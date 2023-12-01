Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 02.12.2023

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

2 декабря. 22:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После очередной неудачи "красных дьяволов" в Лиге Чемпионов, они едут в гости к чрезвычайно опасному "Ньюкаслу", который также провел не самую удачную неделю в самом престижном клубном турнире Старого Света.

Обеим командам лучше ориентироваться на прошлый тур АПЛ, в котором "сороки" обыграли "Челси" со счетом 4:1, а "Манчестер Юнайтед" разобрался с "Эвертоном" (3:0), куда лучше отталкиваться от этих матчей, впрочем даже это не поможет манкунианцам стать фаворитами встречи, эта роль забронирована за командой Эдди Хау.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Ньюкасла"

Если бы не нашествие травм и необходимость разрываться на два фронта из-за участия в Лиге Чемпионов, то "Ньюкасл" мог бы спокойно претендовать на место в топ-4. Подопечные Эдди Хау прекрасно показывают себя, несмотря на кадровые проблемы последних недель.

Кажется, что худший период сезона уже позади, хотя кто знает. У них была непростая серия матчей в Лиге Чемпионов, где они дважды проиграли дортмундской "Боруссии", затем поражение против "Борнмута" и все это создавало впечатление глубокой ямы, в которой оказалась команда. Впрочем яма оказалась не такой глубокой. Замечательный перформанс против "Челси" на прошлой неделе не даст соврать.

Посреди недели "сороки" едва второй раз за групповой этап не обыграли французский "ПСЖ", который спасся лишь на последних минутах благодаря пенальти. Однако здесь нужны важные замечания по поводу того, как проходил матч, потому что парижане должны были забивать раньше и куда больше голов. В итоге "Ньюкасл" отбился и ничью 1:1 может считать небольшим достижением в контексте матча, однако неудачей в контексте борьбы за выход в плей-офф. В любом случае, они выглядят готовыми к борьбе с "красными дьяволами", которых месяц назад в Кубке Лиги они сокрушили 3:0.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Небольшой признак жизни команды Эрика тен Хага был показан на "Гудисон Парк". И даже там, несмотря на победу со счетом 3:0, к манкунианцам оставались вопросы по игровому содержанию. Хотя именно этот матч они провели куда увереннее, чем многие предыдущие, поэтому и критиковать их очень сильно тоже не стоит.

А вот за что они действительно заслуживают критики, так это за очередной матч в Лиге Чемпионов, где на этой неделе они сыграли вничью с "Галатасараем" 3:3 после того, как вели в счете 1:3. Теперь шансы на выход из группы для них выглядят чрезвычайно призрачными, но это дела другого турнира, вернемся к АПЛ.

А там на их счету уже три победы подряд, они выиграли каждый свой матч в рамках Премьер-лиги после поражения в манчестерском дерби. Из недели в неделю можно повторять о победных результатах "дьяволов" против "Фулхэма", "Лутона" и "Эвертона", но ни в одном из этих матчей мы не увидели уверенный в себе коллектив, которого ожидаем увидеть, учитывая статус "Юнайтед" как большого клуба. И да, результаты слегка смягчают ситуацию, впрочем у команды все еще кризис и спорить с этим нет смысла.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.11.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:3

02.04.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 2:0

26.02.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 2:0

16.10.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:0

27.12.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" не пропустил ни одного гола в последних 3 матчах АПЛ;

"Манчестер Юнайтед" выиграл 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 5 из последних 6 матчей между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Хау продолжает проходить через тяжелый период сезона, имея в лазарете немало важных игроков. Против "Юнайтед" не смогут сыграть Джо Уиллок, Харви Барнс, Свен Ботман, Эллиот Андерсон, Джейкоб Мерфи, Мэтт Таргетт, Дэн Берн, Каллум Уилсон и Хавьер Манкильо.

Длинный и достаточно мощный список из игроков, не так ли? Также Сандро Тонали продолжает отбывать дисквалификацию за нелегальную игру на ставках, а Шон Лонгстафф в шаге от возвращения после травмы, но его участие в субботней игре все же под вопросом.

Не без проблем и у коллектива Эрика тен Хага. Не смогут помочь своей команде Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Амад Диалло, Каземиро, Кристиан Эриксен, Мейсон Маунт и Джонни Эванс. По-прежнему отстранен от тренировок с командой Джейдон Санчо.

То есть проблем с травмами хватает в обоих лагерях.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Ласселс, Триппьер – Майли, Гимараэс, Жоэлинтон — Альмирон, Исак, Гордон

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Майну — Рэшфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на все сложности с травмами и непривычной для "Ньюкасла" борьбой на два фронта, они продолжают показывать симпатичный футбол и свою мощь доказали на прошлой неделе против "Челси". С другой стороны, у "Юнайтед" хорошая серия из трех побед в чемпионате подряд, но вопросов к игре манкунианцев всегда хватало, поэтому прогнозируем минимальную победу "сорок".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.