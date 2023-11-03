Манчестер Сити – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 04.11.2023

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

4 ноября. 17:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Пепа Гвардиолы продолжает разгоняться и набирать свой привычный темп постоянного набора очков, который по итогам сезона приносит им уже привычный титул Английской Премьер-лиги. Однако не рано ли говорить о титуле, когда "горожане" даже не на первом месте в турнирной таблице? Наверное, рано.

Но уровень игры, который демонстрирует "Сити", не вызывает много вопросов. А в 11-м туре им будет противостоять проблемный "Борнмут", тренера которого в британских СМИ уже начинают увольнять.

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Новости "Манчестер Сити"

После поражения против "Арсенала" перед прошлым международным перерывом манчестерцы снова вернулись на победный путь и в трех последних матчах обыграли "Брайтон", "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед". Особенно выделяется разгромная победа в манчестерском дерби, где подопечные тен Хага просто не знали как противостоять натиску со стороны соперников.

Кроме того, что "Сити" вернулся на победный путь, на тропу забивания голов вернулся Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий забил три мяча в последних двух матчах Премьер-лиги, а также забил дважды в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз". Пеп Гвардиола заявил, что все очень хотят, чтобы Эрлинг начал проваливаться и перестал забивать, но этого не будет, поэтому нечего и надеяться.

На неделе Холанд проиграл в голосовании за Золотой Мяч Лионелю Месси, он расположился на втором месте сразу после аргентинца. Зато "горожане" получили награду лучшей команды Европы по итогам 2024 года и это было вполне заслуженно. Учитывая набранную манчестерцами форму, вряд ли скромный "Борнмут" сможет что-то противопоставить этим гигантам.

Новости "Борнмута"

У подопечных Андони Ираолы 4 поражения в последних 5 матчах во всех турнирах. И это не может не смущать как болельщиков, так и владельцев клуба. В желтой прессе уже появляются первые намеки на то, что Ираола рискует потерять работу из-за неудачных результатов "вишен".

Больше всего вопросов вызывают поражения против "Вулверхэмптона" и "Эвертона", в частности "ирискам" они проиграли со счетом 3:0, а это был матч потенциальных прямых конкурентов за выживание в этом сезоне. Отмечаем также поражения против "Арсенала" в АПЛ и от "Ливерпуля" в Кубке Лиги на этой неделе, но там и уровень соперников был соответствующий.

Единственное светлое пятно за последние недели - это победа над "Бернли", еще одними неудачниками этого сезона, "бордовых" они переиграли со счетом 2:1. Впрочем давление на Ираолу не уменьшается, все ожидали увидеть более сильную команду, которая будет навязывать борьбу не только прямым конкурентам, но и грандам. Пока что не получается.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.02.23 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 1:4

13.08.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 4:0

24.09.20 КАЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 2:1

15.07.20 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 2:1

25.08.19 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 1:3

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 20 из своих последних 24 матчей в рамках Английской Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выиграл все из последних 13 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;

В последних 7 домашних матчах "Манчестер Сити" против "Борнмута" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Пепа Гвардиолы со старта сезона одна и та же проблема: травмирован Кевин Де Брюйне, однако наставник "горожан" может поблагодарить медштаб и госпожу удачу за то, что в лазарете у него только бельгийский полузащитник. Все остальные готовы играть.

А вот у Андони Ираолы все не так радужно, у него есть достаточно игроков, которые будут пропускать матч против "Манчестер Сити". Здесь и Тайлер Адамс, который перенес новую операцию на колене, здесь и вратарь Нето, который составляет компанию Адамсу в лазарете. Не до конца готов играть и Даррен Рандолф.

Не следует забывать о дисквалификации Льюиса Кука, который получил красную карточку в матче против "Вулверхэмптона". Под вопросом участие в матче Райана Фредерикса и Эмилиано Маркондеса.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунс, Гвардиол — Силва, Родри — Фоден, Альварес, Доку — Холанд

"Борнмут", 3-4-2-1: Раду — Забарный, Сенеси, Келли — Ааронс, Ротуэлл, Биллинг, Тавернье — Скотт, Семеньо — Соланке

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Набранный ход подопечными Гвардиолы накладывается на откровенно неудачную форму "вишен". Стоит отметить, что "горожане" в последние годы регулярно обыгрывают "Борнмут", частенько это происходит с разгромным счетом, поэтому и на этот раз ожидаем чего-то подобного.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.