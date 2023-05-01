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Лестер - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2023

Англия
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Важный матч в подвале турнирной таблицы

Лестер - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 34-й тур

1 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 22:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Цена победы в матче “Лестера” с “Эвертоном” – шестнадцатое место. Пять конкурентов “лис” и “ирисок” в борьбе за выживание проиграли свои матчи в 34-м туре. Значение этой игры невозможно переоценить.

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Содержание

Новости Лестера

Дин Смит начинал свою работу в “Лестере” в матче с “Манчестер Сити”, который невозможно были выиграть (поражение 1:3), но затем “лисы” взяли четыре очка в двух турах, победив “Вулверхэмптон” (2:1) и сыграв вничью с “Лидсом” (1:1).

В матче с “Вулвз” команда Дина Смита пропустила первой, но смогла отыграться (пенальти Ихеаначо), а затем Кастань забил победный гол. Игра с “Лидсом” получилась тоже с особенным сюжетом. Тилеманс забил прекрасный гол, но он был отменен из-за офсайда, затем “Лидс” вышел вперед, но “Лестер” в конце матча мог отыграться благодаря голу Варди, и тот же Варди забил еще раз (из офсайда), а в конце матча Бамфорд едва не принес “Лидсу” победу.

В атаке, которая завершилась голом Варди получил травму Ихеаначо, и это большая потеря для “Лестера”. Также в матче с “Эвертоном” Дин Смит не сможет рассчитывать на Джастина, Эванса и Перейру.

Новости Эвертона

С каждым матчем сложнее находить аргументы в пользу “Эвертона”. “Ириски” не могут выиграть шесть матчей подряд, у них только одна победа в последних десяти турах. Положительный импульс от назначения Шона Дайча иссяк очень быстро.

Даже “Гудисон Парк” больше не является положительным фактором. На своем стадионе “Эвертон” проиграл два последних матча, пропустив в них семь голов.

Поражение “Ньюкаслу” в четверг было удручающим. Несмотря на появление в основе Калверт-Льюина, Дукуре и Онана, у “Эвертона” все равно оставались большие проблемы с создание хорошим голевых шансов. Не зря “ириски” забили меньше всех в лиге (25 голов).

Еще более удручающей была игра в защите. Когда “Ньюкасл” включился, он легко забивал голы. Показательным был четвертый гол в ворота Пикфорда, когда Исак выполнил шикарный проход по флангу в штрафную при полном попустительстве нескольких игроков “Эвертона”, и выполнил прострел на Уилсона.

Капитан команды Шеймус Коулмен может вернуться к матчу с “Лестером”. Бен Годфри провел не самый убедительный матч на его позиции в прошлом туре.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Эвертон” не побеждает в выездных матчах с первого октября (пять ничьих, семь поражений). В девяти этих поединках “ириски” не смогли забить.
  • “Эвертон” выиграл два последних матча гостевых матча против “Лестера”.
  • “Лестер” пропускал как минимум один гол в последних 18 матчах английской Премьер-лиги. В последних пяти поединках “лисы” пропускали первыми.
  • Джейми Варди забил шесть голов в 13 матчах против “Эвертона”.
  • Главный тренер “Лестера” Дин Смит еще ни разу не проигрывал “Эвертону” (четыре победы, две ничьи).
  • “Эвертон” выиграл всего один из десяти последних матчей АПЛ (четыре ничьи, пять поражений).
  • Только “Челси” (один) забил в апреле меньше голов, чем “Эвертон” (три).

Последние пять матчей Лестера и Эвертона

Лестер

  • 25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
  • 22.04 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)
  • 15.04 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
  • 08.04 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)
  • 04.04 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

Эвертон

  • 27.04 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)
  • 22.04 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
  • 15.04 “Фулхэм” 1:3 (АПЛ)
  • 08.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)
  • 03.04 “Тоттенхэм” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 32 24 4 4 84-30 +54 76
2 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75
3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65
4 "Манчестер Юнайтед" 32 19 6 7 49-39 +10 63
5 "Ливерпуль" 33 16 8 9 65-42 +23 56
6 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54
7 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54
8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52
9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50
10 "Фулхэм" 33 13 6 14 45-45 0 45
11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40
12 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39
13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39
14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37
15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34
16 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30
17 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30
18 "Лестер Сити" 33 8 5 20 44-57 -13 29
19 "Эвертон" 33 6 10 17 25-50 -25 28
20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Где смотреть матч Лестер – Эвертон

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Личные встречи

В ноябре “Лестер” выиграл на выезде у “Эвертона” благодаря голам Тилеманса и Барнса (2:0). Это была первая победа “лис” над “ирисками” в чемпионате за шесть матчей. Общая статистика АПЛ: 11 побед “Эвертона”, семь “Лестера”, 15 ничьих.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен – Тилеманс, Сумаре – Тете, Маддисон, Барнс – Дака

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Коулмэн – Онана, Гейе, Дукуре – Макнил, Калверт-Льюин, Ивоби

Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Эвертон

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2.03
3.55
3.95
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Прогноз на матч Лестер – Эвертон от UA-Football

“Лестер” неплохо провел свои два последних матчах, в игре “Эвертона” найти что-то обнадеживающее сложно. “Лестер” пропускает от всех подряд, но “Эвертону” сложно даются голы, Выводы напрашиваются сами. “Лисы” победят, но пропустят один гол. Прогноз – победа “Лестера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ ставки Лестер Сити Прогнозы
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