Манчестер Сити – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 25.11.2023

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

25 ноября. 14:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Противостояние двух лучших команд Английской Премьер-лиги на данный момент, по крайней мере если смотреть на турнирную таблицу. Противостояние, которое уже стало классикой за последние годы и единственное, что может испортить этот матч - это повреждения и неготовность некоторых игроков, ведь они как раз вернулись после международного перерыва.

Пеп Гвардиола против Юргена Клоппа — это всегда ожесточенно и невероятно интересно. Каким же получится очередной матч между гениальными тренерами? Узнаем уже совсем скоро!

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Манчестер Сити"

Болельщики горожан до сих пор с горечью вспоминают то поражение против "Арсенала" накануне еще предыдущего международного перерыва, ведь с тех пор их любимая команда не проигрывала. Более того, подопечные Гвардиолы выигрывали каждый матч до поездки на "Стэмфорд Бридж" две недели назад.

Уверенные победы над "Янг Бойз" (дважды), над "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом", должны непринужденно намекать на нынешнюю хорошую форму "горожан". Даже в матче против боевого "Челси" они едва не вытащили победу, потеряв три очка за считанные минуты до финального свистка. Некоторым и ничья с "пенсионерами" показалась очень показательной и намекает на то, что манкунианцы не очень-то и готовы к матчам против больших команд. Другие же наоборот, говорят о силе команды Пепа, которая смогла показать класс против чрезвычайно настроенного соперника.

Как бы там ни было, а сухая статистика показывает, что "горожане" в прекрасной форме подходят к матчу с "Ливерпулем". Единственное, что может им помешать - это повреждения и травмы лидеров, которые возвращаются в лагерь команды из сборных не самыми свежими. Но о травмах немного позже.

Новости "Ливерпуля"

Команда Юргена Клоппа сейчас проходит непростой период, но делает это более чем достойно, хотя и не без потерь очков. В последних 7 матчах мерсисайдцы одержали 5 побед. Не удалось обыграть "Лутон Таун", но в той игре все можно списать исключительно на собственный уровень реализации моментов. У одного лишь Дарвина Нуньеса было достаточно моментов, чтобы сделать хет-трик, но уругваец явно был против.

Также было поражение в рамках Лиги Европы против "Тулузы", правда там играл полурезервный состав и большой ставки на этот матч команда не делала. Поэтому тот матч можно выносить за скобки. А так у банды Юргена все хорошо, учитывая уверенную победу над "Брентфордом" в прошлом туре перед международным перерывом.

Вопросов по их выступлениям в матчах против мощных команд также возникать не должно. Поражение против "Тоттенхэма" ранее в сезоне было более, чем достойным, учитывая явную ошибку арбитров, не засчитавших чистый гол Луиса Диаса. Кстати, похищенные родители колумбийца уже вернулись домой и вся история завершилась положительно. Поэтому команда в приподнятом боевом духе подходит к матчу против лидера таблицы.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 4:1

22.12.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 3:2

16.10.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:0

30.07.22 СКА "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 3:1

16.04.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 2:3

Цифры и факты

В 9 из последних 11 матчей "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 9 из последних 10 матчей "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" непобедим в 22 из последних 23 матчей в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

За последние недели у команды Пепа Гвардиолы ухудшилась ситуация с травмами. Наибольшее волнение у болельщиков вызывает состояние Эрлинга Холанда, которого вынужденно сняли с игры в матче против Фарерских островов во время прошлого международного перерыва. Но британские СМИ утверждают, что норвежец будет готов.

А что касается Джона Стоунза и Матео Ковачича, то их ожидать на этот матч вряд ли нужно, у игроков травмы. Отдельно будут оценивать состояние Натана Аке, Матеуша Нуньеша и Эдерсона, все они под вопросом. Ну и Кевин Де Брюйне все еще залечивает свою травму, которую бельгиец получил на старте сезона.

Что касается "Ливерпуля", то они продолжают играть без Тьяго Алькантары, Эндрю Робертсона и Стефана Байчетича. Под вопросом участие в этой игре Кертиса Джонса, Джо Гомеза и Ибраима Конате. Также была информация о небольшом дискомфорте, который испытывает Райан Гравенберх, впрочем он должен быть готов к матчу.

"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Гвардиол — Фоден, Родри, Аканджи, Доку — Альварес, Силва — Холанд

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас — Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх — Салах, Нуньес, Жота

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:2. Матчи между этими командами редко бывают малорезультативными, поэтому мы не ожидаем никаких исключений и на этот раз. Обе команды в хорошей форме и точно создадут друг другу немало проблем. Из-за преимущества домашнего поля отдадим предпочтение "горожанам", прогнозируем их непростую победу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.