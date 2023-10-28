Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 29.10.2023

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

29 октября. 17:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Болельщики жалуются, что за последние 2 года манчестерское дерби стало слишком однобоким и "горожане" полностью перехватили инициативу от своих соседей. Отчасти, так и есть, а с другой стороны, "красные дьяволы" уже неоднократно доказывали, что они в любом состоянии могут одерживать победу над подопечными Пепа Гвардиолы.

На этот раз им понадобится очередной прыжок выше головы, если они планируют обыгрывать своих "шумных соседей", как когда-то назвал "Сити" Сэр Алекс Фергюсон. Способны ли они на подобное?

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Новости "Манчестер Юнайтед"

Если посмотреть на результаты последних трех матчей подопечных тен Хага, то может показаться, что у них все в порядке и после двух поражений подряд они вернулись на победный путь. Впрочем каждая из последних трех побед оставляла после себя очень много вопросов по содержанию игры.

Сначала вспомним, что "красные дьяволы" проиграли "Кристал Пэлас" и "Галатасараю". Затем была победа над "Брентфордом", которую добыл для своей команды Скотт Мактоминей, забив дважды в компенсированное арбитром время. Далее победа над "Шеффилд Юнайтед", которая также добывалась очень тяжело и казалось, что они могут потерять очки против одного из главных аутсайдеров чемпионата.

А на этой неделе "Манчестер Юнайтед" едва удержал победный результат против скромного "Копенгагена" в Лиге Чемпионов. Андре Онана отбил пенальти за считанные минуты до финального свистка и спас свою команду от очередного позора.

Несмотря на результаты, кризис команды тен Хага все же продолжается и встреча с "Манчестер Сити" может подтвердить этот тезис. С другой стороны, когда речь заходит о манчестерском дерби, то команда может ожить и настроиться на этот матч совсем по-другому. Только на это болельщикам "Юнайтед" и остается надеяться.

Новости "Манчестер Сити"

У команды Пепа Гвардиолы также не все идеально, впрочем их игровые проблемы возникали в основном в тех матчах, где не мог играть главный мозг центра поля Родри. Без него у "горожан" все действительно было достаточно печально, но с возвращением испанца вернулись и результаты.

Перед международной паузой они проиграли "Арсеналу" принципиальный матч, после которого все начали задаваться вопросом по поводу способности "Сити" снова взять титул в этом сезоне. И действительно, подопечные Гвардиолы не столь зрелищны в начале нового сезона, как это было в прошлом. Однако класс все еще остается.

На прошлой неделе они обыграли "Брайтон" Роберто Де Дзерби, чтобы всегда можно заносить себе в актив как непростую ачивку. На этой неделе в неосновном составе и экономном режиме им удалось переиграть швейцарский "Янг Бойз". Да, в этой игре Эрлинг Холанд отметился дублем, но к игре норвежца в последних матчах все еще хватает вопросов. Кажется, он временно потерял свое голевое чувство и острота его ударов значительно упала по сравнению с праймовыми часами прошлого сезона.

Как бы там ни было, ситуацию в "Сити" точно не назовешь кризисом, это скорее небольшой игровой спад, который почти не мешает результатам. Поэтому к манчестерскому дерби они в очередной раз подходят в качестве фаворитов.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.06.23 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

14.01.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 2:1

02.10.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 6:3

06.03.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 4:1

06.11.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:2

Цифры и факты

"Манчестер Сити" проиграл последние 2 выездных матча в рамках Премьер-Лиги;

Последний раз ничью в матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" фиксировали еще 3 года назад, тогда на "Олд Траффорд" все закончилось со счетом 0:0;

В 4 из последних 5 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Манчестер Юнайтед" хватает травм и других проблем с составом, из-за которых Эрик тен Хаг не может рассчитывать на всех. Из-за повреждений в манчестерском дерби не сыграют: Лисандро Мартинес, Тайлер Маласия и Амад Диалло.

Под вопросом участие в матче Каземиро, Аарона Ван-Биссаки и Люка Шоу. Ну и Джейдон Санчо отстранен от команды лично главным тренером, поэтому его ожидать не стоит.

Что касается проблем Пепа Гвардиолы, то травма только у одного футболиста, но у какого. Речь о Кевине де Брюйне, который травмировался еще в матче первого тура против "Бернли". Также не сыграет Мануэль Аканджи, который получил удаление в прошлом матче против "Брайтона".

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Магуайр, Варан, Регилон — Мактоминей, Каземиро — Антони, Фернандеш, Рашфорд — Хойлунд

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол — Силва, Родри — Фоден, Альварес, Доку — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Положительные результаты последних матчей "красных дьяволов" не должны отвлекать от реального игрового кризиса. Конечно, это отдельный и очень принципиальный матч, на который команда может настроиться совсем по-другому, но и напротив будут не менее мотивированные ребята Пепа Гвардиолы. Учитывая форму каждого из коллективов, прогнозируем победу гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.