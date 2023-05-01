Лестер - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2023

Чемпионат Англии, 34-й тур

1 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 22:00 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Цена победы в матче “Лестера” с “Эвертоном” – шестнадцатое место. Пять конкурентов “лис” и “ирисок” в борьбе за выживание проиграли свои матчи в 34-м туре. Значение этой игры невозможно переоценить.

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Новости Лестера

Дин Смит начинал свою работу в “Лестере” в матче с “Манчестер Сити”, который невозможно были выиграть (поражение 1:3), но затем “лисы” взяли четыре очка в двух турах, победив “Вулверхэмптон” (2:1) и сыграв вничью с “Лидсом” (1:1).

В матче с “Вулвз” команда Дина Смита пропустила первой, но смогла отыграться (пенальти Ихеаначо), а затем Кастань забил победный гол. Игра с “Лидсом” получилась тоже с особенным сюжетом. Тилеманс забил прекрасный гол, но он был отменен из-за офсайда, затем “Лидс” вышел вперед, но “Лестер” в конце матча мог отыграться благодаря голу Варди, и тот же Варди забил еще раз (из офсайда), а в конце матча Бамфорд едва не принес “Лидсу” победу.

В атаке, которая завершилась голом Варди получил травму Ихеаначо, и это большая потеря для “Лестера”. Также в матче с “Эвертоном” Дин Смит не сможет рассчитывать на Джастина, Эванса и Перейру.

Новости Эвертона

С каждым матчем сложнее находить аргументы в пользу “Эвертона”. “Ириски” не могут выиграть шесть матчей подряд, у них только одна победа в последних десяти турах. Положительный импульс от назначения Шона Дайча иссяк очень быстро.

Даже “Гудисон Парк” больше не является положительным фактором. На своем стадионе “Эвертон” проиграл два последних матча, пропустив в них семь голов.

Поражение “Ньюкаслу” в четверг было удручающим. Несмотря на появление в основе Калверт-Льюина, Дукуре и Онана, у “Эвертона” все равно оставались большие проблемы с создание хорошим голевых шансов. Не зря “ириски” забили меньше всех в лиге (25 голов).

Еще более удручающей была игра в защите. Когда “Ньюкасл” включился, он легко забивал голы. Показательным был четвертый гол в ворота Пикфорда, когда Исак выполнил шикарный проход по флангу в штрафную при полном попустительстве нескольких игроков “Эвертона”, и выполнил прострел на Уилсона.

Капитан команды Шеймус Коулмен может вернуться к матчу с “Лестером”. Бен Годфри провел не самый убедительный матч на его позиции в прошлом туре.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” не побеждает в выездных матчах с первого октября (пять ничьих, семь поражений). В девяти этих поединках “ириски” не смогли забить.

“Эвертон” выиграл два последних матча гостевых матча против “Лестера”.

“Лестер” пропускал как минимум один гол в последних 18 матчах английской Премьер-лиги. В последних пяти поединках “лисы” пропускали первыми.

Джейми Варди забил шесть голов в 13 матчах против “Эвертона”.

Главный тренер “Лестера” Дин Смит еще ни разу не проигрывал “Эвертону” (четыре победы, две ничьи).

“Эвертон” выиграл всего один из десяти последних матчей АПЛ (четыре ничьи, пять поражений).

Только “Челси” (один) забил в апреле меньше голов, чем “Эвертон” (три).

Последние пять матчей Лестера и Эвертона

Лестер

25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)

22.04 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)

15.04 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

08.04 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)

04.04 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

Эвертон

27.04 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)

22.04 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

15.04 “Фулхэм” 1:3 (АПЛ)

08.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)

03.04 “Тоттенхэм” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 24 4 4 84-30 +54 76 2 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 32 19 6 7 49-39 +10 63 5 "Ливерпуль" 33 16 8 9 65-42 +23 56 6 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 7 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 33 13 6 14 45-45 0 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39 13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39 14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30 17 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 18 "Лестер Сити" 33 8 5 20 44-57 -13 29 19 "Эвертон" 33 6 10 17 25-50 -25 28 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Личные встречи

В ноябре “Лестер” выиграл на выезде у “Эвертона” благодаря голам Тилеманса и Барнса (2:0). Это была первая победа “лис” над “ирисками” в чемпионате за шесть матчей. Общая статистика АПЛ: 11 побед “Эвертона”, семь “Лестера”, 15 ничьих.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен – Тилеманс, Сумаре – Тете, Маддисон, Барнс – Дака

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Коулмэн – Онана, Гейе, Дукуре – Макнил, Калверт-Льюин, Ивоби

Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Эвертон

Прогноз на матч Лестер – Эвертон от UA-Football

“Лестер” неплохо провел свои два последних матчах, в игре “Эвертона” найти что-то обнадеживающее сложно. “Лестер” пропускает от всех подряд, но “Эвертону” сложно даются голы, Выводы напрашиваются сами. “Лисы” победят, но пропустят один гол. Прогноз – победа “Лестера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.