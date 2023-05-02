Арсенал - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.2023

Чемпионат Англии, 34-й тур

2 мая 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 22:00 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” и “Челси” в апреле на двоих выиграли всего один матч из двенадцати. “Канониры” все еще сохраняют теоретические шансы на чемпионский титул, “синие” просто доигрывают сезон, мечтая о летнем перерыве.

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Новости Арсенала

Микель Артета уверяет, что его не устраивает второе место “Арсенала” в турнирной таблицы АПЛ. И во вторник вечером “канониры” могут вновь возглавить чемпионат, если переиграют “Челси”. Правда, у “Арсенала” будет на два сыгранных матча больше.

“Канониры” растеряли все свои преимущество. И если в неудачах с “Вест Хэмом” (2:2) и “Саутгемптоном” (3:3) можно искать психологические причины, то поражение в центральной игре второго круга с “Манчестер Сити” (1:4) явно указало на соотношение сил.

“Сити” был лучше в каждом аспекте игры. Они были более агрессивными, они лучше держали мяч, они выигрывали почти каждую дуэль. Они заслуживали победить, потому что сыграли лучше”, – считает Артета.

Тренер “Арсенала” призывает забыть о том, что случилось в Манчестере. Но ранее “Арсенал” уже должен был забывать о результатах против “Ливерпуля”, “Вест Хэма” и “Саутгемптона”. Не помогает. Возможно, нужно что-то поменять в стиле игры.

Центрбек Салиба остается травмированным, Томиясу и Эльнени вернутся уже в следующем сезоне.

Новости Челси

Наберет ли Фрэнк Лэмпард хотя бы одно очко в качестве главного тренера “Челси”?

Иногда появляется впечатление, что “синие” способны проиграть все шесть оставшиеся матчей сезона.

Игра против “Брентфорда” в прошлую среду уже даже не вызывала гнев или разочарование у болельщиков “Челси”, которые даже не заполнили полностью “Стэмфорд Бридж”. После финального свистка, который ознаменовал собой очередное поражение со счетом 0:2, даже не было оглушительного “бууу”. Стадион был полупустой, оставшиеся фаны не хотели в чем-то обвинять Лэмпарда.

И действительно, мало какой тренер преуспел бы в таких обстоятельствах, но если говорить о конкретном матче с “Брентфордом”, в результате есть и некоторая вина Лэмпарда. Он выбрал неудачную схему и состав на матч, оставив практически всех футболистов атаки в запасе, а когда начал делать изменения, было уже поздно. Это было пятое подряд поражение легенды после его возвращения.

Мало того, “Челси” забил под руководством Лэмпарда всего один гол. К матчу с “Арсеналом” восстановился Хавертц, кроме того Лэмпард недвусмысленно дал понять, что игровые минут в игре против бывшего клуба получит Обамеянг.

Среди травмированных – Кулибали, Джеймс, Маунт, Кукурелья, Броя.

Статистика команд, цифры и факты

В последний раз у “Арсенала” была серия из четырех матчей без побед в АПЛ в декабре 2020 года.

Микель Артета выиграл пять из семи матчей против “Челси” в качестве главного тренера “Арсенала”.

“Челси” проиграл во всех турнирах уже 19 матчей – это худший показатель с 1988 года.

“Челси” забил всего один гол в последних пяти матчах.

Только “Саутгемптон” меньше делал клиншиты на своем поле, чем “Арсенал” (три) в матчах АПЛ. Одновременно с этим “канониры” не смогли забить только в одной домашней игре чемпионата (“Ньюкасл” 0:0).

Только три команды забили меньше голов в чемпионате, чем “Челси” (30).

Вингер “Арсенала” Букайо Сака поучаствовал в 16 голах в 16 домашних матчах Премьер-лиги.

“Арсенал” не проиграл “Челси” ни одного матча в АПЛ посреди недели.

“Арсенал” не проиграл ни одного лондонского дерби в нынешнем сезоне.

Последние пять матчей Арсенала и Челси

Арсенал

26.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

21.04 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)

16.04 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)

Челси

26.04 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)

18.04 “Реал Мадрид 0:2 (Лига чемпионов)

15.04 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

12.04 “Реал” Мадрид 0:2 (Лига чемпионов)

08.04 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 24 4 4 84-30 +54 76 2 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 32 19 6 7 49-39 +10 63 5 "Ливерпуль" 33 16 8 9 65-42 +23 56 6 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 7 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 33 13 6 14 45-45 0 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39 13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39 14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Где смотреть матч Арсенал – Челси

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Личные встречи

“Арсенал” очень уверенно обыграл “Челси” в первом круге на “Стэмфорд Бридж”, хотя и забил всего один гол (1:0). В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: “Арсенал” 4:2, “Челси” 2:0.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли

“Челси”: Аррисбалага – Чилуэлл, Силва, Фофана, Чалоба – Канте, Фернандес – Мудрик, Галлахер, Стерлинг – Хавертц

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Челси

Прогноз на матч Арсенал – Челси от UA-Football

“Челси” не выигрывает, “Арсенал” не выигрывает. Но “синие” даже не забивают голов, что не скажешь об “Арсенале”. Тем не менее команда Микеля Артеты имеет поразительную способность пропускать странные голы на своем поле. Вероятно и “Челси” забьет свой гол на “Эмирейтс”. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.