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Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.05.2023
Увлекательная битва за место в Лиге конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 36-й тур
13 мая 2023. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 18:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Астон Вилла” проиграла два последних матча АПЛ, и отодвинулась от борьбы за еврокубки. Домашний матч с “Тоттенхэмом” – один из последних шансов вклиниться в первую семерку.
Новости Астон Виллы
“Астон Вилла” не проигрывала в Премьер-лиге два месяца (восемь побед, две ничьи), что позволило бирмингемцам взлететь в верхнюю половину таблицу, а Унаи Эмери – получить приз лучшему тренеру апреля в АПЛ. Символом этого подъема “Виллы” стала уверенная домашняя победа над “Ньюкаслом” (3:0).
Но после игры с “сороками” команда Унаи Эмери выиграла один матч из четырех, на своем поле против “Фулхэма” (1:0). В трех последних гостевых поединках “Астон Вилла” взяла всего одно очко, сыграв 1:1 с “Брентфордом” и проиграв “Манчестер Юнайтед” и “Вулверхэмптону” со счетом 0:1.
Эмери признает, что его команде лучше удаются домашние матчи, хуже дела на выезде, но в целом он старается избегать каких-то общений. И правда, игра с “Вулверхэмптоном” отличалась от встречи с “МЮ”. На “Олд Траффорд” команда Эмери сыграла слабо, но с “вулвз” могла брать какие-то очки.
К матчу с “Тоттенхэмом” готовы все игроки “Астон Виллы” за исключением резервного вратаря Джеда Стира.
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм” продолжает искать нового тренера на следующий сезон, а в это время и.о. Райан Мэйсон пытается достойно завершить нынешнюю кампанию.
31-летний тренер пытается искать интересные сочетания и экспериментирует с позициями футболистов. Например, в последней игре против “Кристал Пэлас” у “Тоттенхэма” была гибкая схема, при которой за спиной у Педро Порро был Эмерсон Роял, что позволило испанскому вингбеку/вингеру свободнее действовать в атаке. И именно Порро отдал результативный пас на Кейна, после которого лидер “шпор” забил победный и единственный гол в матче.
Для “Тоттенхэма” это был первый клиншит за десять туров, что можно считать большим достижением. “Шпоры” пропустили в 35 турах 57 голов – это худший показатель верхней половины таблицы.
Ив Биссума восстановился после травмы, должен быть готов и центрбек Клеман Лангле, получивший повреждение в прошлом туре. Все еще травмированы Льорис, Бентанкур и Сессеньон.
Статистика команд, цифры и факты
- Победа над “Кристал Пэлас” стала для “Тоттенхэма” первой за пять туров, это была первая игра чемпионата с 26 февраля, в которой “шпоры” не пропустили.
- “Тоттенхэм” выиграл 12 из последних 15 матчей против “Астон Виллы”.
- “Шпоры” не проигрывают на “Вилла Парк” с 2008 года (десять побед, четыре ничьи).
- Харри Кейн принял участие в 11 голах в ворота “Виллы” в 12 последних матчах.
- “Тоттенхэм” не может выиграть на выезде в АПЛ шесть матчей (две ничьи, четыре поражения), и пропустил десять голов в последних двух выездных поединках.
- “Астон Вилла” выиграла пять последних домашних матчей в Премьер-лиге.
Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма
Астон Вилла
- 06.05 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 30.04 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
- 25.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 22.04 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 15.04 “Ньюкасл” 3:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 06.05 “Кристал Пэлас” 1:0
- 30.04 “Ливерпуль” 3:4 (АПЛ)
- 27.04 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)
- 23.04 “Ньюкасл” 1:6 (АПЛ)
- 15.04 “Борнмут” 2:3 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|4
|4
|89-31
|+58
|82
|2
|"Арсенал"
|35
|25
|6
|4
|83-39
|+44
|81
|3
|"Ньюкасл"
|34
|18
|11
|5
|61-29
|+32
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|19
|6
|9
|49-41
|+8
|63
|5
|"Ливерпуль"
|35
|18
|8
|9
|67-42
|+25
|62
|6
|"Тоттенхэм"
|35
|17
|6
|12
|64-57
|+7
|57
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|16
|7
|10
|63-45
|+18
|55
|8
|"Астон Вилла"
|35
|16
|6
|13
|46-43
|+3
|54
|9
|"Брентфорд"
|35
|12
|14
|9
|52-45
|+7
|50
|10
|"Фулхэм"
|35
|14
|6
|15
|50-49
|+1
|48
|11
|"Челси"
|34
|11
|9
|14
|34-39
|-5
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|10
|15
|35-46
|-11
|40
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|11
|7
|17
|30-50
|-20
|40
|14
|"Борнмут"
|35
|11
|6
|18
|37-67
|-30
|39
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|10
|7
|18
|38-50
|-12
|37
|16
|"Ноттингем Форест"
|35
|8
|9
|18
|34-65
|-31
|33
|17
|"Эвертон"
|35
|7
|11
|17
|32-53
|-21
|32
|18
|"Лестер Сити"
|35
|8
|6
|21
|49-64
|-15
|30
|19
|"Лидс Юнайтед"
|35
|7
|9
|19
|44-69
|-25
|30
|20
|"Саутгемптон"
|35
|6
|6
|23
|31-64
|-33
|24
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Личные встречи
“Астон Вилла” победила в первом круге на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” благодаря голам Буэндии и Дугласа Луиса (2:0). В прошлом сезоне “шпоры” выиграли два матча: 4:0 на выезде и 2:1 на своем поле. Общая статистика АПЛ – 24 победы “Тоттенхэма”, 16 “Астон Виллы”, 15 ничьих.
Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Морено – Рэмзи, Дуглас Луис, Камара, Макгинн – Буэндиа, Уоткинс
“Тоттенхэм”: Форстер – Лангле, Ромеро, Эмерсон – Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Порро – Ришарлисон, Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч Астон Вилла – Тоттенхэм
Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football
“Астон Вилла” в последнее время демонстрирует себя сильной домашней командой, “Тоттенхэму” сложно даются гостевые матчи. Однако смущает то, что в последних четырех матчах команда Унаи Эмери забила всего два гола, и в целом создает меньше моментов. У “шпор” всегда есть вероятно того, что забьет Кейн. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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