Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.05.2023

Чемпионат Англии, 36-й тур

13 мая 2023. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Астон Вилла” проиграла два последних матча АПЛ, и отодвинулась от борьбы за еврокубки. Домашний матч с “Тоттенхэмом” – один из последних шансов вклиниться в первую семерку.

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Новости Астон Виллы

“Астон Вилла” не проигрывала в Премьер-лиге два месяца (восемь побед, две ничьи), что позволило бирмингемцам взлететь в верхнюю половину таблицу, а Унаи Эмери – получить приз лучшему тренеру апреля в АПЛ. Символом этого подъема “Виллы” стала уверенная домашняя победа над “Ньюкаслом” (3:0).

Но после игры с “сороками” команда Унаи Эмери выиграла один матч из четырех, на своем поле против “Фулхэма” (1:0). В трех последних гостевых поединках “Астон Вилла” взяла всего одно очко, сыграв 1:1 с “Брентфордом” и проиграв “Манчестер Юнайтед” и “Вулверхэмптону” со счетом 0:1.

Эмери признает, что его команде лучше удаются домашние матчи, хуже дела на выезде, но в целом он старается избегать каких-то общений. И правда, игра с “Вулверхэмптоном” отличалась от встречи с “МЮ”. На “Олд Траффорд” команда Эмери сыграла слабо, но с “вулвз” могла брать какие-то очки.

К матчу с “Тоттенхэмом” готовы все игроки “Астон Виллы” за исключением резервного вратаря Джеда Стира.

Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” продолжает искать нового тренера на следующий сезон, а в это время и.о. Райан Мэйсон пытается достойно завершить нынешнюю кампанию.

31-летний тренер пытается искать интересные сочетания и экспериментирует с позициями футболистов. Например, в последней игре против “Кристал Пэлас” у “Тоттенхэма” была гибкая схема, при которой за спиной у Педро Порро был Эмерсон Роял, что позволило испанскому вингбеку/вингеру свободнее действовать в атаке. И именно Порро отдал результативный пас на Кейна, после которого лидер “шпор” забил победный и единственный гол в матче.

Для “Тоттенхэма” это был первый клиншит за десять туров, что можно считать большим достижением. “Шпоры” пропустили в 35 турах 57 голов – это худший показатель верхней половины таблицы.

Ив Биссума восстановился после травмы, должен быть готов и центрбек Клеман Лангле, получивший повреждение в прошлом туре. Все еще травмированы Льорис, Бентанкур и Сессеньон.

Статистика команд, цифры и факты

Победа над “Кристал Пэлас” стала для “Тоттенхэма” первой за пять туров, это была первая игра чемпионата с 26 февраля, в которой “шпоры” не пропустили.

“Тоттенхэм” выиграл 12 из последних 15 матчей против “Астон Виллы”.

“Шпоры” не проигрывают на “Вилла Парк” с 2008 года (десять побед, четыре ничьи).

Харри Кейн принял участие в 11 голах в ворота “Виллы” в 12 последних матчах.

“Тоттенхэм” не может выиграть на выезде в АПЛ шесть матчей (две ничьи, четыре поражения), и пропустил десять голов в последних двух выездных поединках.

“Астон Вилла” выиграла пять последних домашних матчей в Премьер-лиге.

Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма

Астон Вилла

06.05 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

30.04 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)

25.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)

22.04 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

15.04 “Ньюкасл” 3:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

06.05 “Кристал Пэлас” 1:0

30.04 “Ливерпуль” 3:4 (АПЛ)

27.04 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)

23.04 “Ньюкасл” 1:6 (АПЛ)

15.04 “Борнмут” 2:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 4 4 89-31 +58 82 2 "Арсенал" 35 25 6 4 83-39 +44 81 3 "Ньюкасл" 34 18 11 5 61-29 +32 65 4 "Манчестер Юнайтед" 34 19 6 9 49-41 +8 63 5 "Ливерпуль" 35 18 8 9 67-42 +25 62 6 "Тоттенхэм" 35 17 6 12 64-57 +7 57 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 16 7 10 63-45 +18 55 8 "Астон Вилла" 35 16 6 13 46-43 +3 54 9 "Брентфорд" 35 12 14 9 52-45 +7 50 10 "Фулхэм" 35 14 6 15 50-49 +1 48 11 "Челси" 34 11 9 14 34-39 -5 42 12 "Кристал Пэлас" 35 10 10 15 35-46 -11 40 13 "Вулверхэмптон" 35 11 7 17 30-50 -20 40 14 "Борнмут" 35 11 6 18 37-67 -30 39 15 "Вест Хэм Юнайтед" 35 10 7 18 38-50 -12 37 16 "Ноттингем Форест" 35 8 9 18 34-65 -31 33 17 "Эвертон" 35 7 11 17 32-53 -21 32 18 "Лестер Сити" 35 8 6 21 49-64 -15 30 19 "Лидс Юнайтед" 35 7 9 19 44-69 -25 30 20 "Саутгемптон" 35 6 6 23 31-64 -33 24

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Личные встречи

“Астон Вилла” победила в первом круге на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” благодаря голам Буэндии и Дугласа Луиса (2:0). В прошлом сезоне “шпоры” выиграли два матча: 4:0 на выезде и 2:1 на своем поле. Общая статистика АПЛ – 24 победы “Тоттенхэма”, 16 “Астон Виллы”, 15 ничьих.

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено – Рэмзи, Дуглас Луис, Камара, Макгинн – Буэндиа, Уоткинс

“Тоттенхэм”: Форстер – Лангле, Ромеро, Эмерсон – Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Порро – Ришарлисон, Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч Астон Вилла – Тоттенхэм

Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football

“Астон Вилла” в последнее время демонстрирует себя сильной домашней командой, “Тоттенхэму” сложно даются гостевые матчи. Однако смущает то, что в последних четырех матчах команда Унаи Эмери забила всего два гола, и в целом создает меньше моментов. У “шпор” всегда есть вероятно того, что забьет Кейн. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.