” (1:1).
В матче с “Вулвз” команда Дина Смита пропустила первой, но смогла отыграться (пенальти Ихеаначо), а затем Кастань забил победный гол. Игра с “Лидсом” получилась тоже с особенным сюжетом. Тилеманс забил прекрасный гол, но он был отменен из-за офсайда, затем “Лидс” вышел вперед, но “Лестер” в конце матча мог отыграться благодаря голу Варди, и тот же Варди забил еще раз (из офсайда), а в конце матча Бамфорд едва не принес “Лидсу” победу.
В атаке, которая завершилась голом Варди получил травму Ихеаначо, и это большая потеря для “Лестера”. Также в матче с “Эвертоном” Дин Смит не сможет рассчитывать на Джастина, Эванса и Перейру.
Новости Эвертона
С каждым матчем сложнее находить аргументы в пользу “Эвертона”. “Ириски” не могут выиграть шесть матчей подряд, у них только одна победа в последних десяти турах. Положительный импульс от назначения Шона Дайча иссяк очень быстро.
Даже “Гудисон Парк” больше не является положительным фактором. На своем стадионе “Эвертон” проиграл два последних матча, пропустив в них семь голов.
Поражение “Ньюкаслу” в четверг было удручающим. Несмотря на появление в основе Калверт-Льюина, Дукуре и Онана, у “Эвертона” все равно оставались большие проблемы с создание хорошим голевых шансов. Не зря “ириски” забили меньше всех в лиге (25 голов).
Еще более удручающей была игра в защите. Когда “Ньюкасл” включился, он легко забивал голы. Показательным был четвертый гол в ворота Пикфорда, когда Исак выполнил шикарный проход по флангу в штрафную при полном попустительстве нескольких игроков “Эвертона”, и выполнил прострел на Уилсона.
Капитан команды Шеймус Коулмен может вернуться к матчу с “Лестером”. Бен Годфри провел не самый убедительный матч на его позиции в прошлом туре.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” не побеждает в выездных матчах с первого октября (пять ничьих, семь поражений). В девяти этих поединках “ириски” не смогли забить.
- “Эвертон” выиграл два последних матча гостевых матча против “Лестера”.
- “Лестер” пропускал как минимум один гол в последних 18 матчах английской Премьер-лиги. В последних пяти поединках “лисы” пропускали первыми.
- Джейми Варди забил шесть голов в 13 матчах против “Эвертона”.
- Главный тренер “Лестера” Дин Смит еще ни разу не проигрывал “Эвертону” (четыре победы, две ничьи).
- “Эвертон” выиграл всего один из десяти последних матчей АПЛ (четыре ничьи, пять поражений).
- Только “Челси” (один) забил в апреле меньше голов, чем “Эвертон” (три).
Последние пять матчей Лестера и Эвертона
Лестер
- 25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
- 22.04 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)
- 15.04 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
- 08.04 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)
- 04.04 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
Эвертон
- 27.04 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)
- 22.04 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 15.04 “Фулхэм” 1:3 (АПЛ)
- 08.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)
- 03.04 “Тоттенхэм” 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|24
|4
|4
|84-30
|+54
|76
|2
|"Арсенал"
|33
|23
|6
|4
|78-38
|+40
|75
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|11
|4
|61-27
|+34
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|6
|7
|49-39
|+10
|63
|5
|"Ливерпуль"
|33
|16
|8
|9
|65-42
|+23
|56
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|6
|12
|63-57
|+6
|54
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|6
|12
|46-42
|+4
|54
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|15
|7
|9
|61-40
|+21
|52
|9
|"Брентфорд"
|34
|12
|14
|8
|52-44
|+8
|50
|10
|"Фулхэм"
|33
|13
|6
|14
|45-45
|0
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|34
|10
|10
|14
|35-45
|-10
|40
|12
|"Челси"
|32
|10
|9
|13
|30-35
|-5
|39
|13
|"Борнмут"
|34
|11
|6
|17
|36-64
|-28
|39
|14
|"Вулверхэмптон"
|34
|10
|7
|17
|29-50
|-21
|37
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|7
|17
|37-47
|-10
|34
|16
|"Лидс Юнайтед"
|34
|7
|9
|18
|43-67
|-24
|30
|17
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|18
|"Лестер Сити"
|33
|8
|5
|20
|44-57
|-13
|29
|19
|"Эвертон"
|33
|6
|10
|17
|25-50
|-25
|28
|20
|"Саутгемптон"
|34
|6
|6
|22
|28-60
|-32
|24
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Где смотреть матч Лестер – Эвертон
Личные встречи
В ноябре “Лестер” выиграл на выезде у “Эвертона” благодаря голам Тилеманса и Барнса (2:0). Это была первая победа “лис” над “ирисками” в чемпионате за шесть матчей. Общая статистика АПЛ: 11 побед “Эвертона”, семь “Лестера”, 15 ничьих.
Ориентировочные составы
“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен – Тилеманс, Сумаре – Тете, Маддисон, Барнс – Дака
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Коулмэн – Онана, Гейе, Дукуре – Макнил, Калверт-Льюин, Ивоби
Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Эвертон
Прогноз на матч Лестер – Эвертон от UA-Football
“Лестер” неплохо провел свои два последних матчах, в игре “Эвертона” найти что-то обнадеживающее сложно. “Лестер” пропускает от всех подряд, но “Эвертону” сложно даются голы, Выводы напрашиваются сами. “Лисы” победят, но пропустят один гол. Прогноз – победа “Лестера” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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