Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.08.23

Английская Премьер-лига, третий тур

27 августа, 16:00. "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный арбитр: Джаред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Сегодня встречаются коллективы разных типов: новичок АПЛ против действующего чемпиона. В текущем сезоне команды тоже стартовали категорически противоположно. В то время как "Сити" прогнозировано добыл шесть очков в стартовых двух турах, "клинки" пока идут с нулем в графе заработанных баллов.

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Новости Шеффилд Юнайтед

Возвращение в АПЛ произошло не гладко. В первом туре подопечные Хекингботтома уступили дома 0:1 "Кристалл Пелас". Однако счет не отражал ход событий на поле, ведь разрыв в нем должен быть больше. "Шеффилду" повезло, что реализация подвела "стекольщиков". Во втором туре уже дела пошли получше. "Ноттингем" вырвал победу лишь на 89-й минуте, хотя и в общем имел преимущество в матче.

"Клинки" еще входят в сезон – это нормально для команды, которая только поднялась из Чемпионшипа. Разрыв в уровне соревнований все же существует. Тем более что у большинства футболистов нет опыта постоянных выступлений в АПЛ, поэтому задача для Хекингботтома еще сложнее. Эти игроки должны набить себе шишки футбола высокого уровня, а потом можно от них требовать результат. Или делать как "Ноттингем Форест": оформлять кучу трансферов.

Кадры хозяев

Кстати, недавно "Шеффилд" подписал действительно опытного экс-полузащитника "Эвертона" Тома Дэвиса. Он пока не готов физически на все 100%, однако со временем точно поможет "клинкам". А вот в лазарете команды очень густо: Брюстер, Флэк, Бен Слиман, Богл, Джебиссон и Лоу. Последний травмировался в матче второго тура, но, возможно, он успеет залечить свое повреждение до встречи с "горожанами".

Новости Манчестер Сити

После неудачного старта в Суперкубке Англии, во внутреннем чемпионате дела у подопечных Гвардиолы пошли лучше. Сначала они без проблем разгромили "Бернли". Испанский наставник не оставил шансов команде своего бывшего подопечного Венсана Компани. Затем были добыты рабочие три очка против "Ньюкасла". Как итог, "Сити" является единственной командой с максимальным количеством зачетных пунктов в АПЛ.

Между двумя турами АПЛ был еще один поединок. "Горожане" играли в Суперкубке УЕФА. Сценарий матча был еще тяжелее, чем против "Арсенала" в Суперкубке Англии, однако в этот раз пенальти МС пробили лучше и взяли трофей. Пока у команды довольно хорошее настроение и неплохая форма. Однако есть одно "но", несущее за собой шлейф горечи.

Кадры гостей

До конца этого года выбыл лидер команды Кевин де Брюйне. Возможно, у Гвардиолы есть неплохие кадры, чтобы как-нибудь заменить бельгийца, однако качественно это вряд ли можно сделать. Также в лазарете находится центрбек Стоунз – он не играл с матча против Арсенала. А вот Бернарду Силва уже в составе.

Последние пять матчей Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

18.08. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

12.08. Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

05.08. Шеффилд Юнайтед – Штутгарт 0:3 (ТМ)

29.07. Дерби – Шеффилд Юнайтед 1:3 (ТМ)

26.07. Шеффилд Юнайтед – Жирона 0:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

19.08. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)

16.08. Манчестер Сити – Севилья 1:1 (5:4 в с. п.) (Суперкубок УЕФА)

11.08. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)

30.07. Манчестер Сити – Атлетико 1:2 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

22.04.23. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0 (Кубок Англии)

30.01.21. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 1:0 (АПЛ)

31.10.20. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

21.01.20. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

29.12.19. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7 - 3 7 2 Тоттенхэм 3 2 1 0 6 - 2 7 3 Арсенал 3 2 1 0 5 - 3 7 4 Брайтон энд Хоув Альбион 3 2 0 1 9 - 5 6 5 Манчестер Сити 2 2 0 0 4 - 0 6 6 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4 - 4 6 7 Брентфорд 3 1 2 0 6 - 3 5 8 Ливерпуль 2 1 1 0 4 - 2 4 9 Челси 3 1 1 1 5 - 4 4 10 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2 - 2 4 11 Фулхэм 3 1 1 1 3 - 5 4 12 Ньюкасл 2 1 0 1 5 - 2 3 13 Астон Вилла 2 1 0 1 5 - 5 3 14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5 - 6 3 15 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2 - 5 3 16 Борнмут 3 0 1 2 2 - 6 1 17 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1 - 3 0 18 Бернли 1 0 0 1 0 - 3 0 19 Лутон Таун 2 0 0 2 1 - 7 0 20 Эвертон 3 0 0 3 0 - 6 0

Цифры и факты

В последний раз "Шеффилд Юнайтед" забивал и побеждал МС в январе 2008 года. Это было пять личных матчей между соперниками назад.

“Сити” остается единственной командой, которая не теряла очки в этом сезоне АПЛ. В случае победы сегодня подопечные Гвардиолы единолично возглавят турнирную таблицу.

В этом году "Манчестер Сити" четырежды уступал в гостях в официальных матчах.

В прошлом поединке между командами Рияд Марез забил все три гола. Сейчас он уже не выступает за МС.

Ставки и коэффициенты на матч Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити

Прогноз матча Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити от UA-Foottball

Трудно "клинкам" будет что-то противопоставить сопернику, кроме глубокой обороны. Они могут надеяться только на то, чтобы избежать разгромного поражения. В прошлом сезоне команды встречались на "Этихаде", и "Сити" ограничился лишь тремя забитыми. В этот раз тоже не стоит ожидать ливня голов. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 2:0.